Anunay Sood Death Reason: মাত্র ৩২-এই নিভল জীবনদীপ! কীভাবে মৃত্যু হয় জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরের? পরিবার জানাল...

Travel Vlogger Death: প্রয়াত দুবাইভিত্তিক জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর অনুনয় সুদের। বৃহস্পতিবার সকালে অনুনয়েরই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর পোস্ট করেছেন পরিবারের সদস্যেরা। তবে কীভাবে মৃত্যু হল ইনফ্লুয়েন্সরের। কী জানাল পরিবার?  

| Nov 07, 2025, 11:46 AM IST
জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর ও ফটোগ্রাফার অনুনয় সুদ মাত্র ৩২ বছর বয়সেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পরিবার বৃহস্পতিবার সকালে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই খবর নিশ্চিত করেছে।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

অনুনয়ের শেষ পোস্টগুলি অনুযায়ী, মৃত্যুর সময় তিনি লাস ভেগাসে ছিলেন। তাঁর পরিবার পোস্টে লেখা, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় অনুনয় সুদ আর আমাদের মধ্যে নেই। এই কঠিন সময়ে অনুগ্রহ করে পরিবারকে কিছুটা সময় ও গোপনীয়তা দিন।' পোস্টে এ-ও জানানো হয়, তাঁর বাড়ির আশপাশে ভিড় না জমানোর জন্যও অনুরোধ করা হয়।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

৩২ বছর বয়সী অনুনায় সুদের মৃত্যুর কারণ এখনও প্রকাশিত হয়নি।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

অনুনয় সুদ একজন জনপ্রিয় ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ছিলেন, যার ইনস্টাগ্রামে ১৪ লাখের বেশি ফলোয়ার এবং ইউটিউবে ৩.৮ লাখ সাবস্ক্রাইবার ছিল। তিনি তাঁর ভ্রমণ ফটোগ্রাফি, রিলস এবং ভ্লগের জন্য খুবই পরিচিত ছিলেন।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

তিনি ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ফর্বস ইন্ডিয়ার টপ ১০০ ডিজিটাল তারকার তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। তার শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্ট দুই দিন আগে করা হয়েছিল, যেখানে লাস ভেগাসে স্পোর্টস গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছেন।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

অনুনয় প্রথম ইনস্টাগ্রামে তাঁর ঘুরতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে শুরু করেছিলেন। পরে তিনি দুবাইতে একটি মার্কেটিং কোম্পানি তৈরি করেন। যার নাম ‘মেটা সোশ্যাল’। তার কনটেন্টের সৃজনশীলতা এবং বাস্তবতা দর্শকদের খুবই পছন্দের ছিল।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

অনুনয় ভ্লগিংয়ের মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ থেকে ১০ কোটি টাকা।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

অনুনয়ের মৃত্যুর খবরে স্বাভাবিক ভাবেই শোকের ছায়া সমাজমাধ্যমে জুড়ে। দুঃখপ্রকাশ করেছেন তাঁর অনুরাগীরা। অনুনয়ের অনুরাগীদের একাংশ জানিয়েছেন, নেটপ্রভাবীর মৃত্যুর খবর মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা।

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

ইনফ্লুয়েন্সরের মৃত্যুতে তাঁর অনুরাগীদের পাশাপাশি ভেঙে পড়েছেন তাঁর বান্ধবীও। জয়পুরের অভিনেত্রী শিবানি পরিহার ইনস্টাগ্রামে আবেগপ্রবণ পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি চলে গিয়েছ। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত, এবং চারপাশের সবকিছু খালি মনে হচ্ছে। তুমি আমার মানুষ, আমার নিরাপদ স্থান, আমার জীবন, আমার সবকিছু ছিলে। আমি কিভাবে এটা সামলাব তা জানি না; এটা যেন বাস্তব মনে হচ্ছে না। প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস আমাকে তোমার কথা মনে করায়—তোমার হাসি, কণ্ঠ, মেসেজ, সবকিছু।' 

জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর প্রয়াত

তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি জানি না কিভাবে তোমাকে ছাড়া এগিয়ে যাব। এক মুহূর্তে আমরা আমাদের 'চিরকাল' পরিকল্পনা করছিলাম, আর এখন আমি বুঝতে চেষ্টা করছি কিভাবে তোমাকে ছাড়া বাঁচব। আমি জীবনের বাকি সময় তোমাকে ভালোবাসব, যদিও তুমি আর এখানে নেই। তুমি সবসময় আমার অংশ হয়ে থাকবে। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। R.I.P. আশা করি খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে।' যদিও কিছুক্ষণ পরে পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পর শিবানি এটি তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে মুছে দেন এবং কেবল স্টোরিজে শেয়ার করেন।

