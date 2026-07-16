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অন্নপূর্ণা যোজনার নিয়মে বড় বদল: স্বামী সরকারি চাকুরে হলে কি স্ত্রী অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা পাবেন? কারা বাদ পড়ছে? নতুন যোগ্যতা কী?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 16, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:54 PM IST

Annapurna Yojana: রাজ্য সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়ে এই মুহূর্তে বাংলার সাধারণ মহিলাদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা পাওয়ার আশায় লক্ষ লক্ষ মহিলা আবেদন করেছেন। গত ৩ জুন থেকে ধাপে ধাপে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা পাঠানো শুরু হয়েছিল। জুলাই মাসেও এক কোটিরও বেশি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা জমা পড়েছে। তবে এরই মাঝে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারে বারে স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে, যোগ্যতার কড়া মাপকাঠি পূরণ না হলে কাউকেই এই যোজনার টাকা দেওয়া হবে না। এমনকি যারা আগে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা পেতেন, তারাও যদি এই নতুন নিয়মে যোগ্য প্রমাণিত না হন, তবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা1/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

টাকা পাওয়া না পাওয়া নিয়ে বর্তমানে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহের শেষ নেই। যাদের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা ঢোকেনি, তাঁরা অনেকেই বুঝতে পারছেন না ঠিক কোন কারণে তাঁদের নাম বাদ পড়ল। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা2/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

এর মাঝেই সমাজ মাধ্যমে নানা ধরণের গুজব ও ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। কেউ বলছেন সন্তান বেসরকারি স্কুলে পড়লে বা বেসরকারি জায়গা থেকে বাচ্চার টিকাকরণ করালে টাকা মিলবে না। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা3/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

আবার কারও মতে বাড়িতে ৩টির বেশি পাকা ঘর থাকলে বা স্বামী সরকারি চাকরি করলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা4/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

তবে এই সমস্ত জল্পনার মাঝেই গত ৮ জুলাই নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দফতরের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সরকারি নির্দেশিকায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা5/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

গত ৮ জুলাই সকাল ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার ‘পোস্ট বেনিফিট ডিস্ট্রিবিউশন’ বা সুবিধা বণ্টন সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেই একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

অন্নপূর্ণা যোজনা6/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী, যারা সরকারি কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিয়মিত সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা বা পারিশ্রমিক পান, তাঁদের আপাতত এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হবে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা7/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু পেশার সঙ্গে যুক্ত সরকারি সম্মান ভাতা প্রাপক মহিলাদের আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এই তালিকা অনুযায়ী...

অন্নপূর্ণা যোজনা8/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

আশাকর্মী (Asha Workers)

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (Anganwadi Workers)

পার্শ্বশিক্ষক (Para Teachers)

সিভিক ভলান্টিয়ার (Civic Volunteers)

অন্নপূর্ণা যোজনা9/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

এঁরা কেউই আপাতত অন্নপূর্ণা যোজনার মাসিক ৩,০০০ টাকা পাবেন না। তবে স্বামী সরকারি চাকরি করলে স্ত্রী এই টাকা পাবেন কিনা, তা নিয়ে সরকারি নির্দেশিকায় এখনও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা10/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য, প্রকৃত প্রান্তিক এবং অভাবী পরিবারের মহিলারাই যেন এই যোজনার সুবিধা পান। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা11/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

সেই কারণে গত ৩০ জুন পর্যন্ত জমা পড়া এবং যাচাইয়ের অধীনে থাকা সমস্ত আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে যোগ্যদের তালিকা তৈরির কাজ ১০ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা12/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

অনেকেরই ফর্মে সামান্য ভুলের জন্য আবেদন বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেই জটিলতা কাটাতে এবং আটকে থাকা আবেদনগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সমাজকল্যাণ দফতর পোর্টালে ‘এডিট অপশন’ (Edit Option) চালু করেছে।

অন্নপূর্ণা যোজনা13/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

এর ফলে কোনও আধিকারিকদের সহযোগিতায় পোর্টালে লগ-ইন করে তথ্য সংশোধন করতে পারবেন। ফলে ছোটখাটো ভুলের জন্য আবেদন সরাসরি বাতিল হবে না। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা14/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

এ ছাড়া কাজের গতি বাড়াতে আধিকারিকদের সুপারিশপত্র আপলোড করা বাধ্যতামূলক রাখা না হলেও, সিল ও সই করা নথির হার্ড কপি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা15/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

তবে স্বামী সরকারি চাকরিজীবী বলে স্ত্রী অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন কিনা সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ফলে এই নিয়ে এখনও অনেকের মনে সংশয় রয়েছে।

TAGS:
Annapurna yojona
annapurna yojana eligibility
Annapurna Yojana guidelines

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