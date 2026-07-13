/অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না আশাকর্মী-সহ এই ৪ ধরনের কর্মীরা, জেনে নিন কারা

Annapurna Bhander: যারা পেনশন পান বা আয়কর দেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও আপাতত অন্নপূর্ণার আওতায় পড়বেন না
অন্নপূর্ণার টাকা পেতে ফর্ম ফিলআপ করেছেন অনেকে। অনেকেই সেই টাকা পেয়েও গিয়েছেন। তবে আবেদন করলেও অনেকেই পাবেন না অন্নপূর্ণার টাকা।
যারা সরকারি চাকরি করেন তারা তো বটেই সরকারি বিভিন্ন কাজের বিনিময়ে যারা সাম্মানিকও পান তারাও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না। রাজ্য নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে।
কারা পড়ছেন ওই আওতায়? প্যারাটিচার, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, আশাকর্মীরা আপাতত অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় পড়বেন না। তাই আবেদন করলেও তা বাতিল হয়ে যাবে।
যারা পেনশন পান বা আয়কর দেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও আপাতত অন্নপূর্ণার আওতায় পড়বেন না। সুবিধাপ্রাপকরা যাতে তাঁদের আবেদনপত্র নিয়ে সঠিক তথ্য জানতে পারেন, তার জন্য প্রতিটি বিডিও–অফিসে একটি করে হেল্প ডেস্ক খোলা হবে।
আবেদনকারী পরিবারের কারও জিএসটি নম্বর থাকলে, তিনটি পাকা ঘর থাকলে, ৫০ ডেসিমেলের বেশি জমি থাকলেও আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়ে যাচাই করা হবে। তার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন যাচাইকর্মীরা।
সরকারের লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের মহিলাদের হাতে অন্নপূর্ণার সুবিধে পৌঁছে দেওয়া। তাই নিয়ম কঠোর করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে যাদের ফর্ম এখনও যাচাই হয়নি তাদের মধ্যে অনেকেই বাদ পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।