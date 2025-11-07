Anunay Sood Death Reason: মাত্র ৩২-এই নিভল জীবনদীপ! কীভাবে মৃত্যু হয় জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরের? পরিবার জানাল...

Anunay Sood Death Reason: মাত্র ৩২-এই নিভল জীবনদীপ! কীভাবে মৃত্যু হয় জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরের? পরিবার জানাল...
Travel Vlogger Death: প্রয়াত দুবাইভিত্তিক জনপ্রিয় ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সর অনুনয় সুদের। বৃহস্পতিবার সকালে অনুনয়েরই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর পোস্ট করেছেন পরিবারের সদস্যেরা। তবে কীভাবে মৃত্যু হল ইনফ্লুয়েন্সরের। কী জানাল পরিবার?
অনুনয়ের শেষ পোস্টগুলি অনুযায়ী, মৃত্যুর সময় তিনি লাস ভেগাসে ছিলেন। তাঁর পরিবার পোস্টে লেখা, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় অনুনয় সুদ আর আমাদের মধ্যে নেই। এই কঠিন সময়ে অনুগ্রহ করে পরিবারকে কিছুটা সময় ও গোপনীয়তা দিন।' পোস্টে এ-ও জানানো হয়, তাঁর বাড়ির আশপাশে ভিড় না জমানোর জন্যও অনুরোধ করা হয়।
ইনফ্লুয়েন্সরের মৃত্যুতে তাঁর অনুরাগীদের পাশাপাশি ভেঙে পড়েছেন তাঁর বান্ধবীও। জয়পুরের অভিনেত্রী শিবানি পরিহার ইনস্টাগ্রামে আবেগপ্রবণ পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি চলে গিয়েছ। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত, এবং চারপাশের সবকিছু খালি মনে হচ্ছে। তুমি আমার মানুষ, আমার নিরাপদ স্থান, আমার জীবন, আমার সবকিছু ছিলে। আমি কিভাবে এটা সামলাব তা জানি না; এটা যেন বাস্তব মনে হচ্ছে না। প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস আমাকে তোমার কথা মনে করায়—তোমার হাসি, কণ্ঠ, মেসেজ, সবকিছু।'
তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি জানি না কিভাবে তোমাকে ছাড়া এগিয়ে যাব। এক মুহূর্তে আমরা আমাদের 'চিরকাল' পরিকল্পনা করছিলাম, আর এখন আমি বুঝতে চেষ্টা করছি কিভাবে তোমাকে ছাড়া বাঁচব। আমি জীবনের বাকি সময় তোমাকে ভালোবাসব, যদিও তুমি আর এখানে নেই। তুমি সবসময় আমার অংশ হয়ে থাকবে। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। R.I.P. আশা করি খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে।' যদিও কিছুক্ষণ পরে পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পর শিবানি এটি তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে মুছে দেন এবং কেবল স্টোরিজে শেয়ার করেন।
