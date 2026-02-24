Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে 'লিপ-কিস'!'স্নেহ নাকি ন্যাকামো'? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য...
Aparajita Adhya Trolled for Kissing Mother-in-law on Birthday: মধ্যরাতে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে কেক কেটে দিনটি উদযাপন করেন তিনি। কিন্তু সেই উদযাপনের একটি বিশেষ ছবি ঘিরেই এখন তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিতে অভিনেত্রী বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা যায়, অত্যন্ত স্নেহের বশবর্তী হয়ে নিজের শাশুড়ি মায়ের ঠোঁটে একটি আদুরে চুম্বন এঁকে দিয়েছেন অভিনেত্রী। এই ছবি পোস্ট হতেই শুরু হয় নীতি পুলিশদের আনাগোনা।
1/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
2/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
photos
TRENDING NOW
3/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
4/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
5/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
6/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
7/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
8/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
9/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
10/10
ট্রোলের শিকার অপরাজিতা
photos