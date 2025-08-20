ICC ODI Ranking Chart: এবার ODI থেকেও অবসর বিরাট-রোহিতের? রাতারাতি ব়্যাংকিং থেকে উধাও রোকোর নাম...ICC বলল...
Virat Kohli-Rohit Sharma Retirement Speculations: বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা ওডিআই (ODI) র্যাঙ্কিং থেকে বাদ- এই অবসরের জল্পনায় তোলপাড় ইন্টারনেট। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথী, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে তীব্র জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আইসিসি-র (ICC) ওডিআই র্যাঙ্কিং চার্ট থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়ার পরেই এই গুঞ্জন শুরু হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার অবসরের ঘোষণা করতে চলেছেন?
বিরাট-রোহিতের ODI অবসর
এই গুজবের পেছনে মূল কারণ হলো, আইসিসি-র র্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের নাম না থাকা। ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে করছেন, এমনটি কেবল তখনই সম্ভব যখন কোনো খেলোয়াড় আর সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন না। কিন্তু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন জল্পনার কোনো ভিত্তি নেই। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড়কে র্যাঙ্কিংয়ে স্থান ধরে রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে হয়।
কোহলি এবং রোহিত দুজনেই সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সিরিজে বিশ্রাম নিয়েছেন এবং টি-২০ বিশ্বকাপসহ অন্যান্য ফরম্যাটের খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। এর ফলস্বরূপ, তাঁদের ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাঁদের র্যাঙ্কিং পয়েন্টও হ্রাস পেয়েছে, যার কারণে তাঁরা তালিকা থেকে সাময়িকভাবে বাদ পড়েছেন। এটি তাঁদের অবসরের কোনো ইঙ্গিত নয়, বরং র্যাঙ্কিং সিস্টেমের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। অতীতেও বহু তারকা খেলোয়াড়কে একই কারণে র্যাঙ্কিং থেকে বাদ পড়তে দেখা গেছে এবং পরে তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন।
