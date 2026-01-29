Arijit Singh's Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?

Arijit Singh's Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?
Arijit Singh's Net Worth: অরিজিৎ সিং বছরেই শুধু ৭০ কোটি আয় করেন। রয়েছে মুম্বইয়ে বিলাসবহুল বাড়ি। রেঞ্জ রোভার ও মার্সিডিজের মতো গাড়িই রয়েছে অরিজিতের। তবুও তাঁর পা মাটিতেই। স্কুটারে চেপেই জিয়াগঞ্জে চষে বেড়ান। জানেন আজ কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?
1/9
অরিজিৎ সিংয়ের অবসর
2/9
গান পিছু ফি এবং পারফরম্যান্স
photos
TRENDING NOW
3/9
লাইভ শো থেকে বিপুল আয়
4/9
গ্লোবাল মঞ্চে ইতিহাস
গত বছর সেপ্টেম্বর। ভেন্যু- লন্ডনের টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়াম। অরিজিৎ সোলো কনসার্ট করে ইতিহাস লেখেন। এই প্রথম কোনও ভারতীয় গায়ক ব্রিটেনের এত বড় স্টেডিয়ামে একক শো মাতান। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসারে, সাধারণ টিকিটের মূল্য ২১০ পাউন্ড (প্রায় ২৬৬০০ টাকা) থেকে শুরু হয়েছিল এবং ভিআইপি প্যাকেজের জন্য তা ২,৪১০ পাউন্ড (প্রায় ৩০৫২০০ টাকা) পর্যন্ত ছিল।
5/9
গান ছাড়াও আয়
6/9
ডিজিটাল রেকর্ড এবং স্ট্রিমিংয়ের সাফল্য
7/9
বাড়ি-গাড়ি
8/9
মাটির মানুষ
9/9
স্থানীয় ভোজনশালা
photos