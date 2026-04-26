Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি

Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি
রামগোপালের সেই বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা ফের খবরের শিরোনামে। এবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিরাট আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
1/10
আশু রেড্ডিকে মনে আছে?
2/10
photos
TRENDING NOW
3/10
আশু রেড্ডি-রামগোপাল ভার্মা
4/10
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লুট!
5/10
আশু রেড্ডি কে?
আশু রেড্ডি নেটপ্রভাবী এবং অভিনেত্রী। তেলুগু অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যের কারণে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।অনলাইনে 'জুনিয়র সামান্থা'র নামেও পরিচিতি পান। 'বিগ বস তেলুগু'-তে অংশগ্রহণ তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। 'চল মোহন রাঙ্গা' (২০১৮), 'ফোকাস' (২০২২) ও 'স্পার্ক: এল.আই.এফ.ই.' (২০২৩)-এর মতো তেলুগু সিনেমায় অভিনয় করেছেন।
6/10
আশু রেড্ডি- ওয়াইভি ধর্মেন্দ্র
আশুরু বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন লন্ডনের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওয়াইভি ধর্মেন্দ্রর বাবা ওয়াইভি সত্যনারায়ণ। ২০১৮ সালে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে আশু রেড্ডির পরিচয়। এই কয়েক বছরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আশু ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। ধর্মেন্দ্রর দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তিনি আশুর জন্য ৯.৩৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ খরচ করেছেন!
7/10
কী কী রয়েছে
হায়দরাবাদের গাচিবোলির কাছে ল্যাঙ্কো হিলসের কাছে একাধিক ফ্ল্যাট ও একটি বিলাসবহুল ভিলা হাতিয়েছেন আশু। যার আবর কয়েকটি তাঁর নামেই রেজিস্ট্রি হয়েছে। প্রায় ৫ কেজি সোনা নিয়েছেন আশু। এছাড়াও আছে দামি-দামি উপহার ও হাই-এন্ড গাড়ি। জানা গিয়েছে আশুর বোন দিব্যা রেড্ডিও নাকি ভাবী জামাইবাবুর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছে।
8/10
দায়ের হয়েছে মামলা
9/10
আশু রেড্ডির প্রতিক্রিয়া
10/10
আশু রেড্ডি মহালক্ষ্মী মন্দিরে
photos