  • Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে লিপ-কিস!স্নেহ নাকি ন্যাকামো? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য...

Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে 'লিপ-কিস'!'স্নেহ নাকি ন্যাকামো'? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য...

Aparajita Adhya Trolled for Kissing Mother-in-law on Birthday: মধ্যরাতে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে কেক কেটে দিনটি উদযাপন করেন তিনি। কিন্তু সেই উদযাপনের একটি বিশেষ ছবি ঘিরেই এখন তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিতে অভিনেত্রী বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা যায়, অত্যন্ত স্নেহের বশবর্তী হয়ে নিজের শাশুড়ি মায়ের ঠোঁটে একটি আদুরে চুম্বন এঁকে দিয়েছেন অভিনেত্রী। এই ছবি পোস্ট হতেই শুরু হয় নীতি পুলিশদের আনাগোনা।

| Feb 24, 2026, 07:22 PM IST
1/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও দক্ষ অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য বরাবরই স্পষ্টবক্তা এবং পরিবার-কেন্দ্রিক মানুষ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল অভিনেত্রীর জন্মদিন।   

2/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

মধ্যরাতে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে কেক কেটে দিনটি উদযাপন করেন তিনি। কিন্তু সেই উদযাপনের একটি বিশেষ ছবি ঘিরেই এখন তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া।  

3/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিতে অভিনেত্রী বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায়, গোলাপি রঙের গাউনে সেজে বেলুন ও ফুলে ঘেরা ঘরে কেক কাটছেন তিনি।   

4/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

দুপুরের মেনুতে ছিল এলাহি আয়োজন— ভাত, পোলাও থেকে শুরু করে পাঁচ রকমের ভাজা, ইলিশ, চিংড়ি ও মিষ্টি। তবে বিতর্কের সূত্রপাত হয় একটি নির্দিষ্ট ছবিকে কেন্দ্র করে।   

5/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

ছবিতে দেখা যায়, অত্যন্ত স্নেহের বশবর্তী হয়ে নিজের শাশুড়ি মায়ের ঠোঁটে একটি আদুরে চুম্বন এঁকে দিয়েছেন অভিনেত্রী।  

6/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

এই ছবি পোস্ট হতেই শুরু হয় নীতি পুলিশদের আনাগোনা। নেটিজেনদের একাংশ এই স্নেহপ্রকাশকে ভালো চোখে দেখেননি।   

7/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

কমেন্ট বক্সে ধেয়ে আসে নানা কুরুচিকর মন্তব্য। কেউ লিখেছেন, "এটা আবার কী ধরনের ন্যাকামো!", কেউ বা আবার বিষয়টিকে "নোংরামো" বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। সরাসরি শাশুড়ির ঠোঁটে চুম্বন করাকে সংস্কৃতির পরিপন্থী বলেও দাবি করেছেন অনেকে।  

8/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

তবে অপরাজিতা আঢ্য এই সমস্ত নেতিবাচক মন্তব্যকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। বরাবরই তিনি তাঁর শাশুড়ি মায়ের সঙ্গে এক অনন্য সমীকরণ শেয়ার করেন।   

9/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

নিজের মা মারা যাওয়ার পর শাশুড়িকেই আগলে রেখেছেন তিনি। বহু সাক্ষাৎকারে অপরাজিতা জানিয়েছেন, শাশুড়ি মাকে দেখেই তিনি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হয়েছিলেন।   

10/10

ট্রোলের শিকার অপরাজিতা

ট্রোলারদের 'বুড়ো আঙুল' দেখিয়ে অভিনেত্রী প্রমাণ করে দিলেন, স্নেহের ভাষা সামাজিক বেড়াজালে আটকে থাকে না। কুৎসা চললেও নিজের শর্তে জন্মদিন উপভোগ করে নিন্দুকদের কার্যত চুপ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

