Sheikh Hasina Arrest: ইউনূসের বাংলাদেশে খুনের আসামি শেখ হাসিনা, জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা! এবার কি তবে...

Sheikh Hasina Arrest: ইউনূসের বাংলাদেশে খুনের আসামি শেখ হাসিনা, জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা! এবার কি তবে...
Sheikh Hasina: হাসিনার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সাক্ষ্য দেবেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। এর আগে, বুধবার টিএফআই সেল এবং জেআইসি সেলের গুম সংক্রান্ত দুটি মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, ডিজিএফআইয়ের পাঁচ প্রধানসহ মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।
1/6
হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
2/6
হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
photos
TRENDING NOW
3/6
হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
4/6
হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
হাসিনার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সাক্ষ্য দেবেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। এর আগে, বুধবার টিএফআই সেল এবং জেআইসি সেলের গুম সংক্রান্ত দুটি মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, ডিজিএফআইয়ের পাঁচ প্রধানসহ মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।
5/6
হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
6/6
হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
photos