India's New Missile: ৯৩২.০৫৬৮ মাইল দূরেও নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ ভারতের, চিন-পাকের বুক কাঁপিয়ে 'পিনাকা'-'অগ্নি'র পর ১১৫০০ কেজির...

India's New Missile: চিন-পাকিস্তানের বুক এখনই কাঁপছে। ডিআরডিও তৈরি করছে এক ভয়ংকর হাইপারসনিক মিসাইল। যা ৯৩২.০৫৬৮ মাইল দূরেও নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ করতে পারবে। 'পিনাকা'-'অগ্নি'র পর ১১৫০০ কেজির বিএম-০৪
বিএম-০৪
'অ্যাকসেপ্টেন্স অফ নেসেসিটি’
বিএম-০৪ মিসাইল কেন স্পেশ্যাল?
বিএম-০৪ মিসাইল ভারতের বিদ্যমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থান পূরণ করবে। পিনাকা রকেটের পাল্লা কম (প্রায় ৪০-৯০ কিমি)। অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা অনেক বেশি (২০০০ কিলোমিটারের বেশি)। বিএম-০৪ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পূরণ করবে। এর পাল্লা হবে ৪০০ থেকে (২৪৮.৫৪৮ মাইল) ১৫০০ কিলোমিটার (৯৩২.০৫৬৮ মাইল)।
নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ ভারতের
ক্ষেপণাস্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য
বিএম-০৪ মিসাইলের আরও বৈশিষ্ট্য
খুঁতশূন্যতা: ৩০ মিটারের কম (সিইপি)। নকশা: স্থির ডানা এবং নিয়ন্ত্রণ পাখনা। এটি উড্ডয়নের সময় চালচলনযোগ্যতা প্রদান করে, যা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়াতে সহজ করে তোলে। লঞ্চার: ক্যানিস্টার-ভিত্তিক, একটি রোড-মোবাইল ট্রাক থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য। এটি দ্রুত স্থান পরিবর্তন এবং উন্নত টিকে থাকার ক্ষমতা নিশ্চিত করে।
