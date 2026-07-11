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মমতার সঙ্গ ছাড়লেন তাঁর প্রিয় কেষ্ট, ঋতব্রত শিবিরে পেতে চলেছেন বিরাট পুরস্কার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 11, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:49 PM IST

Anubrata Mandal: অনুব্রত মণ্ডলের ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেওয়ার জল্পনা ছিলই। কেষ্টকে নিয়ে সেই জল্পনার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন অরূপ রায়

ঋতব্রত শিবিরে অনুব্রত 1/6

ঋতব্রত শিবিরে অনুব্রত

তৃণমূলের ঋতব্রত শিবিরে উপচে পড়ছে ভিড়। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিলেন মমতার অত্যন্ত প্রিয় কেষ্ট। -শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

 

মমতার হাতে পেনসিল!2/6

মমতার হাতে পেনসিল!

অনুব্রতর সঙ্গে যাঁর সবচেয়ে বেশি রেষারেশি সেই কাজল সেখ আগেই ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ফলে বলা যেতেই পারে  বীরভূমে মমতার হাতে রইল পেনসিল। -শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

অরূপ রায়3/6

অরূপ রায়

অনুব্রত মণ্ডলের ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেওয়ার জল্পনা ছিলই। কেষ্টকে নিয়ে সেই জল্পনার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন অরূপ রায়। অনুব্রতকে নিয়ে অরূপ রায় বলেন, ওকে বীরভূমের জেলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছে। ফলে অনুব্রত জেলায় তাঁর পুরনো গুরুত্ব ফিরে পাচ্ছেন। -শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

জেল থেকে ফেরার পর4/6

জেল থেকে ফেরার পর

জেল থেকে ফেরার পর থেকে অনুব্রত আর তাঁর পুরনো পদ ফিরে পাননি। জেলা তৃণমূল চালাতে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল কোর কমিটি। বরং কাজল সেখকে বেশি গুরুত্ব দেয় দল। এবার ঋতব্রত শিবির বলা যেতে পারে অনুব্রতর উপরেই আস্থা রাখতে চলেছে। -শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

দলের সমালোচনা5/6

দলের সমালোচনা

দলের সমালোচনা করতে পিছপা হননি কেষ্ট। বিধানসভার ফল নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রত বলেন, ২০১১ সালে দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন আইপ্যাক ছিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করে দলে এসেছিলাম। কংগ্রেসকে চটানোটা আমাদের ভুল হয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। -শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

আইপ্যাক6/6

আইপ্যাক

আইপ্যাক নিয়ে অনুব্রত বলেন,  ২০১৪ সালেআইপ্যাক ছিল না। ২০১৬ ও ২০১৯ সালেও আইপ্যাক ছিল না। তাহলে আইপ্যাকের প্রয়োজন হল কেন?  আজ ভরাডুবি করেছে অ্যাইপ্যাক। মিসগাইড করেছে আইপ্যাক। দুনিয়ার লোকের কাছ থেকে টাকা তুলল আইপ্যাক।  -শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

TAGS:
Anubrata Mandal
Anubrata left Mamata

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