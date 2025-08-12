Asaduddin Owaisi on Pak Army Chief: 'সড়কছাপ আদমি', পরমাণু হামলার হুমকি দেওয়ায় মুনীরকে ধুয়ে দিলেন ওয়েসি

Asaduddin Owaisi on Pak Army Chief: 'সড়কছাপ আদমি', পরমাণু হামলার হুমকি দেওয়ায় মুনীরকে ধুয়ে দিলেন ওয়েসি
Asaduddin Owaisi: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আসিম মুনীর বলেছেন, আমরা পরমাণু শক্তিধর দেশ। আমরা যদি ডুবি তাহলে অর্ধেক পৃথিবীকে নিয়ে আমরা ডুবব
পরমাণু হামলার হুমকি
মুনীরের হুমকি
আসাদউদ্দিন ওয়েসি
সড়কছাপ আদমি
অপারেশেন সিঁদুরের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের ব্যাখ্যা দিয়েছিল ভারতের প্রতিনিধি দল। সেই দল ছিলেন ওয়েসি। সেই মিম প্রধান বলেন, মুনীর রাস্তার লোফারদের(সড়কছাপ আদমি) মতো কথা বলছেন। পকিস্তানের উপরে নজর রাখা উচিত। প্রতিবেশী এই দেশচির বিরুদ্ধে যতদিন না সম্পূর্ণ তৈরি হওয়া যায় ততদিন দেশের প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।
সতর্ক থাকতে হবে
ওয়েসি বলেন, পাকিস্তানের সেনা প্রধান যে ভাবে হুমকি দিচ্ছেন তার অত্যন্ত নিন্দাজনক। আরও একটি দুঃখজনক বিষয় হল তিনি ভারতের বন্ধু আমেরিকায় বসে ওইসব কথা বলছেন। উনি একজন সড়কছাপ আদমি-র মতো কথা বলছেন। আমাদেরও পাক সেনা ও তাদের দেশের জঙ্গিদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে।
কংগ্রেস
