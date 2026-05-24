/Specially abled People in Eden: অটিস্টিক, পাচারের মুখ থেকে ফিরে আসা তরুণী এবং দৃষ্টিহীনেরা ক্রিকেটের নন্দনকাননে; আলো হল IPL

Specially abled People in Eden: গোটা ব্যবস্থাটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন পুলিস ইন্সপেক্টর সুব্রত দাস
প্রায় ১২০০ জন। এদের কেউ অর্টিজমের শিকার, কারও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা রয়েছে, কেউ আবার রক্ষা পেয়েছেন পাচারে হাত থেকে। এরা ইডেনে উপস্থিত থেকে দেখলেন আইপিএল। নিলেন ম্যাচের উত্তেজনা।
গোটা ব্যবস্থাটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন পুলিস ইন্সপেক্টর সুব্রত দাস।
সুব্রতবাবু বর্তমানে রয়েছে ১০০ ডায়ালের ওসির দায়িত্বে। ওইসব মানুষদের নিয়ে এসেছিলেন ইডেনের লোয়ার টায়ারের ডি ব্লকে।
ইডেনে আসা ওইসব বিভিন্নভাবে চ্যালেঞ্জড মানুষদের জন্য যাতায়াত, জল ও হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করেছিল কলকাতা পুলিস।
সুব্রত দাস নিজে একাধিক এনজিও-র সঙ্গে জড়িত।
সুব্রতবাবুর লক্ষ্যই হল ওইসব মানুষরা যে আমাদের সমাজেরই অংশ তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।