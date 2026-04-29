Indian Citizenship Proof Explained: আপনি ভারতেরই নাগরিক তো? প্রমাণের শেষ তারিখ ১০ মে, বিরাট খবরে দেশ জুড়ে তোলপাড়

The Census 2027 Explained: এসআইআর (SIR) ওরফে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের রেশ কাটতে না কাটতেই ঢুকে পড়ল 'সেনসাস ২০২৭', এবার শুরু জনগণনা। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর পালা আদমশুমারির 

| Apr 29, 2026, 06:58 PM IST
সেনসাস ২০২৭

Census 2027

২০২৭ সালের জনগণনার স্ব-গণনা (সেলফ-এনিউমেরাশন) প্রক্রিয়া গত ২৬ এপ্রিল থেকে তেলেঙ্গনাতে শুরু হয়ে গেল। এখন বাসিন্দারা সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে নিজেদের পরিবারের তথ্য জমা দিতে পারবেন।  

ডিজিটাল উদ্যোগ

Till 10th May

ডিজিটাল উদ্যোগ আগামী ১০ মে পর্যন্ত চলবে এবং এর মাধ্যমে নাগরিকরা সরাসরি জনগণনার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডির উপস্থিতিতে শুরু হল জনগণনা। তিনি নিজেও অনলাইনে তথ্য জমা করেন।

তেলেঙ্গানা গঠিত

Telangana Formed

তেলেঙ্গানা গঠনের পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিক আদমশুমারি। এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জনগণনার এই তথ্য তহবিল বণ্টন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতের জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশ করে। জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে, যাতে উন্নয়নের সুফল সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।  

জাতীয় আদমশুমারি

16th National Census

ভারতের ১৬তম জাতীয় আদমশুমারি বা সেন্সাস ২০২৭ তেলেঙ্গানা দিয়েই শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতের অষ্টম আদমশুমারি এটি। ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে দীর্ঘ ১৬ বছর পর তা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো জাতিগত তথ্য বা 'কাস্ট সেন্সাস' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।   

প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি

Historic First

ভারতের ইতিহাসে প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি। এবারই প্রথম কাগজের পরিবর্তে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। নাগরিকরা চাইলে সরাসরি সেনসাস ইন্ডিয়া পোর্টালের মাধ্যমে ওটিপি যাচাই করে নিজেদের পরিবারের তথ্য নিজেই অনলাইনে জমা দিতে পারবেন।

জনগণনা কার্যক্রম

Census Operations

জনগণনা কার্যক্রমটি দু'টি ধাপে পরিচালিত হবে। যার মধ্যে ১ থেকে ১৫মে পর্যন্ত স্ব-গণনার সময়সীমা। নাগরিকদের অনলাইনে তাঁদের তথ্য পূরণ করার এবং এই জাতীয় অভিযানে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রতিটি পরিবারের আবাসন অবস্থা, ঘরের সংখ্যা এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৬ মে থেকে ১৪ জুন

16 May To 14 June

স্ব-গণনা পর্বের পর, ১৬ মে থেকে ১৪ জুনের মধ্যে গণনাকারীরা দরজায় দরজায় গিয়ে পরিদর্শন করবেন। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশজুড়ে প্রকৃত জনসংখ্যা গণনা করা হবে। দেশজুড়ে এই রাজসূয় যজ্ঞের জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১.৩ লক্ষ শুমারি কর্তা সরাসরি এই প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করছেন।  

পশ্চিমবঙ্গে আদমশুমারি

West Bengal Census 2027

তেলেঙ্গানার পর হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ ও উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ি ও তুষারাবৃত অঞ্চলগুলোতে প্রথম ধাপের গণনা শুরু হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গে কবে জনগণনা হবে সেই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি। 

Weather Update: ভোটের সন্ধ্যায় ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ, জারি লাল সতর্কতা

Weather Update: ভোটের সন্ধ্যায় ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ, জারি লাল সতর্কতা

West Bengal Assembly Election 2026: কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি: ভোট দিতে গিয়ে নিজেরই মৃত্যুসংবাদ শুনলেন বৃদ্ধা

Minakshi Mukherjee: নবগ্রাম সমবায় ভোটে মানুষ না পারলেও, এবার উত্তরপাড়ার ভোট নিয়ে বড় কথা মীনাক্ষীর মুখে

Chiranjit Chakraborty: এবার আর প্রার্থী নন, শুধুই ভোটার: ভোট না দিয়েই ফিরতে হল প্রাক্তন বিধায়ক চিরঞ্জিৎকে?

