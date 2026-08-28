Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /কোনও অ্যাপ বাইক-ক্যাব, ট্যাক্সি কিচ্ছু মিলবে না রাস্তায়! ধর্মঘটে চালকরা, চরম ভোগান্তির আশঙ্কা

কোনও অ্যাপ বাইক-ক্যাব, ট্যাক্সি কিচ্ছু মিলবে না রাস্তায়! ধর্মঘটে চালকরা, চরম ভোগান্তির আশঙ্কা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 28, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:30 PM IST

App cab-bike strike:  সারাদিন মিলবে না কোনও কোনও অ্যাপ বাইক-ক্যাব, ট্যাক্সি। সপ্তাহের কাজের দিনে নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা।

 

অ্যাপ-বাইক, ক্যাব ও ট্যাক্সি ধর্মঘট1/7

অ্যাপ-বাইক, ক্যাব ও ট্যাক্সি ধর্মঘট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুলিসি হয়রানি, ভুয়ো মামলা-সহ একাধিক দাবির প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অ্যাপ-বাইক, ক্যাব ও ট্যাক্সি চালকদের সংগঠন।

১২ ঘণ্টার ধর্মঘট2/7

১২ ঘণ্টার ধর্মঘট

৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে ১২ ঘণ্টার অ্যাপ ক্যাব, বাইক ও ট্যাক্সি ধর্মঘট। যার জেরে চরম যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা। 

৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা3/7

৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা

ওইদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাস্তায় নামবে না কোনও হলুদ ট্যাক্সি ও ওলা-উবারের মতো অ্যাপ-ক্যাব, বাইক। 

মিলবে না যাত্রী সাথীও4/7

মিলবে না যাত্রী সাথীও

এমনকি রাজ্য সরকারের যাত্রী সাথীতেও মিলবে না গাড়ি। বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবা সম্পূর্ণ স্তব্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। 

ভোগান্তির আশঙ্কা5/7

ভোগান্তির আশঙ্কা

যার জেরে সপ্তাহের কাজের দিনে নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা।

চাকা বন্ধের ডাক6/7

চাকা বন্ধের ডাক

AITUC, AIUTUC এবং AICCTU সংগঠনগুলি যৌথভাবে এই চাকা বন্ধের ডাক দিয়েছে। 

ধর্মঘটীদের দাবি7/7

ধর্মঘটীদের দাবি

ধর্মঘটীদের একাধিক দাবির মধ্যে রয়েছে- চালকদের চড়া জরিমানা বন্ধ করা, অকারণে চালকদের আইডি ব্লক করা বন্ধ করা, ওলা-উবারের অন্যায্য নীতি বাতিল এবং বাইক-ট্যাক্সিকে বাণিজ্যিক যান হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান।

TAGS:
App cab-bike strike

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800!
2
3
4
5