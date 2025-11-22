English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...

West Bengal Weather Update: ২৬ নভেম্বর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। নাম সেনোয়ার। ২৫ নভেম্বর বিকেলের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় মেঘলা আকাশ। আগামী বৃহস্পতি শুক্রবার সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। 

| Nov 22, 2025, 11:03 AM IST
1/9

শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে গালফ অফ থাইল্যান্ডে আজ তৈরি হবে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত। আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় এই সিস্টেম আগামী সোমবার ভোর রাতে নিম্নচাপে পরিণত হবে। 

2/9

ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার

এই নিম্নচাপ আগামী বুধবার ২৬ নভেম্বর একটি মৃদু শক্তির ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে। ঘূর্ণিঝড় হলে এটির নামকরণ হবে সেনোয়ার। 

3/9

ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার

এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে অন্ধ্রের কলিঙ্গপত্তনম উপকূলে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় তামিলনাড়ু ওড়িশা উপকূলে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা। 

4/9

ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলায় দমকা ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা।   

5/9

দক্ষিণবঙ্গের আপডেট

২৫ নভেম্বর বিকেলের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় মেঘলা আকাশ। রুদ্ধ হবে উত্তর পশ্চিম ভারতের শীতল হাওয়ার গতি। বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। 

6/9

দক্ষিণবঙ্গের আপডেট

শীতের ন্যূনতম অনুভূতি গায়েব হতে পারে নভেম্বরের শেষ ৫ দিন। 

7/9

উত্তরবঙ্গের আপডেট

উত্তরবঙ্গে পাশ করেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তরের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আকাশ মেঘলা থাকায় উত্তরবঙ্গের তরাই এবং সমতলের জেলায় শীতের আমেজ কমবে। বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমান। বাড়বে কুয়াশার প্রকোপ। 

8/9

কলকাতার তাপমাত্রা

কলকাতার রাতের পারদ ১৯ ছুঁল। আগামী কয়েকদিন ২০ বা তার আশেপাশে থাকবে রাতের পারদ। আগামী বৃহস্পতি, শুক্রবার সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। আকাশ মেঘলা। 

9/9

কলকাতার তাপমাত্রা

বাতাসে বৃদ্ধি পাবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। নভেম্বরে আর শীতের আমেজ ফেরার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ... 12
Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...

Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...

Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর... 11
Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী &#039;সেনিয়ার&#039;? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা...

Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী 'সেনিয়ার'? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা...

Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী 'সেনিয়ার'? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা... 11
Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট...

Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট...

Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট... 7