'লোকে যতটা খারাপ বলছে, মোটেও ততটা খারাপ খেলছি না'! ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে স্কালোনির উবাচ

ফ্রান্সকে হারিয়ে স্পেন চলে গিয়েছে ফাইনালে। এবার ইংল্য়ান্ড-আর্জেন্টিনার লড়াই স্পেনের মুখোমুখি হওয়ার। ১৯ জুলাই ফাইনালের টিকিট কে কাটবে? লা আলবিসেলেস্তে না থ্রি লায়ন্স? আর কয়েক ঘণ্টায় মিলবে উত্তর।
বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা কিন্তু নড়বড়ে পারফর্ম করেই শেষ চারে এসেছে। তবে হ্যারি কেনের ইংল্যান্ড ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফাইনাল বার্থ বুক করার লক্ষ্য়ে মাঠে নামছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ১৯৮২ সালের তিক্ত ফকল্যান্ডস যুদ্ধের সময় থেকেই লা আলবিসেলেস্তে আর থ্রি লায়ন্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত।
বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের ডুয়েল প্রতিবারই কোনও না কোনও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যার মধ্যে আজও সবচেয়ে আলোচিত ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে দিয়েগো মারাদোনার সেই 'হ্যান্ড অফ গড'। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড এই নিয়ে ছ'বার মুখোমুখি হবে। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা মাত্র একবার জিতেছে, দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে এবং দু'টিতে হেরেছে।
শক্তিশালী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলা ১৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে ইংল্যান্ড মাত্র দু'টিতে হেরেছে। এর মধ্যে তারা জিতেছে ছ'টিতে এবং বাকি ছ'টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। ড্র হওয়া ম্যাচগুলির একটি ছিল ১৯৯৮ সালের ফ্রান্স বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে। যেখানে তারা পেনাল্টিতে হেরেছিল। আর্জেন্টিনার কাছে তাদের সর্বশেষ হার হয়েছিল ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত সেই কুখ্যাত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে।
২০১৮ থেকে ইংল্যান্ড চারটি বড় টুর্নামেন্টের (বিশ্বকাপ ও ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ) সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ১৯৬৬ সালের পর প্রথম বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে নিজেদের জায়গা করে নেওয়াই হবে টমাস টুখেলদের লক্ষ্য।
জার্মানি ও ইতালির মতোই চারবার বিশ্বকাপ জয়ের দুয়ারে আলবিসেলেস্তেরা। একমাত্র ব্রাজিলই পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে। লিয়োনেল স্কালোনি বিশ্বকাপের ইতিহাসে মাত্র সপ্তম কোচ হিসেবে দু'টি ফাইনালে দল পরিচালনার কৃতিত্ব অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন। কার্লোস সালভাদর বিলার্দোর (১৯৮৬ ও ১৯৯০) পর আর্জেন্টিনার হয়ে এমন করা দ্বিতীয় কোচ হওয়ার সুযোগ তাঁর সামনে।
আর্লিং হাল্যান্ডের নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডকে বেশ কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল। তবে জুড বেলিংহ্যাম টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জোড়া গোল করে দলকে শেষ চারে তুলেছেন। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত ৬ গোল করে রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে আছেন। তবে মেসি এবং এমবাপে টুর্নামেন্টে ৮ গোল করে সোনার বুটের দৌড়ে শীর্ষে আছেন।
সেমিফাইনালের আগে স্কালোনি বলেছেন, 'লোকে যতটা খারাপ খেলছি বলছে, ততটাই আমরা খারাপ খেলছি না। এই পর্যায়ে আসতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই ভালো কিছু করেছি। আমি খেলোয়াড়দের কাছে কৃতজ্ঞ। তারাই আমাদের তিন শিরোপা জিতিয়েছে এবং এখন আরও একটি সেমিফাইনালে নিয়ে এসেছে। আমরা এখন মাত্র এক ধাপ দূরে। সেখানে পৌঁছতে আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব।'
আর্জেন্টিনা বনাম ইংল্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচ ভারতীয় সময়ে ১৫ জুলাই রাত ১২:৩০ মিনিটে শুরু হবে। আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামই এই হেভিওয়েট ডুয়েলের ভেন্য়ু। Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলে (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD) লাইভ দেখা যাবে। পাশাপাশি স্ট্রিম করা যাবে Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে