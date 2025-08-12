English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asaduddin Owaisi on Pak Army Chief: 'সড়কছাপ আদমি', পরমাণু হামলার হুমকি দেওয়ায় মুনীরকে ধুয়ে দিলেন ওয়েসি

Asaduddin Owaisi: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আসিম মুনীর বলেছেন, আমরা পরমাণু শক্তিধর দেশ। আমরা যদি ডুবি তাহলে অর্ধেক পৃথিবীকে নিয়ে আমরা ডুবব

| Aug 12, 2025, 04:22 PM IST
ভারতে পরমাণু হামলার হুমকি দিয়েছেন পাক সেনা প্রধান আসিম মুনীর। অপারেশন সিঁদুর ও সিন্ধু জলচুক্তি রদ করায় এখন ঘোর বিপাকে পাকিস্তান। দেশে চাপ বাড়ছে। এতেই যা মুখ আসে সেটাই বলছেন পাক সেনাপ্রধান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আসিম মুনীর বলেছেন, আমরা পরমাণু শক্তিধর দেশ। আমরা যদি ডুবি তাহলে অর্ধেক পৃথিবীকে নিয়ে আমরা ডুবব। পাশাপাশি গুজরাটের জামনগরে আম্বানিদের তেল শোধনাগারে হামলার হুমকিও দিয়েছেন তিনি।

এনিয়ে এবার পাল্টা সরব অল ইন্ডিয়া মজলিস এ ইত্তেহাদুল মুসলিমিন(মিম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েসি।

অপারেশেন সিঁদুরের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের ব্যাখ্যা দিয়েছিল ভারতের প্রতিনিধি দল। সেই দল ছিলেন ওয়েসি। সেই মিম প্রধান বলেন, মুনীর রাস্তার লোফারদের(সড়কছাপ আদমি) মতো কথা বলছেন। পকিস্তানের উপরে নজর রাখা উচিত। প্রতিবেশী এই দেশচির বিরুদ্ধে যতদিন না সম্পূর্ণ তৈরি হওয়া যায় ততদিন দেশের প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। 

ওয়েসি বলেন, পাকিস্তানের সেনা প্রধান যে ভাবে হুমকি দিচ্ছেন তার অত্যন্ত নিন্দাজনক। আরও একটি দুঃখজনক বিষয় হল তিনি ভারতের বন্ধু আমেরিকায় বসে ওইসব কথা বলছেন।  উনি একজন  সড়কছাপ আদমি-র মতো কথা বলছেন। আমাদেরও পাক সেনা ও তাদের দেশের জঙ্গিদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে।

কংগ্রেসও মুনীরের ওই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন,  মুনীরের বক্তব্য়, বিপজ্জনক, উস্কানিমূলক, কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

