  • Arijit Singhs Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?

Arijit Singh's Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?

Arijit Singh's Net Worth: অরিজিৎ সিং বছরেই শুধু ৭০ কোটি আয় করেন। রয়েছে মুম্বইয়ে বিলাসবহুল বাড়ি। রেঞ্জ রোভার ও মার্সিডিজের মতো গাড়িই রয়েছে অরিজিতের। তবুও তাঁর পা মাটিতেই। স্কুটারে চেপেই জিয়াগঞ্জে চষে বেড়ান। জানেন আজ  কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?

| Jan 29, 2026, 03:27 PM IST
1/9

অরিজিৎ সিংয়ের অবসর

Arijit Singh has retired from playback singing

২ দিন আগে অরিজিৎ সিংয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্ট স্তব্ধ করে দিয়েছে কোটি কোটি ভক্তকে। সংগীত জগতের অবিসংবাদিত সম্রাট জানান প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তিনি অবসর নিলেন। যে খবরে ঝড় উঠে গিয়েছিল আসমুদ্র-হিমাচলে। এই প্রতিবেদনে রইল অরিজিতের মোট সম্পদের পরিমাণ।

2/9

গান পিছু ফি এবং পারফরম্যান্স

Fees Per Song And Performance

সিনেমায় একটি গান গাইতে অরিজিৎ ৮- ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন।  প্রজেক্টের আকারের উপর নির্ভর করে টাকার অঙ্ক আরও বাড়ে। ২০১৫ সালে সংগীত পরিচালক মন্টি শর্মা 'লল্লনটপ'-কে বলেছিলেন যে, অরিজিৎ প্রতি পারফরম্যান্সের জন্য ২ কোটি টাকা নেন!  

3/9

লাইভ শো থেকে বিপুল আয়

Big Money From Live Shows

অরিজিতের আয়ের বিরাট অংশ কনসার্ট থেকেই। ইনসাইডার.ইন-এর মতে, ভেন্যু এবং সিটিংয়ের উপর নির্ভর করে ভারতে অরিজিতের শোয়ের টিকিটের দাম সাধারণত ২০০০ টাকা থেকে ৮০০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।  

4/9

গ্লোবাল মঞ্চে ইতিহাস

Making History On Global Stages

গত বছর সেপ্টেম্বর। ভেন্যু- লন্ডনের টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়াম। অরিজিৎ সোলো কনসার্ট করে ইতিহাস লেখেন। এই প্রথম কোনও ভারতীয় গায়ক ব্রিটেনের এত বড় স্টেডিয়ামে একক শো মাতান। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসারে, সাধারণ টিকিটের মূল্য ২১০ পাউন্ড (প্রায় ২৬৬০০ টাকা) থেকে শুরু হয়েছিল এবং ভিআইপি প্যাকেজের জন্য তা ২,৪১০ পাউন্ড (প্রায় ৩০৫২০০ টাকা) পর্যন্ত ছিল।  

5/9

গান ছাড়াও আয়

Earnings Beyond Singing

সংগীত ছাড়াও অরিজিৎ সিং ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট এবং বিভিন্ন কোলাবের মাধ্যমে উপার্জন করেন। বছরের পর বছর ধরে  অরিজিৎ কোকা-কোলা এবং স্যামসাং-এর মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন।  

6/9

ডিজিটাল রেকর্ড এবং স্ট্রিমিংয়ের সাফল্য

Digital Records And Streaming Success

অরিজিৎ অনলাইনে ইতিহাস লিখেছেন। সম্প্রতি স্পটিফাইয়ে অরিজিতের ফলোয়ার্স ১৪ কোটি ছাড়িয়েছে। মগডালে তিনিই। টেলর সুইফট, এড শিরান এবং আরিয়ানা গ্রান্দের মতো আন্তর্জাতিক তারকাদেরও তিনি বলে বলে গোল দিয়েছেন।  

7/9

বাড়ি-গাড়ি

Homes and Cars

অরিজিতের নভি মুম্বাইতে প্রায় ৮ কোটি টাকা দামের এক বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। তাঁর গাড়ির কালেকশনে রেঞ্জ রোভার ও মার্সিডিজের মতো প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের গাড়ি রয়েছে। যার মিলিত মূল্য ৩.৪ কোটি টাকারও বেশি!

8/9

মাটির মানুষ

Simple Life

এত কিছুর পরেও অরিজিতের পা মাটিতেই। এখনও মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জেই তিনি থাকেন। সেই বাড়িতে এক রেকর্ডিং স্টুডিয়ো রয়েছে। অরিজিৎ প্রায়শই শুধুমাত্র কাজের জন্য ভ্রমণ করেন এবং অন্যথায় তিনি প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন।  

9/9

স্থানীয় ভোজনশালা

Arijit Singh Heshel

জিয়াগঞ্জে এক বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজের পাশেই রয়েছে অরিজিতের পারিবারিক হোটেল হেঁসেল। প্রতিদিন দুপুরে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৪০টাকায় থাকে থালি। গানের সুপারস্টার সেখানে শুধুই মনের মানুষ 'সমুদা'।   

