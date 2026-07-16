/ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে সোনম ওয়াংচুককে শিক্ষামন্ত্রী করা হোক: যন্তর মন্তরে CJP-র ধর্নামঞ্চে দাঁড়িয়ে দাবি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

Arvind Kejriwal Backs Sonam Wangchuk: নিট (NEET) প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। আজ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সংহতি জানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ২০১১ সালের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে কেজরিওয়াল দাবি করলেন, দেশের যুবসমাজ তথা পড়ুয়াদের স্বার্থে ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি। আগামী ২০ জুলাই সংসদ অভিযানের ডাকও দিয়েছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসা সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে পাশে দাঁড়ালেন আম আদমি পার্টির (AAP) নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল।
বৃহস্পতিবার যন্তর মন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিবাদ মঞ্চে পৌঁছে তিনি ওয়াংচুকের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানান। একইসঙ্গে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট' (NEET) প্রশ্ন ফাঁসের আবহে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে সোনম ওয়াংচুককে দেশের নতুন শিক্ষামন্ত্রী করার প্রস্তাব দেন কেজরিওয়াল।মঞ্চ থেকে কেজরিওয়াল গর্জে উঠে বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে সোনম ওয়াংচুককে দেশের শিক্ষামন্ত্রী করা হোক।"
আন্দোলনের ঝাঁজ দেখে ২০১১ সালের আন্না হাজারের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থন করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন যে ওয়াংচুক কোনো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ করে ফেলতে পারেন।"
অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে সেলাম জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, "উনি একজন অত্যন্ত বড় শিক্ষাবিদ। এর আগেও লাদাখের অধিকারের দাবিতে তিনি অনশনে বসেছিলেন। আর আজ দেশের কোটি কোটি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে তিনি নিজের জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত।"
'নিট' প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আইআইটি (IIT)-র প্রাক্তনী কেজরিওয়াল নিজের ও তাঁর সন্তানদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো দেশের যুবসমাজের কাছে এক একটা স্বপ্ন। বুক ভরা আশা আর নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের ওপর ভরসা রেখে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার হলে যায়। কিন্তু এই ধরণের প্রশ্ন ফাঁস পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি ভেঙে চুরমার করে দেয়। এটা দেশের ভবিষ্যতের জন্য চরম বিপজ্জনক।" প্রশ্ন ফাঁসে অভিযুক্তদের সহজে জামিন পেয়ে যাওয়া নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন আপ প্রধান।
যন্তর মন্তরের এই প্রতিবাদ সভা থেকে কেজরিওয়াল আগামী ২০ জুলাই সিজেপি (CJP) ঘোষিত সংসদ অভিযানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং দেশবাসীকে এই মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। সরকারের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "দেশের যুবসমাজের কথা শুনুন। এই প্রশ্ন ফাঁসের জেরে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার মতো ঘটনা রুখতে পুরো ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।"
এদিনের মঞ্চে কেজরিওয়ালের সাথে উপস্থিত ছিলেন আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজও। তিনিও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করার পাশাপাশি বিজেপি সরকারকে খোঁচা দিয়ে রসিকতার সুরে বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরালেও যেন আবার স্মৃতি ইরানিকে শিক্ষামন্ত্রী করে বসিয়ে দেওয়া না হয়!"