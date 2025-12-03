Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...

Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...
Imran Khan Death Rumour BIG update: অবশেষে মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি থাকা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল তাঁর বোনকে। আর দাদাকে দেখে এসেই বোমা ফাটালেন তিনি। কী বললেন?
২০ মিনিট
মানসিক অত্যাচার
গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, প্রায় এক মাস ধরে ইমরানের সঙ্গে তাঁর পরিবারের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। অবশেষে মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল তাঁর বোন উজমাকে। উজমা বলেন যে, ইমরান বেঁচে থাকলেও তাঁর উপরে মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে।
কথা নয়
মুনিরের দিকে তির
জানা গিয়েছে, জেলবন্দি ইমরান খান নাকি পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকেই দুষেছেন পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য। ইমরানের দাবি, আসিম মুনির পাক সেনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। এমনকী, সংবিধানে পরিবর্তন করে নিজেকে এবং সমস্ত সেনা প্রধান ও প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির আজীবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।
উদার ইমরান
ইমরানের বোন বলেন, আসিম মুনির ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। আসলে আসিম মুনির কট্টর ইসলামপন্থী। সেই কারণেই তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। তাঁর কট্টর ইসলামিক চিন্তাধারা ও রক্ষণশীল মনোভাবই তাঁকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে দেয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমরান খান স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী। যখন ইমরান খান ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তিনি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।
বাবা কি বেঁচে?
ভয় পাচ্ছে শেহবাজ
