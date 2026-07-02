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অফলাইনে আবেদনে অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা এখন ঢুকছে না? আপনার আবেদন কোন পর্যায়ে আছে? কোন স্ট্যাটাসের কী মানে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 02, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:57 PM IST

Annapurna Yojana Status Check: ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকা দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর ১ কোটি ৩০ লাখকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৮ জনের আধার লিংক থাকায় তাঁদের অ্যাকাউন্টে বুধবারের অনুষ্ঠান থেকেই সরাসরি টাকা পাঠানো শুরু হয়। 

যোগ্য কেউ বাদ যাবে না1/10

যোগ্য কেউ বাদ যাবে না

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, তিনি অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না। অভারতীয়দের নাম অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কোনও যোগ্য কেউ টাকা পাওয়া থেকে বাদ যাবে না।

অফলাইনে আবেদনকারীদের ঢোকেনি টাকা2/10

অফলাইনে আবেদনকারীদের ঢোকেনি টাকা

এদিকে এদিন অফলাইনে অন্নপূর্ণার আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বলে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পঞ্চায়েত অফিসে জমা পড়া যে অফলাইন ফর্মগুলির এখনও ডেটা এন্ট্রি হয়নি, তাঁরা এখনও টাকা পাননি বলে জানা যায়। 

দুভাবে ফর্ম ফিলআপ3/10

দুভাবে ফর্ম ফিলআপ

প্রসঙ্গত, অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম ফিলআপ করা যাচ্ছে। ১ জুন থেকে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া চলবে ৯০ দিন ধরে। জুলাই-অগাস্ট মাস ধরে চলবে ফর্ম ফিল-আপ প্রক্রিয়া। তবে অনলাইন অথবা অফলাইন, যে কোনও একভাবে আবেদন করার কথা। 

বাসিন্দারা বলছেন4/10

বাসিন্দারা বলছেন

এখন বাসিন্দারা বলছেন, "গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সহায়ক অফলাইন ফর্ম দেওয়ার পর অনলাইন ফর্ম জমা দিতে বারণ করেছিলেন। আর যারা অনলাইন ফর্ম ফিলআপ করেছে, তারাই টাকা পেয়েছে। অফলাইন ফর্ম যাঁরা পঞ্চায়েত অফিসে জমা করেছিলেন, তাঁরা এখনও টাকা পাননি।" 

অনলাইনে ফর্ম পূরণে টাকা5/10

অনলাইনে ফর্ম পূরণে টাকা

হাওড়ার জোমজুড়েও অফলাইনে আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা ঢোকেনি বলে জানা গিয়েছে। যাঁরা অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন, তাঁরাই টাকা পেয়েছেন বলে দাবি। 

আপনিও যদি টাকা না পেয়ে থাকেন6/10

আপনিও যদি টাকা না পেয়ে থাকেন

জুন মাসের প্রথমেই অফলাইনে জমা দেওয়া ফর্মের ক্ষেত্রেও এখনও টাকা ঢোকেনি বলে দাবি অনেকের। এক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টেও যদি টাকা না এসে থাকে, তাহলে সোশ্যাল সিকিউরিটি পোর্টালে গিয়ে আপনি নিজের স্ট্যাটাস চেক করতে পারেন। 

স্ট্যাটাস চেক করুন7/10

স্ট্যাটাস চেক করুন

সেখানে অ্যাপ্রুভড দেখালে বুঝবেন, আপনার আবেদনটি গৃহীত হয়েছে। ভেরিফায়েড দেখালে বুঝবেন, আপনার সমস্ত নথি ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। যদি লেখা থাকে যে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। 

কোন স্ট্যাটাসের কী মানে8/10

কোন স্ট্যাটাসের কী মানে

আর যদি দেখেন, ভেরিফিকেশন পেন্ডিং বা যাচাইয়ের অপেক্ষায়, তার মানে আপনার নথি এখনও ভেরিফাই হয়নি। আর যদি স্ট্যাটাস রিজেক্টেড দেখায়, তাহলে আপনার আবেদন বাতিল।

ব্যাংকে যোগাযোগ করুন9/10

ব্যাংকে যোগাযোগ করুন

এখন স্ট্যাটাস অ্যাপ্রুভডের পরেও যদি টাকা অ্যাকাউন্টে না আসে তাহলে ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিংক করা না থাকে, তবে টাকা ঢুকবে না। 

আবেদনে ভুল থাকলে টাকা পাবেন না10/10

আবেদনে ভুল থাকলে টাকা পাবেন না

পাশাপাশি, অনলাইনে আপনি এটাও চেক করে দেখে নিতে পারবেন যে আপনার জমা দেওয়া ডকুমেন্টসে সকল তথ্য সঠিক আছে কিনা। কারণ আবেদনে ভুল থাকলেও টাকা পাবেন না।

TAGS:
Annapurna Yojana

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