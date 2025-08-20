English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ICC ODI Ranking Chart: এবার ODI থেকেও অবসর বিরাট-রোহিতের? রাতারাতি ব়্যাংকিং থেকে উধাও রোকোর নাম...ICC বলল...

Virat Kohli-Rohit Sharma Retirement Speculations: বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা ওডিআই (ODI) র‍্যাঙ্কিং থেকে বাদ- এই অবসরের জল্পনায় তোলপাড় ইন্টারনেট। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথী, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে তীব্র জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আইসিসি-র (ICC) ওডিআই র‍্যাঙ্কিং চার্ট থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়ার পরেই এই গুঞ্জন শুরু হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার অবসরের ঘোষণা করতে চলেছেন?

| Aug 20, 2025, 06:30 PM IST
1/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

এই গুজবের পেছনে মূল কারণ হলো, আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের নাম না থাকা। ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে করছেন, এমনটি কেবল তখনই সম্ভব যখন কোনো খেলোয়াড় আর সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন না। কিন্তু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন জল্পনার কোনো ভিত্তি নেই। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড়কে র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান ধরে রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে হয়।

2/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

কোহলি এবং রোহিত দুজনেই সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সিরিজে বিশ্রাম নিয়েছেন এবং টি-২০ বিশ্বকাপসহ অন্যান্য ফরম্যাটের খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। এর ফলস্বরূপ, তাঁদের ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাঁদের র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টও হ্রাস পেয়েছে, যার কারণে তাঁরা তালিকা থেকে সাময়িকভাবে বাদ পড়েছেন। এটি তাঁদের অবসরের কোনো ইঙ্গিত নয়, বরং র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। অতীতেও বহু তারকা খেলোয়াড়কে একই কারণে র‍্যাঙ্কিং থেকে বাদ পড়তে দেখা গেছে এবং পরে তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন।

3/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

কিন্তু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন জল্পনার কোনো ভিত্তি নেই। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড়কে র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান ধরে রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে হয়।  

4/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

কোহলি এবং রোহিত দুজনেই সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সিরিজে বিশ্রাম নিয়েছেন এবং টি-২০ বিশ্বকাপসহ অন্যান্য ফরম্যাটের খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। এর ফলস্বরূপ, তাঁদের ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাঁদের র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টও হ্রাস পেয়েছে, যার কারণে তাঁরা তালিকা থেকে সাময়িকভাবে বাদ পড়েছেন। 

5/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

এটি তাঁদের অবসরের কোনো ইঙ্গিত নয়, বরং র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। অতীতেও বহু তারকা খেলোয়াড়কে একই কারণে র‍্যাঙ্কিং থেকে বাদ পড়তে দেখা গেছে এবং পরে তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন।

6/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

তবে, সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে, এটি একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা গ্লিচও হতে পারে। অনেক সূত্র থেকে দাবি করা হয়েছে যে, কোহলি এবং রোহিত দুজনেই এখনও ওডিআই ফরম্যাটে সক্রিয় রয়েছেন এবং তাঁরা চলতি বছর অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলবেন।   

7/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

এই ঘটনার পর থেকেই আইসিসি-র ওপর চাপ বাড়ছে, যাতে তারা এই বিষয়ে দ্রুত একটি ব্যাখ্যা দেয়। যদি এটি সত্যিই একটি কারিগরি ত্রুটি হয়, তবে আশা করা যায় খুব শিগগিরই তাঁদের নাম আবার র‍্যাঙ্কিং তালিকায় ফিরে আসবে।  

8/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

তা সত্ত্বেও, এই ঘটনাটি ভক্তদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়দের দ্রুত র‍্যাঙ্কিংয়ে ফিরে আসার জন্য অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। 

9/9

বিরাট-রোহিতের ODI অবসর

এই দুই তারকা ক্রিকেটার মাঠের বাইরে থাকলেই তাঁদের ভক্তদের মধ্যে যে এক বড় শূন্যতা তৈরি হয়, এই ঘটনা তা আবারও প্রমাণ করেছে। ক্রিকেট বোর্ড বা খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা না আসা পর্যন্ত এই জল্পনা সম্ভবত চলতেই থাকবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Swara Bhasker: অখিলেশ যাদবের স্ত্রী সাংসদ ডিম্পলের প্রেমে মজেছেন বলি নায়িকা! খোলাখুলি প্রস্তাব...

পরবর্তী অ্যালবাম

Swara Bhasker: অখিলেশ যাদবের স্ত্রী সাংসদ ডিম্পলের প্রেমে মজেছেন বলি নায়িকা! খোলাখুলি প্রস্তাব...

Swara Bhasker: অখিলেশ যাদবের স্ত্রী সাংসদ ডিম্পলের প্রেমে মজেছেন বলি নায়িকা! খোলাখুলি প্রস্তাব...

Swara Bhasker: অখিলেশ যাদবের স্ত্রী সাংসদ ডিম্পলের প্রেমে মজেছেন বলি নায়িকা! খোলাখুলি প্রস্তাব... 7
Dhanashree Verma On Divorce: &#039;আমি শুধু কাঁদছিলাম…&#039;! কাঁধে বন্দুক রাখতেই &#039;সুগার ড্যাডি&#039; টি-শার্ট যুজির, বিচ্ছেদ ঝগড়ায় মুখ খুললেন ধনশ্রী...

Dhanashree Verma On Divorce: 'আমি শুধু কাঁদছিলাম…'! কাঁধে বন্দুক রাখতেই 'সুগার ড্যাডি' টি-শার্ট যুজির, বিচ্ছেদ ঝগড়ায় মুখ খুললেন ধনশ্রী...

Dhanashree Verma On Divorce: 'আমি শুধু কাঁদছিলাম…'! কাঁধে বন্দুক রাখতেই 'সুগার ড্যাডি' টি-শার্ট যুজির, বিচ্ছেদ ঝগড়ায় মুখ খুললেন ধনশ্রী... 8
Puri Jagannath Temple Ratna Bhandar Mystery: পুরীর মন্দিরের রহস্যে মোড়া রত্নভান্ডার! কী আছে সেই অন্ধকার কক্ষে? আগলে রাখে সর্পকুল?

Puri Jagannath Temple Ratna Bhandar Mystery: পুরীর মন্দিরের রহস্যে মোড়া রত্নভান্ডার! কী আছে সেই অন্ধকার কক্ষে? আগলে রাখে সর্পকুল?

Puri Jagannath Temple Ratna Bhandar Mystery: পুরীর মন্দিরের রহস্যে মোড়া রত্নভান্ডার! কী আছে সেই অন্ধকার কক্ষে? আগলে রাখে সর্পকুল? 6
Shreyas Iyer&#039;s Snub from Asia Cup Squad 2025: চরম নোংরা রাজনীতির শিকার শ্রেয়স! প্রাক্তন কোচের বিবৃতিতে বিস্ফোরণ, বিসিসিআইকে ধুয়ে দিলেন প্রাক্তনরা

Shreyas Iyer's Snub from Asia Cup Squad 2025: চরম নোংরা রাজনীতির শিকার শ্রেয়স! প্রাক্তন কোচের বিবৃতিতে বিস্ফোরণ, বিসিসিআইকে ধুয়ে দিলেন প্রাক্তনরা

Shreyas Iyer's Snub from Asia Cup Squad 2025: চরম নোংরা রাজনীতির শিকার শ্রেয়স! প্রাক্তন কোচের বিবৃতিতে বিস্ফোরণ, বিসিসিআইকে ধুয়ে দিলেন প্রাক্তনরা 13