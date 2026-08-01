লাস্যের জালে আমলা থেকে প্রভাবশালী! রেনেসাঁ কাণ্ডে কে এই 'হানিকুইন' অর্পিতা?

Honey Trap: ভাট্টি গ্যাং ও পাকিস্তানের আইএসআই তরফে হামিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তি ও আমলাদের রেইকি ও তথ্য পাচার করার। পাশাপাশি রিক্রুটমেন্টেরও দায়িত্ব ছিল তার উপর। অর্পিতা সরকারকে তথ্য পাচারের পাশাপাশি একাধিক রাজনৈতিক নেতাকে হানি ট্র্যাপ করে অপহরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উত্তর প্রদেশ ও বিহারেও বেশ কিছু ব্যাক্তির সঙ্গে গুরত্বপূর্ণ যোগসূত্র পাওয়া গেছে, খবর এসটিএফ সূত্রে ।
অরূপ লাহা, বিক্রম দাস: পূর্ব বর্ধমানের রেনেসাঁ কাণ্ডে ঝাড়খণ্ড থেকে এক তরুণীকে গ্রেফতার করল পুলিস। গত শুক্রবার রাতেই ধৃতকে বর্ধমান থানায় আনা হয়। তদন্তকারী সংস্থা এসটিএফ-এর টানা ও লাগাতার জেরায় ধৃত হামিম স্বীকার করেছে যে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমলা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার জন্য ওই তরুণীকে 'হানি ট্র্যাপ' হিসেবে ব্যবহার করা হত। ধৃত তরুণীর নাম অর্পিতা সরকার।
মূলত রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী আমলা ও তাঁদের আত্মীয়দের হানিট্র্যাপের মাধ্যমে টার্গেট করা হত। তাঁদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল হামিম ও অর্পিতা বলে তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার সকালে। সকাল ঠিক ৮টায় বর্ধমানের বিলাসবহুল রেনেসাঁ উপনগরীর একটি জিম থেকে হামিম মণ্ডলকে গ্রেফতার করে এসটিএফ ও বর্ধমান থানার যৌথ পুলিস দল। গ্রেফতারির পর তাকে টানা প্রায় দেড় দিন (৩৬ ঘণ্টা) ধরে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরা করা হয়। এসটিএফ-এর এই টানা জেরার মুখেই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য উগরে দেয় হামিম।
তদন্তে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের বাঙালি তরুণী অর্পিতা সরকারের সঙ্গে হামিমের প্রথম পরিচয় হয় ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে। একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত কথাবার্তার পর অর্পিতা হামিমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে হামিম দেশের ও রাজ্যের শীর্ষ স্তরের সরকারি আমলা, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের ফাঁদে ফেলা ও সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের কাজে অর্পিতাকে প্রলুব্ধ করে ব্যবহার করা শুরু করে।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, অর্পিতাকে শুধু তথ্য পাচার নয়, বরং একাধিক রাজনৈতিক নেতাকে হানি ট্র্যাপ করে অপহরণ করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। এসটিএফ সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অর্পিতা সরকারের মাধ্যমে সংগৃহীত সব ব্যক্তিগত ও স্পর্শকাতর তথ্য সরাসরি পাঠানো হত পাকিস্তানে।
ভাট্টি গ্যাং এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ISI)-এর পক্ষ থেকে হামিমকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও আমলাদের রেইকি করা, তথ্য পাচার করা এবং নতুন সদস্য রিক্রুটমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
এই কাজগুলোর বিনিময়ে হ্যান্ডলারদের কাছ থেকে হামিম এবং অর্পিতা দুজনেই প্রচুর টাকা পেত। তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আসার নির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এমনকী সুরক্ষার খাতিরে তাদের উচ্চমানের সেলফোন, বিশেষ করে আইফোন ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
হামিম মণ্ডলের মোবাইল ফোন ঘেঁটে ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট উদ্ধার করে এসটিএফ আধিকারিকরা বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন। মোবাইল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের গোপন তথ্য ও ডিটেইল সংগ্রহ করার প্রমাণ মিলেছে।
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে হামলার 'ব্লু প্রিন্ট' বা ছক তৈরি করাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। ইতিপূর্বে পহেলগাঁও কাণ্ডের সময়ও সেনার জওয়ান ও আধিকারিকদের একইভাবে হানিত্র্যাপ করে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল দেখা গিয়েছিল। এই তদন্তে নেমে পুলিস ও গোয়েন্দারা বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরীতে হামিমের বাবা মইনুদ্দিন মণ্ডলের বাড়ি ভাড়া নেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। মইনুদ্দিন মণ্ডলের পৈতৃক ভিটে মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রামে এবং তার মূল কাজের ক্ষেত্র হাওড়া। আগে দাবি করা হচ্ছিল যে মন্তেশ্বরে জমি-জমা সংক্রান্ত কাজের জন্য তিনি ওই আবাসন ভাড়া নিয়েছিলেন, কিন্তু তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন মন্তেশ্বরে তার কোনও জমি-জায়গার কাজই নেই।
মাত্র ৪ মাস আগে হঠাৎ কোনও বৈধ কারণ ছাড়া ওই বিলাসবহুল আবাসন ভাড়া নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গি কর্মকাণ্ড ও দেশবিরোধী চক্র পরিচালনা করা। তদন্তকারীদের তীব্র সন্দেহ, এই আন্তর্জাতিক জঙ্গি ষড়যন্ত্রের কাজে হামিমের সঙ্গে তার বাবাও সরাসরি জড়িত।
এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের শিকড় শুধু বাংলা বা ঝাড়খণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়। এসটিএফ সূত্রে খবর, উত্তর প্রদেশ ও বিহারেও বেশ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে এদের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া গোপালপুর এলাকা থেকে আরও এক যুবককে (যে পেশায় একজন জরি কর্মী) ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে। রবিবার এসটিএফ আনুষ্ঠানিকভাবে তার গ্রেফতার বা আটক করার বিষয়টি সামনে আনতে পারে। বর্তমানে ধৃত হামিম ও অর্পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই নেটওয়ার্কের গভীরে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।