Durga Puja 2025: ১৯ বছর পর পুজোয় ফের আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান...

Durga Puja 2025: ১৯ বছর পর পুজোয় ফের আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান...
Arati Mukherjee: উনিশ বছর পর মহালয়ার পুন্য দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আরতি মুখোপাধ্যায় শহর কলকাতায়, একই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কবির সুমন, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, সৈকত মিত্র, দেব চৌধুরী প্রমুখ।
এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রাপ্তি মহালয়ার পুন্য তিথিতে প্রায় উনিশ বছর পর অনুষ্ঠান করবেন আরতি মুখোপাধ্যায়। আছে আরো চমক। একই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কবির সুমন, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, সৈকত মিত্র, দেব চৌধুরী প্রমুখ। থাকছেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দেবাশিস বসু, মৌণিতা চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় বাবুতাই ঘোষ।
