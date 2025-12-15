Arjun Rampal Marriage: ৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের...

Arjun Rampal Engagement: ২০১৮ সালে অর্জুন রামপালের জীবনে আসেন গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেস। প্রথম সাক্ষাতের অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা ডেটিং শুরু করেন এবং দ্রুত লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে শুরু করেন। গত ৬ বছর ধরে তাঁরা লিভ ইনেই আছেন। 

| Dec 15, 2025, 09:42 PM IST
অর্জুনের বাগদান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে মেজর ইকবাল-এর মতো চরিত্রে শক্তিশালী অভিনয় করে খবরের শিরোনামে অর্জুন রামপাল। এবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বড় আপডেট দিলেন অভিনেতা।   

অর্জুনের বাগদান

দীর্ঘকাল ধরে বান্ধবী গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেসের সঙ্গে  লিভ-ইন সম্পর্কে আছেন তিনি। তাঁদের বিয়ে নিয়ে বারংবার নানা গুঞ্জন শোনা যায়। তবে এবার সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভক্তদের জন্য নিজেদের বাগদানের খবর ঘোষণা করলেন অর্জুন ও গ্যাব্রিয়েলা।   

অর্জুনের বাগদান

২০১৮ সালে অর্জুন রামপালের জীবনে আসেন গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেস। প্রথম সাক্ষাতের অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা ডেটিং শুরু করেন এবং দ্রুত লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে শুরু করেন।  

অর্জুনের বাগদান

তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে অর্জুন রামপালকে একাধিকবার ট্রোলিংয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। এর মূল কারণ হল তাঁদের বয়সের বিশাল ব্যবধান।   

অর্জুনের বাগদান

গ্যাব্রিয়েলার চেয়ে অর্জুন ১৪ বছরের বড়। ৫২ বছর বয়সী অর্জুনের তুলনায় গ্যাব্রিয়েলার বয়স ৩৮। ছয় বছর ধরে এই জুটি একসঙ্গে রয়েছেন এবং সকল কটাক্ষ উপেক্ষা করে তাঁরা সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।  

অর্জুনের বাগদান

লিভ-ইন সম্পর্কে থাকাকালীন অর্জুন এবং গ্যাব্রিয়েলার দুটি পুত্র সন্তান হয়। ২০১৯ সালে গ্যাব্রিয়েলার কোল আলো করে আসে তাঁদের প্রথম পুত্র আরিক। এর চার বছর পর, দ্বিতীয় পুত্রের আগমন হয়, যার ছবি ও ভিডিও তাঁরা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।  

অর্জুনের বাগদান

বর্তমানে অর্জুন ও গ্যাব্রিয়েলা বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর পডকাস্টে এসে অর্জুন রামপাল ঘোষণা করেন যে তাঁরা এখন বাগদান সেরে ফেলেছেন। যদিও এর আগে ‘বিয়ার বাইসেপস’ পডকাস্টে এই অভিনেতা বিবাহকে ‘শুধুমাত্র এক টুকরো কাগজ’ বলে উল্লেখ করেছিলেন।  

অর্জুনের বাগদান

অর্জুনের বাগদত্তা গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেসের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং সেখানেই তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সে ফ্যাশন জগতে পা রাখেন গ্যাব্রিয়েলা।   

অর্জুনের বাগদান

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ার পর তিনি মিউজিক ভিডিও ও সিনেমাতেও অভিনয় শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর নিজস্ব একটি পোশাকের ব্র্যান্ডও রয়েছে।  

অর্জুনের প্রথম স্ত্রী

গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেস অর্জুন রামপালের জীবনে প্রথম নারী নন। তাঁর প্রথম প্রেম ছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী মেহর জেসিয়া, যাঁর সাথে তিনি ১৯৯৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দীর্ঘ ২০ বছরের দাম্পত্যে তাঁদের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হয়ে যান। খুব কম মানুষই জানেন যে অর্জুনের প্রাক্তন স্ত্রী মেহর জেসিয়া ছিলেন আশির দশকের একজন সুপার মডেল। তিনি ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া খেতাবও জিতেছিলেন এবং ভারতীয় ফ্যাশন জগতে তাঁর একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করেছিলেন।

