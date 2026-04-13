English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Asha Bhosle Funeral: আরও দূরে চলো যাই: চৈত্রের শেষবেলায় স্মৃতির খানিকটা নিয়ে বিলীন হলেন সুরসাধিকা আশা

Singer Asha Bhosle Last Rites: "সুরের জাদুকরী আর নেই!কিংবদন্তি আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। ঠাকুমার শেষ বিদায়ে নিজেকে সামলাতে পারলেন না নাতনি জানাই ভোঁসলে। চোখে জল শচীন তেন্ডুলকর, টাবু থেকে শুরু করে বলিউডের তাবড় তারকাদের। শান্তিতে ঘুমান সুর সম্রাজ্ঞী। আপনার সুর আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে।  

| Apr 13, 2026, 03:25 PM IST
1/19

শেষযাত্রায় আশা ভোঁসলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সংগীত জগতের একটি স্বর্ণযুগের অবসান হলো। কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে ৯২ বছর বয়সে পাড়ি দিলেন অমৃতলোকে। 

2/19

গত ১২ এপ্রিল মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। 

3/19

তাঁর মৃত্যুতে ভারতের বিনোদন জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। 

4/19

সোমবার (১৩ এপ্রিল) মুম্বইয়ের লোয়ার পারেলের বাসভবনে তাঁর শেষ দর্শনে উপচে পড়ে অনুরাগী ও বিশিষ্টজনদের ভিড়।

5/19

আশা ভোঁসলের প্রয়াণে রীতিমতো বিধ্বস্ত তাঁর গোটা পরিবার। 

6/19

দিদিকে শেষ দেখা দেখতে হুইল চেয়ারে এলেন মীনা খাদিকার। 

7/19

তিনি নিজের চোখের জল সামলাতে পারছেন না, বারবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন এবং এক পর্যায়ে শোক লুকাতে কালো চশমা পরে নিতে দেখা গেল আশার নাতনি জানাইকে। 

8/19

জানাই ও আশা ভোঁসলের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর; প্রায়ই তাঁদের একসঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যেত। স্বভাবতই ভেঙে পড়েছেন জানাইর 

9/19

আশা ভোঁসলের মরদেহ তেরঙা পতাকায় মুড়িয়ে দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। 

10/19

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার বেলা ১১টা থেকে তাঁর লোয়ার পারেলের আবাসন ‘কাসাগ্ৰান্দে’-তে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার জন্য মরদেহ রাখা হয়। 

11/19

বিকেলে শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

12/19

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহু দিকপাল এদিন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন। বাদ পড়েননি রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা।

13/19

উপস্থিত হয়েছিলেন আশা পারেখ, রিতেশ দেশমুখ এবং তাবু। 

14/19

শোকবিহ্বল জানাইকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় তাবু ও রিতেশকে। 

15/19

রবিবারই বাড়িতে শেষশ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

16/19

সোমবার শ্রদ্ধা জানাতে আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর পত্নী রশ্মি ঠাকরেও ।

17/19

বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ক্রিকেট ঈশ্বর শচীন তেন্ডুলকরের উপস্থিতি। প্রিয় ‘আশা দি’-র প্রয়াণে তিনি ক্যামেরার সামনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। 

18/19

এ ছাড়াও নীল নীতিন মুকেশ, জাভেদ আলি, রাকেশ রোশন এবং এ আর রহমানের মতো ব্যক্তিত্বরা সুর সম্রাজ্ঞীকে শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত হন। 

19/19

তাঁর চলে যাওয়া শুধু একটি পরিবারের ক্ষতি নয়, বরং গোটা বিশ্বের সংগীত প্রেমীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price massive drops: এবার কি যুদ্ধ ভারতে? সোনা-রুপোর দামের রেকর্ড ধস: বিশ্ববাজারে চরম আতঙ্কের মধ্যেই বিশেষজ্ঞদের ভয়ংকর সতর্কবার্তা

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো সমস্যা মাথাচাড়া দেবে বৃশ্চিকের, মতবিরোধে শান্ত থাকবেন কুম্ভ

Raj-Subhashree Networth: ১৯০ ভরি সোনার মালকিন, ৪ কোটির অ্যাপার্টমেন্ট: সম্পত্তির দৌড়ে রাজকে টেক্কা শুভশ্রীর

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে হাতে কর্ণিক নিয়ে দেওয়ালও গাঁথলেন 'রাজমিস্ত্রি' বিজেপিপ্রার্থী

