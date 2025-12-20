English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: শেষের পথে বছর! পারদ সামান্য কমলেও, জাঁকিয়ে শীত একেবারেই নয়...

West Bengal Weather Update: কাল রাতের পারদ সামান্য কমে ১৬ ডিগ্রি। বড়দিনের আগে ফের সামান্য পারদ পতনের ইঙ্গিত। চলতি বছরে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। বেলা বাড়লে শীতের অনুভূতি গায়েব। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে।

| Dec 20, 2025, 09:34 AM IST
পারদ পতনের ইঙ্গিত

অয়ন ঘোষাল: টানা দুদিন ১৭ ছুঁই ছুঁই রাতের পারদ। কাল রাতে সামান্য কমে ১৬ ডিগ্রি। পাহাড়ে পারদ ৭ বা ৮ এর ঘরে। বড়দিনের আগে ফের সামান্য পারদ পতনের ইঙ্গিত। স্বাভাবিকের ওপরে চলে যাওয়া তাপমাত্রা ফিরবে স্বাভাবিকের ঘরে। 

জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই

চলতি বছরের বাকি দিনগুলোয় জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই। রাতে, ভোরে শীতের পরশ। সকালের দিকে মনোরম আবহাওয়া। বেলা বাড়লে শীতের অনুভূতি গায়েব। জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষা ২০২৬ এর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের। 

কুয়াশার সতর্কতা

রাজ্যের জেলায় জেলায় কুয়াশার সতর্কতা। পার্বত্য এবং উপকূলের জেলায় ঘন কুয়াশা। পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় মাঝারি কুয়াশা। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ভোরের দিকে ফাঁকা জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। পার্বত্য জেলা বাদে কোথাও দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার সতর্কতা নেই। 

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

উত্তর পশ্চিম ভারতে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। জম্মু কাশ্মীর উপত্যকা থেকে নেপাল পর্যন্ত সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। ইরান সংলগ্ন আরব সাগর এলাকায় দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্তে শীতের উৎসমুখে বাধা।   

পশ্চিমের জেলা

পশ্চিমের জেলায় ১২ থেকে ১৪, উত্তরের সমতলে ১০ থেকে ১২ এবং উপকূল এলাকায় ১৩ থেকে ১৭ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে আগামী ৭২ ঘণ্টার রাতের তাপমাত্রা। 

শীতের স্পেল

বড়দিনের আগেই ফের সামান্য হলেও বাড়বে শীতের আমেজ। জাঁকিয়ে শীত জানুয়ারির আগে নয়। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়া পর্যন্ত আরেকটি শীতের স্পেল আসতে চলেছে বলে পূর্বাভাস।   

ঘন কুয়াশার লাল সতর্কতা

ঘন কুয়াশার লাল সতর্কতা উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড় রাজ্যে। ডেন্স ফগ অ্যালার্ট রাজধানী দিল্লিতে। ওড়িশা, রাজস্থান, হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যেও কুয়াশার দাপট। উত্তর পূর্বের রাজ্যে ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা।

