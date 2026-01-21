English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Anubrata Mondal: মনে করেছ ভোটারদের বাদ দিয়ে ভোটে জিতে যাবে! আর আমরা কি...., SIR নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত

Anubrata Mondal: 'মনে করেছ ভোটারদের বাদ দিয়ে ভোটে জিতে যাবে! আর আমরা কি....', SIR নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত

Anubrata Mandal: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মানুষজন। এনিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন,আমরা চুড়ি পরে বসে নেই। আমরা কি আঙ্গুল চুষব

| Jan 21, 2026, 10:58 AM IST
1/6

এসআইআরের বিরুদ্ধ বিস্তর অভিযোগ

এসআইআরের বিরুদ্ধ বিস্তর অভিযোগ

এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিস্তর অভিযোগ মানুষের। কোথাও পাইকারি হারে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, কোথাও পরিচিত নথি নেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যে কয়েক লাখ ভোটারকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল।-তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার  

2/6

কেন্দ্রকে নিশানা

কেন্দ্রকে নিশানা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দুষে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, SIR এর নামে বেশিরভাগ মুসলিমদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ ঈশ্বরের দোয়াতে সেটা করতে পারেনি। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার

3/6

চুড়ি পরে বসে নেই

চুড়ি পরে বসে নেই

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মানুষজন। এনিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন,আমরা চুড়ি পরে বসে নেই। আমরা কি আঙ্গুল চুষব।  -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার

4/6

ভাবলে চুরি করবে

ভাবলে চুরি করবে

অনুব্রত বলেন, সুপ্রিম কোর্ট একটা সুন্দর রায় দিয়েছে। বলেছে BLA 2 শুনানিতে থাকতে পারবে। তোমরা ভাবলে চুরি করবে, এক একটা লোককে বাদ দিয়ে দেবে ভোটার লিস্ট থেকে। একটা বিধানসভা থেকে  ৩০০০০, ৪০০০০, ৫০০০০ বাদ দিয়ে দেবে আর আমরা আঙ্গুল চুষব। আঙুল চুষতে আমরা আসেনি। দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার

5/6

তোমাদেরও তাড়াব

তোমাদেরও তাড়াব

বিজেপিকে নিশানা করে অনুব্রত বলেন,  সিপিএমকে তাড়িয়েছি, তোমাদেরও তাড়াব ‌। ২৬ এর ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি আবার মুখ্যমন্ত্রী হবে। জয়জয়কার হবে।  -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার

6/6

ভুল বকছেন

ভুল বকছেন

অনুব্রতর মন্তব্য নিয়ে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃণমূল খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছে তারা নির্বাচনে হারতে চলেছে। সে কারণেই ভুলভাল বকছেন অনুব্রত মণ্ডল। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার

