Anubrata Mondal: 'মনে করেছ ভোটারদের বাদ দিয়ে ভোটে জিতে যাবে! আর আমরা কি....', SIR নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত

Anubrata Mondal: 'মনে করেছ ভোটারদের বাদ দিয়ে ভোটে জিতে যাবে! আর আমরা কি....', SIR নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত
Anubrata Mandal: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মানুষজন। এনিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন,আমরা চুড়ি পরে বসে নেই। আমরা কি আঙ্গুল চুষব
এসআইআরের বিরুদ্ধ বিস্তর অভিযোগ
কেন্দ্রকে নিশানা
চুড়ি পরে বসে নেই
ভাবলে চুরি করবে
অনুব্রত বলেন, সুপ্রিম কোর্ট একটা সুন্দর রায় দিয়েছে। বলেছে BLA 2 শুনানিতে থাকতে পারবে। তোমরা ভাবলে চুরি করবে, এক একটা লোককে বাদ দিয়ে দেবে ভোটার লিস্ট থেকে। একটা বিধানসভা থেকে ৩০০০০, ৪০০০০, ৫০০০০ বাদ দিয়ে দেবে আর আমরা আঙ্গুল চুষব। আঙুল চুষতে আমরা আসেনি। দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার
তোমাদেরও তাড়াব
ভুল বকছেন
