/কোনও অ্যাপ বাইক-ক্যাব, ট্যাক্সি কিচ্ছু মিলবে না রাস্তায়! ধর্মঘটে চালকরা, চরম ভোগান্তির আশঙ্কা

App cab-bike strike: সারাদিন মিলবে না কোনও কোনও অ্যাপ বাইক-ক্যাব, ট্যাক্সি। সপ্তাহের কাজের দিনে নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুলিসি হয়রানি, ভুয়ো মামলা-সহ একাধিক দাবির প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অ্যাপ-বাইক, ক্যাব ও ট্যাক্সি চালকদের সংগঠন।
৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে ১২ ঘণ্টার অ্যাপ ক্যাব, বাইক ও ট্যাক্সি ধর্মঘট। যার জেরে চরম যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা।
ওইদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাস্তায় নামবে না কোনও হলুদ ট্যাক্সি ও ওলা-উবারের মতো অ্যাপ-ক্যাব, বাইক।
এমনকি রাজ্য সরকারের যাত্রী সাথীতেও মিলবে না গাড়ি। বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবা সম্পূর্ণ স্তব্ধ রাখার সিদ্ধান্ত।
যার জেরে সপ্তাহের কাজের দিনে নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা।
AITUC, AIUTUC এবং AICCTU সংগঠনগুলি যৌথভাবে এই চাকা বন্ধের ডাক দিয়েছে।
ধর্মঘটীদের একাধিক দাবির মধ্যে রয়েছে- চালকদের চড়া জরিমানা বন্ধ করা, অকারণে চালকদের আইডি ব্লক করা বন্ধ করা, ওলা-উবারের অন্যায্য নীতি বাতিল এবং বাইক-ট্যাক্সিকে বাণিজ্যিক যান হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান।