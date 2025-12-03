English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...

Imran Khan Death Rumour BIG update: অবশেষে মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি থাকা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল তাঁর বোনকে। আর দাদাকে দেখে এসেই বোমা ফাটালেন তিনি। কী বললেন?

| Dec 03, 2025, 06:50 PM IST
1/7

২০ মিনিট

আগেই জানা গিয়েছে, বেঁচে আছেন ইমরান খান। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে দেখাও করতে দেওয়া হল তাঁর বোন ড. উজমা খানুমকে। ২০ মিনিটের সাক্ষাতের পরে বেরিয়ে এসে তিনি জানালেন, জেলে কেমন আছেন ইমরান।

2/7

মানসিক অত্যাচার

গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, প্রায় এক মাস ধরে ইমরানের সঙ্গে তাঁর পরিবারের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। অবশেষে মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল তাঁর বোন উজমাকে। উজমা বলেন যে, ইমরান বেঁচে থাকলেও তাঁর উপরে মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

3/7

কথা নয়

ইমরানের বোন বলেন, ঈশ্বরের কৃপায় ও সুস্থ… কিন্তু ওঁর উপরে চলা মানসিক অত্যাচার নিয়ে ক্ষুব্ধ ও। সারাদিন সেলে বন্দি করে রাখা হয় ওঁকে…খুব অল্প সময়ের জন্যই সেল থেকে বেরতে পারে, কারওর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না!

4/7

মুনিরের দিকে তির

জানা গিয়েছে, জেলবন্দি ইমরান খান নাকি পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকেই দুষেছেন পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য। ইমরানের দাবি, আসিম মুনির পাক সেনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। এমনকী, সংবিধানে পরিবর্তন করে নিজেকে এবং সমস্ত সেনা প্রধান ও প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির আজীবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

5/7

উদার ইমরান

ইমরানের বোন বলেন, আসিম মুনির ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। আসলে আসিম মুনির কট্টর ইসলামপন্থী। সেই কারণেই তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। তাঁর কট্টর ইসলামিক চিন্তাধারা ও রক্ষণশীল মনোভাবই তাঁকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে দেয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমরান খান স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী। যখন ইমরান খান ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তিনি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

6/7

বাবা কি বেঁচে?

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভে পথে নেমেছিল। জল্পনা রটেছিল, ইমরান খান জেলেই মারা গিয়েছেন এবং পাকিস্তান সেনা ও সরকার সেই তথ্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ইমরান খানের ছেলেও দাবি করেছিলেন, তাঁর বাবা যে বেঁচে রয়েছেন, সেই প্রমাণ দিতে। 

7/7

ভয় পাচ্ছে শেহবাজ

ইমরান খানের ছেলে আরও দাবি করে যে, ইমরানকে আইসোলেশনে হচ্ছে এবং তাঁর উপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, তিনি যাতে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যান। শেহবাজ সরকার ইমরান খানের জনপ্রিয়তা নিয়ে ভয় পাচ্ছে, সেই কারণেই তাঁর কোনও ছবি বা ভিডিয়ো প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

