Arjun Rampal Marriage: ৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের...

Arjun Rampal Marriage: ৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের...
Arjun Rampal Engagement: ২০১৮ সালে অর্জুন রামপালের জীবনে আসেন গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেস। প্রথম সাক্ষাতের অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা ডেটিং শুরু করেন এবং দ্রুত লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে শুরু করেন। গত ৬ বছর ধরে তাঁরা লিভ ইনেই আছেন।
অর্জুনের প্রথম স্ত্রী
গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেস অর্জুন রামপালের জীবনে প্রথম নারী নন। তাঁর প্রথম প্রেম ছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী মেহর জেসিয়া, যাঁর সাথে তিনি ১৯৯৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দীর্ঘ ২০ বছরের দাম্পত্যে তাঁদের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হয়ে যান। খুব কম মানুষই জানেন যে অর্জুনের প্রাক্তন স্ত্রী মেহর জেসিয়া ছিলেন আশির দশকের একজন সুপার মডেল। তিনি ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া খেতাবও জিতেছিলেন এবং ভারতীয় ফ্যাশন জগতে তাঁর একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করেছিলেন।
