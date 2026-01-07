English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Arjun Tendulkar Wedding: ফাল্গুনেই আগুন সচিনের পরিবারে! দোলের পরদিনই বিয়ের আসরে তেন্ডুলকর...

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Marriage Date: তেন্ডুলকরে পরিবারের বাজল সানাই। ক্রিকেট কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন ও সানিয়া চন্দোক এবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তাদের বিয়ের তারিখ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

| Jan 07, 2026, 04:29 PM IST
বিয়ের পিঁড়িতে সচিন-পুত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন। ২০২৫-এর অগাস্টে চুপিসারে দীর্ঘদিনের বান্ধবী সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে বাগদান সারেন। এবার বছর শুরুতেই একেবারে বিয়ের তারিখ জানা গেল।

কবে বিয়ে করছেন অর্জুন?

৫ মার্চ উদ্যোক্তা এবং মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়ার সঙ্গে সাতপাকে বাধা পড়তে চলেছেন অর্জুন।   

অর্জুন-সানিয়ার বাগদান

অর্জুন-সানিয়ার বাগদানের অনুষ্ঠানের খুবই ছোট করে করা হয়েছিল, যেখানে শুধু পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুরা ছিলেন। পরে সচিন তেন্ডুলকর নিজেই এই বাগদানের খবর নিশ্চিত করেন।

বিয়ের অনুষ্ঠান

জানা গিয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হবে ৩ মার্চ থেকে। বেশিরভাগ অনুষ্ঠান মুম্বইতেই হবে এবং এবারেও অনুষ্ঠানে সেখানে শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের লোকজনই উপস্থিত থাকবেন।   

বাগদানের মতো বিয়ের অনুষ্ঠানও খুব সাধারণ ও ছিমছামভাবে হবে। কয়েকদিন ধরে কিছু ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হবে। এতে ক্রিকেট জগতের কিছু মানুষ ও পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই থাকবেন। 

ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া। তাঁর ঠাকুরদা গ্র্যাভিস গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান। গ্র্যাভিস মুম্বইয় শহরে হসপিটালিটি-ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রির বিরাট নাম। এ ছাড়াও দু'টো নামী আইসক্রিম সংস্থার মালিকও তিনি। 

সানিয়া প্রাথমিক পড়াশোনা মুম্বইয়ের ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড জন ক্যানন স্কুলে। এরপর চলে যান বিদেশে। সেখানে গিয়ে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে বিজ়নেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ২০২০-তে কলেজ পাসআউট সানিয়া ভারতে ফিরে নিজের ব্যবসা শুরু করেন। 

অন্যদিকে, ক্রিকেটে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলতে অর্জুন তেন্ডুলকর ধীরে ধীরে একজন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। শুরুতে তিনি মুম্বইয়ের হয়ে খেললেও বর্তমানে গোয়া দলের হয়ে খেলছেন।

