Why Arijit Singh Retired From Playback: কেন হঠাৎ অবসর? ‘একই গান গেয়ে গেয়ে বোর হয়ে গিয়েছি’! নতুন সুরের সন্ধানে অরিজিৎ সিং...

Why Arijit Singh Retired From Playback: কেন হঠাৎ অবসর? ‘একই গান গেয়ে গেয়ে বোর হয়ে গিয়েছি’! নতুন সুরের সন্ধানে অরিজিৎ সিং...
Reason Behind Arijit Singh Retirement: অরিজিতের কথায়, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো একটি কারণ নেই, বরং বহুদিনের জমানো ইচ্ছা এবং সুরের প্রতি গভীর তৃষ্ণাই তাঁকে এই পথে নিয়ে এসেছে'। অরিজিৎ আরও জানান যে, তিনি চান নতুন কোনো গায়ক আসুক যার কণ্ঠ তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে।
তিনি বলেন, "আমি এমন কোনো নতুন গায়কের অপেক্ষায় আছি, যার গান শুনে আমি কাজের আসল মোটিভেশন পাব।" তবে ভক্তদের আশ্বস্ত করে তিনি জানিয়েছেন যে গান বানানো তিনি কখনোই থামাবেন না। আপাতত পুরনো কিছু ‘কমিটমেন্ট’ বা চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ করে তিনি ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক’ এবং একজন খুদে শিল্পী হিসেবে নতুন করে সংগীত শেখার পথে হাঁটবেন।
