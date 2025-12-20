Bengal Weather Update: শেষের পথে বছর! পারদ সামান্য কমলেও, জাঁকিয়ে শীত একেবারেই নয়...

Bengal Weather Update: শেষের পথে বছর! পারদ সামান্য কমলেও, জাঁকিয়ে শীত একেবারেই নয়...
West Bengal Weather Update: কাল রাতের পারদ সামান্য কমে ১৬ ডিগ্রি। বড়দিনের আগে ফের সামান্য পারদ পতনের ইঙ্গিত। চলতি বছরে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। বেলা বাড়লে শীতের অনুভূতি গায়েব। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে।
পারদ পতনের ইঙ্গিত
জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই
কুয়াশার সতর্কতা
জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
পশ্চিমের জেলা
শীতের স্পেল
ঘন কুয়াশার লাল সতর্কতা
