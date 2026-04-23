  Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

West Bengal Assembly Election 2026: গণতন্ত্রের উৎসবে মাতলেন জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ প্রীতম সিং জি এস এফ পি বিদ্যালয়ের বুথে পৌঁছে, নিঃশব্দে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। বুথ থেকে বেরিয়ে মশকরা করতেও দেখা গেল অরিজিত্‍ সিংকে। 

| Apr 23, 2026, 07:08 PM IST
অরিজিতের ভোটদান

সোমা মাইতি: ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে বৃহস্পতিবার ঠিক সেই চেনা মেজাজেই ধরা দিলেন সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। হাতে হাত রেখে স্ত্রী কোয়েল রায়কে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হলেন তিনি।  

অরিজিতের ভোটদান

বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের প্রীতম সিং জিএসএফপি বিদ্যালয় বুথে ভোট দিতে পৌঁছান অরিজিৎ। পরনে অত্যন্ত সাধারণ পোশাক, পায়ে চটি— ভিআইপি আভিজাত্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না তাঁর মধ্যে।   

অরিজিতের ভোটদান

আর পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের মতো নিঃশব্দে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। তারকা তকমা ঝেড়ে ফেলে এই সাধারণত্বই যেন অরিজিতের চিরচেনা সিগনেচার স্টাইল।  

অরিজিতের ভোটদান

ভোট দিয়ে বুথ থেকে বেরোতেই সাংবাদিকদের ভিড় উপচে পড়ে গায়ককে ঘিরে। সকলে তাঁর থেকে কোনো বিশেষ বার্তা বা প্রতিক্রিয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু অরিজিৎ সিং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি এবং রসিকতায় পরিস্থিতি হালকা করে দেন।   

অরিজিতের ভোটদান

হাসতে হাসতে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “ভোটের দিনে কোনো মেসেজ (বার্তা) দেব না। এখন কিছু বললেই লোকে ভাববে আমি নেতা হয়ে গেছি!” গায়কের এই চটজলদি উত্তর শুনে উপস্থিত সকলেই হোহো করে হেসে ওঠেন।   

অরিজিতের ভোটদান

এর পরেই তিনি জানান, কোন কেন্দ্রে তিনি ভোট দিলেন। এরপর কোনো রকম বাড়তি উন্মাদনা না ছড়িয়েই সাধারণের মতো সেখান থেকে প্রস্থান করেন এই দম্পতি।  

অরিজিতের বাবার ভোটদান

শুধু অরিজিৎ নন, এদিন সকালে তাঁর বাবা সুরিন্দর সিংকেও দেখা যায় ভোট দিতে। জিয়াগঞ্জের বুথে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, এলাকার নির্বাচনী পরিবেশ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল। তিনি বলেন, “সবকিছু ভালোভাবেই চলছে। ভোট দেওয়া আমাদের নাগরিক দায়িত্ব এবং কোনো সমস্যা ছাড়াই আমি ভোট দিয়েছি।”  

অরিজিতের ভোটদান

ভারতের গন্ডি পেরিয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত গায়ক। যাঁর কণ্ঠের জাদুতে বুঁদ হয়ে থাকে কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু নিজের জন্মভিটে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে তিনি আজও সেই অতি সাধারণ ‘ঘরের ছেলে’। কোনো প্রচারের আলো নয়, স্রেফ কর্তব্য পালনের তাগিদেই যে তিনি বুথে এসেছিলেন, তা তাঁর শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট।

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট 8
Vote Photos: লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হলুদ শাড়িতে &#039;বিশেষ&#039; ভোট

Vote Photos: লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হলুদ শাড়িতে 'বিশেষ' ভোট

Vote Photos: লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হলুদ শাড়িতে 'বিশেষ' ভোট 5
Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা

Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা

Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা 10
West Bengal Assembly Election 2026: দিদি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে :প্রথম দফার ভোটের দিনে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী অমিত শাহের

West Bengal Assembly Election 2026: দিদি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে :প্রথম দফার ভোটের দিনে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী অমিত শাহের

West Bengal Assembly Election 2026: দিদি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে :প্রথম দফার ভোটের দিনে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী অমিত শাহের 7