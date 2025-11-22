Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...
West Bengal Weather Update: ২৬ নভেম্বর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। নাম সেনোয়ার। ২৫ নভেম্বর বিকেলের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় মেঘলা আকাশ। আগামী বৃহস্পতি শুক্রবার সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়।
1/9
শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত
2/9
ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার
photos
TRENDING NOW
3/9
ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার
4/9
ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার
5/9
দক্ষিণবঙ্গের আপডেট
7/9
উত্তরবঙ্গের আপডেট
8/9
কলকাতার তাপমাত্রা
9/9
কলকাতার তাপমাত্রা
photos