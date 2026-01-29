English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Arijit Singh: অরিজিৎ সিংকে নিয়ে বড় খবর! ‘সাড়ে সাতি’ ও গ্রহের ফেরেই সুরের জাদুকরের খারাপ সময়ের সূত্রপাত? জানালেন জ্যোতিষী...

Arijit Singh: অরিজিৎ সিংকে নিয়ে বড় খবর! ‘সাড়ে সাতি’ ও গ্রহের ফেরেই সুরের জাদুকরের খারাপ সময়ের সূত্রপাত? জানালেন জ্যোতিষী...

Arijit Singh Retirement: ভারতের সঙ্গীত জগতের বর্তমান সম্রাট অরিজিৎ সিং কি তবে সত্যিই গান ছাড়তে চলেছেন? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অরিজিৎ সিংয়ের করা কিছু মন্তব্য এবং তার প্রেক্ষিতে একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষীর গণনা সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে। অরিজিতের অগণিত ভক্ত যখন তাঁর অবসরের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, তখন জ্যোতিষতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

| Jan 29, 2026, 09:49 PM IST
1/15

অরিজিতের সেই বিতর্কিত মন্তব্য

সবকিছুর শুরু হয়েছিল অরিজিৎ সিংয়ের একটি সাক্ষাৎকার থেকে, যেখানে তিনি তাঁর সঙ্গীত জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা দার্শনিক এবং অনিশ্চিত সুর প্রকাশ করেছিলেন।   

2/15

অরিজিতের সেই বিতর্কিত মন্তব্য

তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, হয়তো খুব শীঘ্রই তিনি লাইমলাইট থেকে দূরে সরে যাবেন। তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান সময়ে মানুষের রুচি দ্রুত বদলায় এবং একসময় হয়তো তাঁর কণ্ঠ আর শ্রোতাদের কাছে আগের মতো আবেদনময় থাকবে না। এই "রিটায়ারমেন্ট" বা অবসরের সুর মুহূর্তেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।  

3/15

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী: শনির ‘সাড়ে সাতি’

এই প্রেক্ষাপটে প্রখ্যাত জ্যোতিষীরা অরিজিৎ সিংয়ের কোষ্ঠী এবং বর্তমান গ্রহের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন।   

4/15

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী: শনির ‘সাড়ে সাতি’

তাঁদের মতে, অরিজিৎ সিং বর্তমানে শনির ‘সাড়ে সাতি’-র প্রভাবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির এই দশাকে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সময় হিসেবে ধরা হয়।  

5/15

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী: শনির ‘সাড়ে সাতি’

জ্যোতিষীদের দাবি অনুযায়ী, সাড়ে সাতির এই সময়ে মানুষের মনে এক ধরনের বৈরাগ্য বা ডিপ্রেশন তৈরি হতে পারে। ব্যক্তি নিজের অর্জিত সাফল্য নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং অনেক সময় বড় কোনো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে চান।

6/15

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী: শনির ‘সাড়ে সাতি’

সাড়ে সাতি চলাকালীন ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত বোধ করেন। অরিজিতের সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো মূলত এই গ্রহের দশারই ফল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এটি আসলে অবসরের ইঙ্গিত নয়, বরং মানসিক টানাপোড়েনের একটি পর্যায় মাত্র।  

7/15

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী: শনির ‘সাড়ে সাতি’

২০২৭ সাল পর্যন্ত সময়টি তাঁর জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই সময়ের মধ্যে তিনি কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিতে পারেন কিংবা তাঁর কাজের ধরনে বড় কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন।   

8/15

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী: শনির ‘সাড়ে সাতি’

তবে জ্যোতিষীদের একাংশ আশ্বস্ত করেছেন যে, এই দশা কেটে গেলে তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে আসতে পারেন।  

9/15

ভক্তদের উদ্বেগ ও বর্তমান বাস্তবতা

অরিজিৎ সিং কেবল একজন গায়ক নন, কোটি কোটি মানুষের আবেগ। ‘তুম হি হো’ থেকে শুরু করে আজকের ‘কেসরিয়া’—প্রতিটি গানে তিনি নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণ করেছেন।   

10/15

অরিজিত সিং

 অরিজিৎ বরাবরই সাধারণ জীবনযাপন পছন্দ করেন। বড় কোনো অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি কম। জ্যোতিষীদের মতে, এই নির্জনতাপ্রিয় স্বভাব শনির প্রভাবের সাথে মিলে যাচ্ছে।   

11/15

অরিজিত সিং

অরিজিৎ নিজেও অনুভব করছেন যে সঙ্গীতের ধারা পাল্টাচ্ছে। তবে জ্যোতিষীরা বলছেন, এটি তাঁর নিজের মনের দ্বিধা, যা গ্রহের ফেরে তৈরি হয়েছে।   

12/15

অরিজিত সিং

জ্যোতিষতাত্ত্বিক দাবি অনুযায়ী, এটি স্থায়ী অবসর হওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং নিজেকে নতুন করে চেনার জন্য একটি বিরতি মাত্র।  

13/15

অরিজিত সিং

গ্রহের ফের হোক বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা—অরিজিৎ সিংয়ের অনুপস্থিতি ভারতীয় সঙ্গীত জগতে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করবে।   

14/15

অরিজিত সিং

জ্যোতিষীর দাবি অনুযায়ী যদি এটি কেবল ‘সাড়ে সাতি’-র প্রভাব হয়ে থাকে, তবে ভক্তরা আশা করতেই পারেন যে তাঁদের প্রিয় গায়ক এই মেঘ কেটে যাওয়ার পর আবার সুরেলা বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসবেন।   

15/15

অরিজিত সিং

আপাতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত অরিজিতের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর থাকবে গোটা দেশের।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Kalna: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল... হুলুস্থুল কাণ্ড..

পরবর্তী অ্যালবাম

Kalna: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল... হুলুস্থুল কাণ্ড..

Kalna: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল... হুলুস্থুল কাণ্ড..

Kalna: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল... হুলুস্থুল কাণ্ড.. 8
Indian Railway Employees: রেলের কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ২০ বছরের নিয়ম উঠে গেল, এবার থেকে আর হাতে মিলবে না...

Indian Railway Employees: রেলের কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ২০ বছরের নিয়ম উঠে গেল, এবার থেকে আর হাতে মিলবে না...

Indian Railway Employees: রেলের কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ২০ বছরের নিয়ম উঠে গেল, এবার থেকে আর হাতে মিলবে না... 9
Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...?

Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...?

Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...? 6
Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! &#039;দানব দুবে&#039; গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড... 7