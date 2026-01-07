India's New Missile: ৯৩২.০৫৬৮ মাইল দূরেও নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ ভারতের, চিন-পাকের বুক কাঁপিয়ে 'পিনাকা'-'অগ্নি'র পর ১১৫০০ কেজির...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India's New Missile: চিন-পাকিস্তানের বুক এখনই কাঁপছে। ডিআরডিও তৈরি করছে এক ভয়ংকর হাইপারসনিক মিসাইল। যা ৯৩২.০৫৬৮ মাইল দূরেও নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ করতে পারবে। 'পিনাকা'-'অগ্নি'র পর ১১৫০০ কেজির বিএম-০৪

| Jan 07, 2026, 05:10 PM IST
1/6

বিএম-০৪

BM-04

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ডিআরডিও (DRDO) এবার এক ভয়ংকর হাইপারসনিক মিসাইল তৈরির অনুমোদন পেয়েছে। নতুন এই ক্ষেপণাস্ত্রের নাম বিএম-০৪ (BM-04), যা স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ওরফে এসআরবিএম (SRBM)। 

2/6

'অ্যাকসেপ্টেন্স অফ নেসেসিটি’

Acceptance of Necessity

বিএম-০৪ মিসাইলের ‘অ্যাকসেপ্টেন্স অফ নেসেসিটি’ (এওএন) অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর অর্থ হলো, এই ক্ষেপণাস্ত্রটির তৈরির কাজ এখন দ্রুত শুরু হবে। আশা করা হচ্ছে এর পরীক্ষাও শীঘ্রই শুরু হবে।

3/6

বিএম-০৪ মিসাইল কেন স্পেশ্যাল?

Why is the BM-04 missile special?

বিএম-০৪ মিসাইল ভারতের বিদ্যমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থান পূরণ করবে। পিনাকা রকেটের পাল্লা কম (প্রায় ৪০-৯০ কিমি)। অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা অনেক বেশি (২০০০ কিলোমিটারের বেশি)। বিএম-০৪ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পূরণ করবে। এর পাল্লা হবে ৪০০ থেকে (২৪৮.৫৪৮ মাইল) ১৫০০ কিলোমিটার (৯৩২.০৫৬৮ মাইল)।      

4/6

নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ ভারতের

Accurately strike important targets

বিএম-০৪ মিসাইল শত্রুপক্ষের ভূখণ্ডের গভীরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু, যেমন কমান্ড সেন্টার, বিমানঘাঁটি বা সরবরাহ কেন্দ্রগুলোতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। এটি পারমাণবিক হামলার প্রয়োজন ছাড়াই এক শক্তিশালী জবাব দেবে।

5/6

ক্ষেপণাস্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য

Key features of the missile

ওজন: প্রায় ১১,৫০০ কেজি। দৈর্ঘ্য: প্রায় ১০.২ মিটার। প্রস্থ (ব্যাস): ১.২ মিটার। ওয়ারহেড: ৫০০ কেজি প্রচলিত বিস্ফোরক। প্রপালশন: দুই-পর্যায়ের কঠিন জ্বালানি। এটি উৎক্ষেপণকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে। গাইডেন্স: ইনার্শিয়াল নেভিগেশন + জিপিএস + ভারতের নিজস্ব আইআরএনএসএস (ন্যাভিক)।    

6/6

বিএম-০৪ মিসাইলের আরও বৈশিষ্ট্য

BM-04 Others features

খুঁতশূন্যতা: ৩০ মিটারের কম (সিইপি)। নকশা: স্থির ডানা এবং নিয়ন্ত্রণ পাখনা। এটি উড্ডয়নের সময় চালচলনযোগ্যতা প্রদান করে, যা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়াতে সহজ করে তোলে। লঞ্চার: ক্যানিস্টার-ভিত্তিক, একটি রোড-মোবাইল ট্রাক থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য। এটি দ্রুত স্থান পরিবর্তন এবং উন্নত টিকে থাকার ক্ষমতা নিশ্চিত করে।    

