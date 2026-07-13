Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না আশাকর্মী-সহ এই ৪ ধরনের কর্মীরা, জেনে নিন কারা

অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না আশাকর্মী-সহ এই ৪ ধরনের কর্মীরা, জেনে নিন কারা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:02 PM IST

Annapurna Bhander: যারা পেনশন পান বা আয়কর দেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও আপাতত অন্নপূর্ণার আওতায় পড়বেন না

অনেকেই পাবেন না অন্নপূর্ণা1/6

অনেকেই পাবেন না অন্নপূর্ণা

অন্নপূর্ণার টাকা পেতে ফর্ম ফিলআপ করেছেন অনেকে। অনেকেই সেই টাকা পেয়েও গিয়েছেন। তবে আবেদন করলেও অনেকেই পাবেন না অন্নপূর্ণার টাকা।

সরকারি চাকুরে2/6

সরকারি চাকুরে

যারা সরকারি চাকরি করেন তারা তো বটেই সরকারি বিভিন্ন কাজের বিনিময়ে যারা সাম্মানিকও পান তারাও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না। রাজ্য নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কাদের আবেদন বাতিল3/6

কাদের আবেদন বাতিল

কারা পড়ছেন ওই আওতায়? প্যারাটিচার, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, আশাকর্মীরা আপাতত অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় পড়বেন না। তাই আবেদন করলেও তা বাতিল হয়ে যাবে।

পেনশন প্রাপক হলে4/6

পেনশন প্রাপক হলে

যারা পেনশন পান বা আয়কর দেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও আপাতত অন্নপূর্ণার আওতায় পড়বেন না। সুবিধাপ্রাপকরা যাতে তাঁদের আবেদনপত্র নিয়ে সঠিক তথ্য জানতে পারেন, তার জন্য প্রতিটি বিডিও–অফিসে একটি করে হেল্প ডেস্ক খোলা হবে।

৩টি পাকা ঘর থাকলে5/6

৩টি পাকা ঘর থাকলে

আবেদনকারী পরিবারের কারও জিএসটি নম্বর থাকলে, তিনটি পাকা ঘর থাকলে, ৫০ ডেসিমেলের বেশি জমি থাকলেও আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়ে যাচাই করা হবে। তার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন যাচাইকর্মীরা। 

 

সরকারের লক্ষ্য6/6

সরকারের লক্ষ্য

সরকারের লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের মহিলাদের হাতে অন্নপূর্ণার সুবিধে পৌঁছে দেওয়া। তাই নিয়ম কঠোর করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে যাদের ফর্ম এখনও যাচাই হয়নি তাদের মধ্যে অনেকেই বাদ পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

TAGS:
Annapurna Bhander
Annapurna Criteria

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
স্কুলেই শিক্ষিকার সঙ্গে 'মারাত্মক' আচরণ, গ্রেফতার তরুণ প্রধান শিক্ষক
Bardhaman1 hr ago
2
FIFA World Cup 20301 hr ago
3
Sexsex Fall2 hrs ago
4
Rath Yatra 20262 hrs ago
5
Bengaluru Bizarre2 hrs ago