Nupur Bora Viral VIDEO: কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত IAS অফিসার নূপুর বোরা প্রেমিকের সঙ্গে নাচছেন...

Nupur Bora Viral VIDEO: কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত IAS অফিসার নূপুর বোরা প্রেমিকের সঙ্গে নাচছেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় কেলেঙ্কারি অসমে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারির বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ। সোমবার অসম সিভিল সার্ভিসের অফিসার নূপুর বোড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। গুয়াহাটিতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ২কোটি টাকা, ১কোটির কাছাকাছি সোনা। বারপেটার ভাড়াবাড়ি থেকেও ১০ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে। যা তাঁর মাইনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা। জানা যায়, নূপুর বোড়ার কাছে জমি-সংক্রান্ত নানা কাজের জন্য ঘুষ নেওয়ার রেটকার্ড ছিল। যেখানে ১৫০০ থেকে শুরু করে ২ লাখ পর্যন্ত টাকা নেওয়া হত।
এক্স হ্যান্ডেল 'এনসিএমইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর মেন অ্যাফেয়ার্স'-এর দাবি অনুযায়ী, বোরা তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ উদযাপন করছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে এসিএস কর্মকর্তা এবং ডেকা একটি অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিলেন, কারণ তারা উভয়েই বিবাহিত। তবে, দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।
