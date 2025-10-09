English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sheikh Hasina Arrest: ইউনূসের বাংলাদেশে খুনের আসামি শেখ হাসিনা, জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা! এবার কি তবে...

Sheikh Hasina: হাসিনার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সাক্ষ্য দেবেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। এর আগে, বুধবার টিএফআই সেল এবং জেআইসি সেলের গুম সংক্রান্ত দুটি মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, ডিজিএফআইয়ের পাঁচ প্রধানসহ মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সংঘটিত গুমের ঘটনায় দায়ের করা দুটি মামলায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ডিজিএফআইয়ের প্রাক্তন পাঁচ মহাপরিচালকসহ মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।  

হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

পরোয়ানাগুলো পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং সংশ্লিষ্ট ১২টি দফতরে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার দপ্তর এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।  

হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম জানান, বুধবারই এই পরোয়ানা সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে পাঠানো হয়।  

হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

হাসিনার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সাক্ষ্য দেবেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। এর আগে, বুধবার টিএফআই সেল এবং জেআইসি সেলের গুম সংক্রান্ত দুটি মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, ডিজিএফআইয়ের পাঁচ প্রধানসহ মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।  

হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

দুই মামলায় মোট ১০টি অভিযোগ আনা হয়েছে, প্রতিটি মামলায় পাঁচটি করে। এর মধ্যে, টিএফআই সেলের গুম মামলায় ১৭ জন এবং জেআইসি সেলের মামলায় ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।  

হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

আসামিদের অনেকে এখনো বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন। তবে চিফ প্রসিকিউটর জানান, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের পর থেকে আইন অনুযায়ী তারা আর কর্মরত হিসেবে গণ্য হবেন না।

