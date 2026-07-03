Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /আচমকা জিয়াগঞ্জ থেকে কলকাতার হাসপাতালে অরিজিৎ সিং, ব্যাপার কী? ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে হইচই

আচমকা জিয়াগঞ্জ থেকে কলকাতার হাসপাতালে অরিজিৎ সিং, ব্যাপার কী? ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে হইচই

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 03, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:34 PM IST

Arijit Singh: বহরমপুরে চিকিৎসকের চেম্বারে অরিজিৎ সিংকে দেখে চিন্তায় পড়েছিলেন ভক্তরা। কিন্তু সব জল্পনা উড়িয়ে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়লেন গায়ক। নিজের চিকিৎসা নয়, কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক অসুস্থ খুদে ভক্তের মুখে হাসি ফোটাতে জিয়াগঞ্জ থেকে সরাসরি ছুটে এলেন অরিজিৎ। হাসপাতালের বেডে গিয়ে খুদে অনুরাগীর হাত ছুঁয়ে কথা বললেন, ছবি তুললেন। গায়কের এই সারল্য মন ছুঁয়ে গিয়েছে নেটপাড়ার। 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি শুধু সুরের জাদুকর নন, মাটির মানুষ হিসেবেও বারবার আপামর মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। অরিজিৎ সিং মানেই একরাশ সারল্য আর মানবিকতা। ফের একবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়া। 

হাসপাতালে অরিজিত্‍1/6

হাসপাতালে অরিজিত্‍

শুক্রবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আচমকাই দেখা মেলে বলিউডের এই প্রথম সারির গায়কের। হাসপাতালের গেট দিয়ে যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করছেন, তখন উপস্থিত সকলের মধ্যেই তীব্র কৌতূহল তৈরি হয়। অতি সাধারণ পোশাকে, চেনা চওড়া হাসিতে অরিজিৎকে দেখে প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো নিজের কোনো শারীরিক চিকিৎসার বা রুটিন চেকের জন্যই তিনি হাসপাতালে এসেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর আসার আসল উদ্দেশ্য।

কী কারণে কলকাতায় অরিজিত্‍?2/6

কী কারণে কলকাতায় অরিজিত্‍?

কোনও আড়ম্বর বা প্রচারের আলো ছাড়াই অরিজিৎ সোজা চলে যান হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে। সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে তাঁর এক খুদে অনুরাগী। জানা গিয়েছে, ওই শিশুটি বেশ কিছুদিন ধরেই গুরুতর অসুস্থ। তার মনের জোর বাড়াতে এবং তাকে একটু আনন্দ দিতেই কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হাসপাতালে পৌঁছে যান তারকা। ওয়ার্ডে প্রবেশ করেই তিনি সোজা চলে যান শিশুটির বেডের কাছে। 

খুদে ফ্যানের টানে3/6

খুদে ফ্যানের টানে

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলেন, হাত মেলান এবং তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। শুধু তাই নয়, খুদে ভক্তের আবদার রাখতে তার সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও তোলেন গায়ক। প্রিয় গায়ককে ঘরের মধ্যে এতটা কাছে পেয়ে চোখের পলকে বদলে যায় হাসপাতালের গুমোট পরিবেশ। খুদে ভক্ত ও তার পরিবারের মুখে ফুটে ওঠে এক চিলতে চওড়া হাসি।

অরিজিতের টানে4/6

অরিজিতের টানে

এদিকে, হাসপাতালে অরিজিৎ সিং এসেছেন— এই খবর চাউর হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। মুহূর্তের মধ্যে হাসপাতালের ওয়ার্ডের বাইরে ভিড় জমাতে শুরু করেন অন্যান্য রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। অনেকেই প্রিয় গায়কের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তাঁকে একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কেউ কেউ আবার ভালোবেসে তাঁর জন্য ফুলের তোড়াও নিয়ে আসেন। 

অরিজিতের ভাইরাল ভিডিয়ো5/6

অরিজিতের ভাইরাল ভিডিয়ো

বরাবরের মতোই অরিজিৎ নিজে এই মুহূর্তের কোনো ছবি বা ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। প্রচারের আড়ালে থাকতেই ভালোবাসেন তিনি। কিন্তু হাসপাতালে উপস্থিত অনুরাগীরা এই আবেগঘন দৃশ্য নিজেদের মোবাইল বন্দি করা থেকে বিরত রাখতে পারেননি। 

অরিজিতের প্রশংসায়6/6

অরিজিতের প্রশংসায়

সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও এবং ছবি আপলোড হতেই তা নিমেষের মধ্যে দাবানলের মতো ভাইরাল হয়ে যায়।নেটদুনিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের প্রশংসায় ভরে গিয়েছে কমেন্ট সেকশন। অরিজিতের এই মানবিক রূপ দেখে এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, “ভগবানের আর এক রূপ অরিজিৎ সিং।” অন্য একজন লিখেছেন, “মানুষ হিসেবে অরিজিতের কোনো তুলনা হয় না, উনি সত্যিই অনন্য।”

TAGS:
arijit singh

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পালাবদলের পর ফের পালাবদল! বিজেপির 'বড়' জয়, বিরাট প্রতিশ্রুতি
BJP wins40 min ago
2
PIL50 min ago
3
China New Corridor1 hr ago
4
Bardhaman Shashank Bill1 hr ago
5
Cristiano Ronaldo Retirement1 hr ago