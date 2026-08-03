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অন্নপূর্ণার পোর্টালে বিরাট গণ্ডগোল: লক্ষ লক্ষ লোক পাচ্ছেন না অগাস্টের ৩০০০ টাকা, সরকারের বড় ঘোষণা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:49 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের অন্যতম বহুপ্রতীক্ষিত ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র আর্থিক সহায়তার অপেক্ষায় থাকা লক্ষ লক্ষ উপভোক্তার জন্য তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা কাটিয়ে মিলেছে বড় সুখবর। অগাস্ট মাসের শুরুতেই কারিগরি সমস্যার কারণে আবেদনের তথ্য দেখার সুবিধা বন্ধ হয়ে যালেও, মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে নতুন ও উন্নত ব্যবস্থা চালু করেছে রাজ্য প্রশাসন। একই সঙ্গে অগাস্ট মাসের বকেয়া ৩,০০০ টাকার কিস্তি নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্ত আশঙ্কার অবসান ঘটতে চলেছে।

১ অগাস্টের বিভ্রাট ও মহিলাদের চিন্তা1/12

১ অগাস্টের বিভ্রাট ও মহিলাদের চিন্তা

১ অগাস্টের সকালেই অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩১ জুলাই মধ্যরাত থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার সংশ্লিষ্ট সরকারি ওয়েবসাইট থেকে আচমকা 'সিটিজেন্স লগ ইন' (Citizen Login) বিভাগটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

আবেদন প্রক্রিয়াধীন2/12

আবেদন প্রক্রিয়াধীন

ফলে যাঁদের আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল বা যাঁরা স্ট্যাটাস পরীক্ষা করতে চাইছিলেন, তাঁরা মারাত্মক সমস্যায় পড়েন। 

প্রকল্প বন্ধ?3/12

প্রকল্প বন্ধ?

পোর্টাল থেকে অপশন গায়েব হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষের মনে এই আশঙ্কা তৈরি হয় যে প্রকল্পটি হয়তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিংবা তাঁদের নাম বাতিল হয়েছে। এ নিয়ে সমাজমাধ্যমেও ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।

 

পোর্টালে পরিবর্তন4/12

পোর্টালে পরিবর্তন

তবে প্রযুক্তিগত কাজ শেষ হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পোর্টালে এই পরিবর্তন নিয়ে এসে বড় স্বস্তি দিয়েছে প্রশাসন।

সিকিউরিটি আপডেট5/12

সিকিউরিটি আপডেট

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পোর্টালে কিছু জরুরি সিকিউরিটি আপডেট ও সার্ভার আপগ্রেডেশনের কাজ চলায় সাময়িকভাবে ওই বিভাগটি সরানো হয়েছিল।

নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবা6/12

নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবা

এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত একটি নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবা আবার স্বাভাবিক করা হয়েছে

নতুন ওয়েবসাইট:7/12

নতুন ওয়েবসাইট:

উপভোক্তাদের আবেদনের বর্তমান অবস্থা (Status) পরীক্ষা কিংবা নতুন আবেদন জমা দেওয়ার জন্য এখন সরাসরি socialsecurity.wb.gov.in পোর্টালে যেতে হবে।

 

সহজ পর্যবেক্ষণ:8/12

সহজ পর্যবেক্ষণ:

নির্দিষ্ট সাইটে গিয়েই আবেদনকারীরা তাঁদের আধার বা আবেদন নম্বর দিয়ে সহজেই নাম ও আবেদনের স্ট্যাটাস যাচাই করতে পারবেন।

 

কবে মিলবে অগাস্ট কিস্তির ৩,০০০ টাকা?9/12

কবে মিলবে অগাস্ট কিস্তির ৩,০০০ টাকা?

চলতি অগাস্ট মাসের শুরুতেই অন্নপূর্ণা যোজনার তৃতীয় কিস্তির ৩,০০০ টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর কথা ছিল। 

 

কবে মিলবে অগাস্ট কিস্তির ৩,০০০ টাকা?10/12

কবে মিলবে অগাস্ট কিস্তির ৩,০০০ টাকা?

যদিও প্রথম দুই-তিন দিনে কোনও টাকা ক্রেডিট হয়নি, তবুও উপভোক্তাদের চিন্তিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নবান্ন সূত্র।

 

মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রীর বার্তা11/12

মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রীর বার্তা

রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রী ইতিপূর্বেই  স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, যেসব আবেদনকারী যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, তাঁদের একটি টাকাও বকেয়া থাকবে না। 

 

পোর্টালের প্রযুক্তিগত জটিলতা12/12

পোর্টালের প্রযুক্তিগত জটিলতা

প্রশাসনিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পোর্টালের প্রযুক্তিগত জটিলতা কেটে যাওয়ায় চলতি সপ্তাহের মধ্যেই যোগ্য উপভোক্তা মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি (DBT-এর মাধ্যমে) ৩,০০০ টাকা পাঠানো শুরু হতে পারে।

TAGS:
Annapurna Yojana
West Bengal Schemes
Annapurna Yojana Portal

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