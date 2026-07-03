/আচমকা জিয়াগঞ্জ থেকে কলকাতার হাসপাতালে অরিজিৎ সিং, ব্যাপার কী? ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে হইচই

Arijit Singh: বহরমপুরে চিকিৎসকের চেম্বারে অরিজিৎ সিংকে দেখে চিন্তায় পড়েছিলেন ভক্তরা। কিন্তু সব জল্পনা উড়িয়ে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়লেন গায়ক। নিজের চিকিৎসা নয়, কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক অসুস্থ খুদে ভক্তের মুখে হাসি ফোটাতে জিয়াগঞ্জ থেকে সরাসরি ছুটে এলেন অরিজিৎ। হাসপাতালের বেডে গিয়ে খুদে অনুরাগীর হাত ছুঁয়ে কথা বললেন, ছবি তুললেন। গায়কের এই সারল্য মন ছুঁয়ে গিয়েছে নেটপাড়ার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি শুধু সুরের জাদুকর নন, মাটির মানুষ হিসেবেও বারবার আপামর মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। অরিজিৎ সিং মানেই একরাশ সারল্য আর মানবিকতা। ফের একবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়া।