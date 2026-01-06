English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Partha and Arpita: শীতের শহরে অপার অভিমান! অর্পিতা খুবই অসুস্থ, তাও খোঁজ নিচ্ছেন না পার্থ...

Partha and Arpita: শীতের শহরে অপার অভিমান! অর্পিতা খুবই অসুস্থ, তাও খোঁজ নিচ্ছেন না পার্থ...

Partha-Arpita relationship: কলকাতায় ১০ ডিগ্রি। জবুথবু গোটা রাজ্য। বলতে গেলে ঠান্ডায় একেবারে মিইয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। আর ঠিক সেইরকম ভাবেই থিতিয়ে পড়েছে পার্থ-অর্পিতার সম্পর্ক। 

| Jan 06, 2026, 12:41 PM IST
অয়ন ঘোষাল: হ্যাপি নিউ ইয়ার উইশ করেননি পার্থ। নতুন বছরে একটিবারের জন্যও কথা হয়নি দুজনের। জানালেন বান্ধবী অর্পিতা।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এখন জেলমুক্ত। গোটা ২০২৪ এবং ২০২৫ এর একটা বড় অংশ যে দুজনের সম্পর্ক নিয়ে তুমুল জল্পনায় কেটে গেছিল রাজ্য রাজনীতির এবং নিয়োগ দুর্নীতির একটা অধ্যায়।

সেই সম্পর্ক কি ২০২৬-এর নামতে থাকায় তাপমাত্রায় একবারেই শীতল? সম্পর্কে জমেছে বরফ? সেই জল্পনা উস্কে দিল আজ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে স্বয়ং পার্থ বান্ধবী অর্পিতার বক্তব্য।   

অর্পিতাকে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তারপর বলেন, কোনও ফোন আসেনি। কেউ ফোন করেনি। 

বছরের শুরু থেকেই অর্পিতার শরীর খারাপ। নিজেই অন ক্যামেরা জানালেন সে কথা। তারপরেও কেন আসেনি ফোন? তাহলে কি জেলমুক্তির পর অর্পিতা অধ্যায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী?

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ইডির মামলায় মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল বিশেষ ইডি আদালতে পিছিয়ে গেল শুনানি। ইডি স্পেশাল কোর্টের বিচারক শুভেন্দু সাহা বদলি হওয়ায় পিছিয়ে গেল শুনানি। পরবর্তী শুনানি ১৬ ফেব্রুয়ারি। এদিন আদালতে দেখা গেল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, তাপস মণ্ডলকে। 

অর্পিতার বক্তব্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডি ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। যে মামলার ৮ জানুয়ারি হওয়ার কথা। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকলে তার জীবন নির্বাহ করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে অর্পিতার দাবি। 

তিনি অসুস্থ। তাঁর রক্তচাপ অনিয়মিত ওঠানামা হচ্ছে বলে জানান তিনি। রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা আজ আদালতে হাজিরার কথা থাকলেও শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় তিনি আসেননি। 

