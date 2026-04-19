Assassination of Former PM of India: ঠিক রাত ১০টা ১০, ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমায় ছিন্নভিন্ন ভারতবিখ্যাত কংগ্রেস নেতার দেহ

| Apr 19, 2026, 01:59 PM IST
১৯৯১ সালের ২১ মে

ভারতের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী তিনি। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। তিনি রাজীব গান্ধী। 

রাজীবহত্যাকাণ্ড

ভারতের ইতিহাসে মর্মান্তিক এই ঘটনা। ঘটনাটি রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। ওই বিস্ফোরণে রাজীব ছাড়াও নিহত হয়েছিলেন আরও ১৪ (মতান্তরে ১৭) জন।

এলটিটিই

রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেন তেনমোঝি রাজারত্নম নামে এক মহিলা। লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম বা এলটিটিই-এর সদস্য তিনি। এই সময় ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিল।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ব

হত্যাকাণ্ডে তদন্তে দু'টি তদন্ত কমিশন বসে। তারা রাজীব হত্যাকাণ্ডের পিছনে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব উদঘাটিত করে। এলটিটিই প্রথমে রাজীবহত্যার দায় অস্বীকার করলেও পরে তাদের মুখপাত্র অ্যান্টন বালাসিংহমের এক বক্তব্যের মাধ্যমে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

জীবনের শেষ জনসভা

চেন্নাই (তদনীন্তন মাদ্রাজ) শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে শ্রীপেরামবুদুর শহরে রাজীব গান্ধীর এটা ছিল এক জনসভা। যা ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ জনসভা হয়ে দাঁড়াল। জনসভায় রাজীব তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী মারাগতাম চন্দ্রশেখরের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত হয়েছিলেন। 

তেনমোঝি/ধানু/গায়ত্রী

আর সেই জনসভাতেই এলটিটিই জঙ্গী তেনমোঝি রাজারত্নমের আত্মঘাতী বোমাহামলায় নিহত হন রাজীব। তেনমোজি রাজারত্নমের আর একটি নাম ছিল ধানু। পরবর্তীকালে আত্মঘাতী বোমারুর প্রকৃত নাম জানা যায়-- গায়ত্রী।

মৃত্যুর দিকে যাত্রা

এই হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুঘণ্টা আগে রাজীব চেন্নাইতে পৌঁছন। একটি সাদা অ্যাম্বাসেডরের কনভয়ে তিনি শ্রীপেরামবুদুরের দিকে যাত্রা করেন। মাঝে কয়েকটি নির্বাচনী প্রচারস্থলে তাঁর কনভয় থামে। শ্রীপেরামবুদুরে যাওয়ার সময়ে তাঁর গাড়িতে এক বিদেশি সাংবাদিক তাঁর যাত্রাসঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি রাজীবের একটি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। শ্রীপেরামবুদুরে গাড়ি থেকে নেমে সভামঞ্চের দিকে হাঁটতে শুরু করেন রাজীব। সেখানে রাজীবের বক্তৃতার কথা ছিল। 

ঠিক রাত ১০টা ১০

ঠিক এই সময়েই আসে সেই ভয়ংকর ক্ষণ। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, কংগ্রেস দলীয় সমর্থক ও স্কুল ছাত্রছাত্রী রাজীবকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। রাত ঠিক ১০টা ১০ মিনিটে তেনমোঝিও রাজীবের দিকে এগিয়ে যান। রাজীবকে অভিবাদন জানান তিনি। তারপর তাঁর পাদস্পর্শ করার আছিলায় নিজের পোশাকের নীচে বাঁধা আরডিএক্স ভর্তি বেল্টটি ফাটিয়ে দেন। পরমুহূর্তেই বিস্ফোরণে প্রাণ হারান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী-সহ বেশ কয়েকজন। হত্যার দৃশ্যটি এক স্থানীয় সাংবাদিকের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল। ক্যামেরা ও ফিল্ম ঘটনাস্থল থেকে পাওয়াও যায়। কিন্তু সেই ক্যামেরাম্যান নিজেও সেই বিস্ফোরণে মারা যান। সেখানে পরে এই স্মারক স্তম্ভটি তৈরি করা হয়।

