/Ahmedabad Plane Crash: ঠিক এক বছর আগের সেই অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনা! আমদাবাদের মেডিক্যাল হোস্টেলে আজও থমকে সময়, সুবিচারের অপেক্ষায় ২৬০ পরিবার

Ahmedabad Plane Crash: ২০২৫-এর ১২ জুন। আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান AI 171।
Ahmedabad Plane Crash: ০২৫-এর ১২ জুন। আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান AI 171।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও একটা ১২ জুন চলে এল। কিন্তু আমদাবাদ ভয়ংকর সেই বিমান দুর্ঘটনার ক্ষত শুকল না। যে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে উপর ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারের বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেই হস্টেলটি কংক্রিটের কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও।
২০২৫-এর ১২ জুন। আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান AI 171।
প্রাণ হারান বিমানের ২৪১ জন যাত্রীই। কীভাবে দুর্ঘটনা? কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে।
পাইলটের ভূমিকা, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং ফুয়েল কাটঅফ সুইচের (জৈব জ্বালানি বন্ধের সুইচ) তত্ত্ব নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।
কাল, শুক্রবার আরও একটা ১২ জুন। ভয়ংকর সেই বিমান দুর্ঘটনার এক বছর পূর্তি।
এই দুর্ঘটনায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১৯ জন ছাত্র ও কর্মী প্রাণ হারিয়েছিলেন। রান্নাঘর এবং ডাইনিং এলাকার কিছু অংশে এখনও সেই ভয়াবহ আঘাতের চিহ্ন রয়ে গিয়েছে।
গুজরাট সরকার পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোটি ভেঙে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ একটি নতুন ভবন তৈরি করা হবে। কিন্তু কবে?
হোস্টেলের ঠিক বিপরীতে ২০ বছর ধরে চায়ের দোকান চালাতেন সীতাবেন। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে দুপুরের টিফিন নিয়ে এসেছিল এবং কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম। ঠিক তখনই বিমানটি ভেঙে পড়ে ডানার একটি অংশে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়'।
আমদাবাদ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। তাঁর ছেলে বলেন,'মানুষের উচিত সরকার এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলোর ওপর আস্থা রাখা। তারা এই বিষয়ে ন্যায়বিচার করবেন'।