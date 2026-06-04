/Annapurna Yojona Big Update: অন্নপূর্ণা যোজনা বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা এই মাসে এখনও পাননি? কবে পাবেন? এল বড় আপডেট

Annapurna Bhandar status check process: রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বী করে তুলতে সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো বরাবরই অত্যন্ত জনপ্রিয়। সম্প্রতি ৩ জুন ‘অন্নপূর্ণা যোজনার’ প্রথম কিস্তির টাকা কিংবা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের অর্থ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়েছে। অনেকেই এই দিন ৩,০০০ টাকা বা ১,৫০০ টাকা হাতে পেয়েছেন। তবে এই অর্থপ্রাপ্তির মাঝেই তৈরি হয়েছে কিছু বিভ্রান্তি ও সংশয়। অনেকেই এখনও অ্যাকাউন্টে কোনো টাকাই পাননি, আবার নতুন ফর্ম ফিলআপ করা নিয়ে অনেকের মনে রয়েছে নানা প্রশ্ন। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং কীভাবে আপনার আবেদনের স্থিতি (Status) পরীক্ষা করবেন? রইল তার স্টেপ বাই স্টেপ গাইড...
৩ জুন রাজ্যের মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার টাকা ঢুকেছে।
যোগ্য উপভোক্তারা সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের (DBT) মাধ্যমে এই সুবিধা পাচ্ছেন।
কিন্তু একই দিনে অনেকে টাকা পেলেও, একটা বড় অংশের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে এখনও কোনও টাকা ঢোকেনি।
সরকারি সূত্র অনুযায়ী, টেকনিক্যাল বা অন্য কোনো কারণে যারা ৩ জুন টাকা পাননি, তারা আগামী ৭ দিনের মধ্যে এই টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন।
এদিকে যারা এখনো নতুন ফর্ম ফিলআপ করে উঠতে পারেননি, তাঁদের মনে কত টাকা পাবেন তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।
ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, নতুন ফর্ম জমা দেওয়া না হলেও, পুরনো নিয়মে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১,৫০০ টাকা ব্যাঙ্কে চলে আসবে।
আপনার অ্যাকাউন্টে জুন মাসের টাকা ঢুকবে কিনা বা আবেদনের বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজেই পরীক্ষা করা সম্ভব। নিচে তার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দেওয়া হল...
ধাপ ১: প্রথমে স্ট্যাটাস চেক করার জন্য সংশ্লিষ্ট পোর্টাল-- যেমন:
https://www.govtschemes.in/west-bengal-annapurna-bhandar-scheme](https://www.govtschemes.in/west-bengal-annapurna-bhandar-scheme থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট অফিশিয়াল পোর্টাল লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। অথবা সরাসরি সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত অফিশিয়াল লগইন পেজ https://socialsecurity.wb.gov.in/login](https://socialsecurity.wb.gov.in/login-এ যান।
ধাপ ২: পেজটি ওপেন হলে সেখানে 'Track Application Status' অপশনটি দেখতে পাবেন, সেটিতে ক্লিক করুন।
ধাপ ৩: এবার স্ক্রিনে 'Search Using' নামক একটি ড্রপ-ডাউন মেনু আসবে। এখান থেকে নিজের রেজিস্টার্ড ফোন নম্বর, আধার নম্বর কিংবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের মধ্যে যেকোনো একটি বিকল্প বেছে নিন।
ধাপ ৪: এরপর 'Enter Value' ঘরে আপনার বেছে নেওয়া বিকল্পের নির্দিষ্ট নম্বরটি সতর্কতার সাথে টাইপ করুন।
ধাপ ৫: নিচে দেওয়া ক্যাপচা কোডটি (Captcha) সঠিকভাবে পূরণ করে 'Search' বাটনে ক্লিক করুন।
এই কয়েকটি ধাপ পেরোলেই স্ক্রিনে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত তথ্য চলে আসবে এবং জুন মাসে কত টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকবে তাও স্পষ্ট জানা যাবে।
যদি অনলাইনে চেক করতে সমস্যা হয়, তবে অফলাইনেও এই তথ্য জানা সম্ভব।
এর জন্য উপভোক্তা বা তাঁর পরিবারের কাউকে স্থানীয় ব্লক অফিস (BDO) অথবা মিউনিসিপ্যালিটি (পুরসভা) অফিসে গিয়ে আবেদন গ্রহণের রসিদ বা অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপটি দেখাতে হবে।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট কিছু সরকারি শর্ত পূরণ করতে হবে।
আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এবং একজন মহিলা হতে হবে। বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। আবেদনকারী কোনওভাবেই আয়করদাতা হতে পারবেন না।
এছাড়া, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত, পুরসভা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কিংবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী (যারা নিয়মিত বেতন বা পেনশন পান) এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।
আবেদনের জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বাসস্থানের শংসাপত্র, পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং ব্যাঙ্ক পাসবুকের কপি/স্টেটমেন্ট অত্যন্ত জরুরি।
সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যেকোনও পেমেন্ট নির্বিঘ্নে সরাসরি অ্যাকাউন্টে পেতে হলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার লিঙ্ক (Aadhaar Link) সক্রিয় এবং সম্পূর্ণ আপডেট রাখা বাধ্যতামূলক।
আধার সংযুক্তিকরণ ঠিক না থাকলে টাকা ঢুকতে সমস্যা হতে পারে।