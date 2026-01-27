Why Arijit Singh Retired From Playback: কেন হঠাৎ অবসর? ‘একই গান গেয়ে গেয়ে বোর হয়ে গিয়েছি’! নতুন সুরের সন্ধানে অরিজিৎ সিং...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Why Arijit Singh Retired From Playback: কেন হঠাৎ অবসর? 'একই গান গেয়ে গেয়ে বোর হয়ে গিয়েছি'! নতুন সুরের সন্ধানে অরিজিৎ সিং...

Reason Behind Arijit Singh Retirement: অরিজিতের কথায়, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো একটি কারণ নেই, বরং বহুদিনের জমানো ইচ্ছা এবং সুরের প্রতি গভীর তৃষ্ণাই তাঁকে এই পথে নিয়ে এসেছে'। অরিজিৎ আরও জানান যে, তিনি চান নতুন কোনো গায়ক আসুক যার কণ্ঠ তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে। 

| Jan 27, 2026, 09:40 PM IST
1/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সংগীত জগতের মহাতারকা অরিজিৎ সিং কেন হঠাৎ প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে ইতি টানলেন, তা নিয়ে গত কয়েক ঘণ্টা ধরে জল্পনা তুঙ্গে ছিল। অবশেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেল ‘Atmojoarjalojo’-তে ভক্তদের সরাসরি উত্তর দিলেন শিল্পী।   

2/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

অরিজিতের কথায়, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো একটি কারণ নেই, বরং বহুদিনের জমানো ইচ্ছা এবং সুরের প্রতি গভীর তৃষ্ণাই তাঁকে এই পথে নিয়ে এসেছে।  

3/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

অরিজিৎ অত্যন্ত সততার সাথে জানিয়েছেন যে, গতানুগতিক সিনেমার গানের প্রতি তিনি আকর্ষণ হারিয়েছেন।   

4/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

তিনি বলেন, "খুব সহজ একটা কারণ হলো, আমি খুব দ্রুত একঘেয়েমিতে (Bored) আক্রান্ত হই। সেই কারণেই আমি নিজের গানগুলো স্টেজে গাইবার সময় অ্যারেনজমেন্ট বদলে দিই। সত্যি বলতে, আমি এই কাজে বোর হয়ে গিয়েছিলাম। বেঁচে থাকার জন্য আমার অন্যরকম মিউজিক করা প্রয়োজন।"  

5/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

অরিজিৎ আরও জানান যে, তিনি চান নতুন কোনো গায়ক আসুক যার কণ্ঠ তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে।   

6/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

তিনি বলেন, "আমি এমন কোনো নতুন গায়কের অপেক্ষায় আছি, যার গান শুনে আমি কাজের আসল মোটিভেশন পাব।" তবে ভক্তদের আশ্বস্ত করে তিনি জানিয়েছেন যে গান বানানো তিনি কখনোই থামাবেন না। আপাতত পুরনো কিছু ‘কমিটমেন্ট’ বা চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ করে তিনি ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক’ এবং একজন খুদে শিল্পী হিসেবে নতুন করে সংগীত শেখার পথে হাঁটবেন।  

7/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

যাঁরা অরিজিতের নতুন গান শোনার অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের জন্য সুখবর হলো—যেহেতু কিছু পুরনো কাজ এখনো বাকি আছে, তাই ২০২৬ সালেও অরিজিতের বেশ কিছু নতুন গান মুক্তি পাবে।   

8/8

কেন অবসর নিচ্ছেন অরিজিত্‍?

তবে নতুন কোনো সিনেমার জন্য তিনি আর চুক্তিবদ্ধ হবেন না। অরিজিতের ভাষায়, "এখন আসল মজা আসবে (Ab aayega Maza)!"

অ্যালবাম

