Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি

রামগোপালের সেই বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা ফের খবরের শিরোনামে। এবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিরাট আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। 

| Apr 26, 2026, 06:01 PM IST

Actress Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: 

 

আশু রেড্ডিকে মনে আছে?

Do You Remember Ashu Reddy?

খুব বেশি না এই বছর চারেক আগে ফিরে যেতে হবে। পরিচালক রামগোপাল ভার্মার (আরজিভি) সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। দক্ষিণী অভিনেত্রী আশুর পা কোলে তুলে নিয়ে 'রঙ্গিলা', 'সত্য', 'সরকার', 'কোম্পানি'-র মতো সুপারহিট সিনেমার পরিচালকের সঙ্গে আশুর চরম ঘনিষ্ঠতা শিরোনামে এসেছিল।   

Do You Remember Ashu Reddy?

আশু রেড্ডি-রামগোপাল ভার্মা

Ashu Reddy-Ramgopal Verma

আরজিভি কখনও আশুর পা থেকে চটি খুলে চুমু খান আবার কামড়ও বসান! নানা বিধ খেলাই চলেছিল। পরে জানা যায় এটি আদপে ছিল এক সাক্ষাৎকার। 'ডেঞ্জার্স' ছবির জন্য আরজিভি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন অভিনেত্রী আশুর! আশা করি এবার আশুর কথা মনে পড়েছে! ৩০ বছরের অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে এবার একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ!

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লুট!

Ashu Reddy marriage promise controversy

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক অনাবাসী (এআরআই) সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের থেকে আশু ৯.৩৫ কোটি শুষেছেন! টেলিভিশন অভিনেত্রী ও বিগ বস তেলুগুর প্রাক্তন প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করেছে হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল ক্রাইম স্টেশন (সিসিএস)!

আশু রেড্ডি কে?

Who is Ashu Reddy

আশু রেড্ডি নেটপ্রভাবী এবং অভিনেত্রী। তেলুগু অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যের কারণে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।অনলাইনে 'জুনিয়র সামান্থা'র নামেও পরিচিতি পান। 'বিগ বস তেলুগু'-তে অংশগ্রহণ তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। 'চল মোহন রাঙ্গা' (২০১৮), 'ফোকাস' (২০২২) ও 'স্পার্ক: এল.আই.এফ.ই.' (২০২৩)-এর মতো তেলুগু সিনেমায় অভিনয় করেছেন।  

আশু রেড্ডি- ওয়াইভি ধর্মেন্দ্র

Ashu Reddy-Y.V. Dharmendra

আশুরু বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন লন্ডনের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওয়াইভি ধর্মেন্দ্রর বাবা ওয়াইভি সত্যনারায়ণ। ২০১৮ সালে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে আশু রেড্ডির পরিচয়। এই কয়েক বছরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আশু ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। ধর্মেন্দ্রর দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তিনি আশুর জন্য ৯.৩৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ খরচ করেছেন!  

কী কী রয়েছে

This included

হায়দরাবাদের গাচিবোলির কাছে ল্যাঙ্কো হিলসের কাছে একাধিক ফ্ল্যাট ও একটি বিলাসবহুল ভিলা হাতিয়েছেন আশু। যার আবর কয়েকটি তাঁর নামেই রেজিস্ট্রি হয়েছে। প্রায় ৫ কেজি সোনা নিয়েছেন আশু। এছাড়াও আছে দামি-দামি উপহার ও হাই-এন্ড গাড়ি। জানা গিয়েছে আশুর বোন দিব্যা রেড্ডিও নাকি ভাবী জামাইবাবুর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছে।  

দায়ের হয়েছে মামলা

Hyderabad CCS registered a case

হায়দরাবাদ সিসিএস প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' (বিএনএস)-র অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে। আর্থিক লেনদেন যাচাইয়ের জন্য তদন্তের দায়িত্ব আর্থিক অপরাধ দমন শাখার (ইওডব্লিউ) কাছে হস্তান্তর করেছে।    

আশু রেড্ডির প্রতিক্রিয়া

Ashu Reddy's Response

অভিনেত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির জোরাল অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সম্মতি ছাড়াই তাঁর সম্পর্কে যাঁরা মিথ্যা তথ্য বা বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন ছড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।      

আশু রেড্ডি মহালক্ষ্মী মন্দিরে

Ashu Reddy At Mahalakshmi Temple

বিতর্কের পর আশু কোলাপুরের মহালক্ষ্মী মন্দিরে গিয়েছিলে পুজো দিতে। তাঁর ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি শেয়ার করেন। আশুর অনুগামীরা লক্ষ্য করেছেন যে, চলমান আইনি ও জনসমালোচনার মাঝে এই মন্দির দর্শন তাঁর কাছে যেন ব্যক্তিগত আত্মবিশ্লেষণেরই মুহূর্ত হয়ে উঠেছে।   

Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

পরবর্তী অ্যালবাম

Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট 13
Bengal Exit Poll BIG UPDATES: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

Bengal Exit Poll BIG UPDATES: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

Bengal Exit Poll BIG UPDATES: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক 23
Weather Update: ভোটের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, রাজ্য রাজ্যে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা

Weather Update: ভোটের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, রাজ্য রাজ্যে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা

Weather Update: ভোটের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, রাজ্য রাজ্যে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার এড়িয়ে চলাই ভালো সিংহের, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে তুলার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার এড়িয়ে চলাই ভালো সিংহের, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে তুলার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার এড়িয়ে চলাই ভালো সিংহের, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে তুলার 12