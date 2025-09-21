English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shibpur Botonical Garden: দেশের মধ্যে প্রথম, শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনে এবার... মুকুটে নয়া পালক...

| Sep 21, 2025, 11:12 PM IST

দেব্রবত ঘোষ:  দেশে প্রথম। বটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে চালু হলো দেশের প্রথম অ্যান্টার্কটিকায় গ্যালারি ও গবেষণা কেন্দ্র। কোথায়? হাওড়ার শিবপুর সেন্ট্রাল বটানিকাল ল্যাবরেটরিতে।  

১৯৯৬ সাল থেকে অ্যান্টার্কটিকায় গবেষণা করে আসছে বটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। ভারতী,মৈত্রেয়ী ও দক্ষিণ গংগোত্রী নামে তিনটি গবেষণাকেন্দ্রও তৈরী করে ভারত।  

কোনও বড় গাছ নয়, । ভারতী,মৈত্রেয়ী ও দক্ষিণ গংগোত্রীতে জন্মায় শুধু শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। যাদের অনেকগুলি প্রজাতিকে আবার খালি চোখে দেখাও যায় না!  

পরিবেশে অক্সিজেনের পঞ্চাশ শতাংশ ই সমস্ত শৈবাল জাতীয় উদ্ভি থেকেই আসে। কিন্তু  বিশ্ব উষ্ণায়ন দুঃশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে বিজ্ঞানীদের। কারণ, তাপমাত্রার হেরফের হলে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ পড়বে প্রভাব। ফলে রিবেশ ও জীবজগতেরও ক্ষতি আশঙ্কা।

এখন  অ্যান্টার্কটিকায় গবেষণা চলছে।  ২০১৪ সালে দেশের প্রথম মহিলা গবেষক হিসেবে ভারতী গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেছেন ডঃ প্রতিভা গুপ্তা। এখন তিনি  বটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।

প্রতিভা জানান, প্রতিকূলতার মধ্যে সেখানে গবেষণা করে আসছে গবেষকরা। সেই কাজ অনেক কঠিন। কিভাবে সেখানে কাজ হয়।প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সেখানকার বরফ ও জলের মধ্যে থাকা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ কি অবস্থায় রয়েছে সেসব সবার কাছে তুলে ধরার জন্য আন্টারটিকা গ্যালারি তৈরী করা হল।

প্রতিভা  বলেন, 'সেই সমস্ত প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা হবে ল্যাবরেটরিতে।শিক্ষার্থীদের যা খুবই কাজে লাগবে'। এই গ্যালারির উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক দীপক কুমার কর। 

