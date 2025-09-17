English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nupur Bora Viral VIDEO: কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত IAS অফিসার নূপুর বোরা প্রেমিকের সঙ্গে নাচছেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় কেলেঙ্কারি অসমে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারির বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ। সোমবার অসম সিভিল সার্ভিসের অফিসার নূপুর বোড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। গুয়াহাটিতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ২কোটি টাকা, ১কোটির কাছাকাছি সোনা। বারপেটার ভাড়াবাড়ি থেকেও ১০ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে। যা তাঁর মাইনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা। জানা যায়, নূপুর বোড়ার কাছে জমি-সংক্রান্ত নানা কাজের জন্য ঘুষ নেওয়ার রেটকার্ড ছিল। যেখানে ১৫০০ থেকে শুরু করে ২ লাখ পর্যন্ত টাকা নেওয়া হত।    

| Sep 17, 2025, 07:36 PM IST
1/11

নূপুর বোরা

সোমবার নিজের সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পদ রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া আসাম সিভিল সার্ভিসেস (এসিএস) কর্মকর্তা নূপুর বোরার একটি ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তাকে একটি পাবে একজন পুরুষের সঙ্গে নাচতে দেখা গেছে। 

2/11

নূপুর বোরা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা দাবি করেছেন যে বোরার সঙ্গে যে ব্যক্তি নাচছিলেন তিনি হলেন লাট 'মন্ডল' সুরজিৎ ডেকা। ভিডিয়োতে, এসিএস কর্মকর্তা ডেকার সাথে বিখ্যাত সালমান খান মুভি 'রেডি'-এর 'ক্যারেক্টার ঢিলা হ্যায়' গানে নাচছিলেন।

3/11

নূপুর বোরা

অভিযোগ করা হয়েছে যে এসিএস কর্মকর্তা এবং ডেকা একটি অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিলেন, কারণ তারা উভয়েই বিবাহিত। 

4/11

নূপুর বোরা

সোমবার নিজের সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পদ রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া আসাম সিভিল সার্ভিসেস (এসিএস) কর্মকর্তা নূপুর বোরার একটি ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তাকে একটি পাবে একজন পুরুষের সঙ্গে নাচতে দেখা গেছে। 

5/11

নূপুর বোরা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা দাবি করেছেন যে বোরার সঙ্গে যে ব্যক্তি নাচছিলেন তিনি হলেন লাট 'মন্ডল' সুরজিৎ ডেকা।

6/11

নূপুর বোরা

ভিডিয়োতে, এসিএস কর্মকর্তা ডেকার সাথে বিখ্যাত সালমান খান মুভি 'রেডি'-এর 'ক্যারেক্টার ঢিলা হ্যায়' গানে নাচছিলেন।

7/11

নূপুর বোরা

এক্স হ্যান্ডেল 'এনসিএমইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর মেন অ্যাফেয়ার্স'-এর দাবি অনুযায়ী, বোরা তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ উদযাপন করছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে এসিএস কর্মকর্তা এবং ডেকা একটি অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিলেন, কারণ তারা উভয়েই বিবাহিত। তবে, দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।  

8/11

নূপুর বোরা

সোমবার, বোরাকে তার আয়ের তুলনায় অসমঞ্জস সম্পদ থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, তিনি তার জ্ঞাত আয়ের চেয়ে ৪০০ গুণ বেশি সম্পদ জমা করেছেন । 

9/11

নূপুর বোরা

সোমবার তার বাসস্থানে তল্লাশি চালিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল ভিজিল্যান্স সেল তাকে গ্রেপ্তার করে । পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই তল্লাশিতে ₹92.50 লাখেরও বেশি নগদ এবং প্রায় ₹1.5 কোটি মূল্যের গয়না উদ্ধার করা হয় । গ্রেপ্তারের সময় তিনি কামরূপ জেলার গোরাইমারি সার্কেল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন ।   

10/11

নূপুর বোরা

"তিনি তার জ্ঞাত আয়ের চেয়ে ৪০০ গুণ বেশি সম্পদ জমা করেছেন। আমরা মনে করি যে কেবল চাকরি থেকে সাসপেনশন বা বরখাস্তই যথেষ্ট হবে না। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে," বাক্সা জেলায় একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের বলেন শর্মা ।   

11/11

নূপুর বোরা

মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল ভিজিল্যান্স সেলের একটি দল তার গুয়াহাটির বাসভবন এবং বরপেটার ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালায় । 

