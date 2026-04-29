Indian Citizenship Proof Explained: আপনি ভারতেরই নাগরিক তো? প্রমাণের শেষ তারিখ ১০ মে, বিরাট খবরে দেশ জুড়ে তোলপাড়

Indian Citizenship Proof Explained: আপনি ভারতেরই নাগরিক তো? প্রমাণের শেষ তারিখ ১০ মে, বিরাট খবরে দেশ জুড়ে তোলপাড়
The Census 2027 Explained: এসআইআর (SIR) ওরফে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের রেশ কাটতে না কাটতেই ঢুকে পড়ল 'সেনসাস ২০২৭', এবার শুরু জনগণনা। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর পালা আদমশুমারির
সেনসাস ২০২৭
ডিজিটাল উদ্যোগ
তেলেঙ্গানা গঠিত
তেলেঙ্গানা গঠনের পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিক আদমশুমারি। এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জনগণনার এই তথ্য তহবিল বণ্টন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতের জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশ করে। জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে, যাতে উন্নয়নের সুফল সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।
জাতীয় আদমশুমারি
প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি
ভারতের ইতিহাসে প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি। এবারই প্রথম কাগজের পরিবর্তে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। নাগরিকরা চাইলে সরাসরি সেনসাস ইন্ডিয়া পোর্টালের মাধ্যমে ওটিপি যাচাই করে নিজেদের পরিবারের তথ্য নিজেই অনলাইনে জমা দিতে পারবেন।
জনগণনা কার্যক্রম
জনগণনা কার্যক্রমটি দু'টি ধাপে পরিচালিত হবে। যার মধ্যে ১ থেকে ১৫মে পর্যন্ত স্ব-গণনার সময়সীমা। নাগরিকদের অনলাইনে তাঁদের তথ্য পূরণ করার এবং এই জাতীয় অভিযানে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রতিটি পরিবারের আবাসন অবস্থা, ঘরের সংখ্যা এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
১৬ মে থেকে ১৪ জুন
স্ব-গণনা পর্বের পর, ১৬ মে থেকে ১৪ জুনের মধ্যে গণনাকারীরা দরজায় দরজায় গিয়ে পরিদর্শন করবেন। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশজুড়ে প্রকৃত জনসংখ্যা গণনা করা হবে। দেশজুড়ে এই রাজসূয় যজ্ঞের জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১.৩ লক্ষ শুমারি কর্তা সরাসরি এই প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করছেন।
পশ্চিমবঙ্গে আদমশুমারি
