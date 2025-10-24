English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Terrible Bus Fire: বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ! মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাস, ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মৃত কমপক্ষে ২০...

Andhra Pradesh Kurnool Bus Accident: শুক্রবার ভোরে, একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আগুন ধরে যায় বাসে। দুর্ঘটনার সময় চালক ও সহকারীসহ বাসে মোট ৪২ জন যাত্রী ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাসটি সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 

| Oct 24, 2025, 09:51 AM IST
1/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার ভোররাতে যাত্রীবোঝাই বাসে বিধ্বংসী আগুন। জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু কমপক্ষে ২০ যাত্রীর। গুরুতর আহত ১২ জন। ঘটনাটি ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের কুরুনোল জেলার কল্লুর মণ্ডলের চিন্নাটেকুর গ্রামের কাছে।

2/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

জানা গিয়েছে, বাসটি হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল। চালক ও সহকারী০ সহ বাসে মোট ৪২ জন যাত্রী ছিলেন। ভোর ৩:৩০টার দিকে কুরুনোলের শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪৪-এ একটি বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

3/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

পুলিস জানায়, সংঘর্ষের পরে বাইকটি বাসের নিচে ঢুকে পড়ার পর আগুনের সূত্রপাত হয়। বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর প্রথমে বাসটির সামনের অংশে আগুন ধরে যায়, এরপর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং জ্বালানি ট্যাংকার বিস্ফোরিত হয়। সংঘর্ষের পর মুহূর্তের মধ্যেই বাসটি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে।  

4/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনার সময় বেশিরভাগ যাত্রী ঘুমোচ্ছিলেন। কিছু যাত্রী জানলা ভেঙে বের হতে সক্ষম হন, কিন্তু অনেকেই বাসের ভেতরে আটকে পড়েন।

5/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

স্থানীয়রা আগুন নেভাতে সাহায্য করতে ছুটে যান। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে চারটি ফায়ার ইঞ্জিন পাঠানো হয়, তবে বাস পুরোপুরি পুড়ে খাক হয়ে যায়। আহত যাত্রীদের কুরুনোল গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অধিকাংশ মৃত যাত্রী হায়দরাবাদের বাসিন্দা ছিলেন।

6/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

এ ঘটনায় বাসচালক পালিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিস খোঁজ শুরু করেছে এবং একটি মামলা রুজু করেছে।

7/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

দুবাইতে থাকা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু এই দুর্ঘটনার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি চিফ সেক্রেটারি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করতে, সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এবং নিহতদের পরিবারের সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনার পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

8/8

অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘটনার শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় দুর্ঘটনার কারণে প্রাণহানির খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। এই কঠিন সময়ে আমার সহানুভূিত আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সঙ্গে আছে। আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল (PMNRF) থেকে প্রতিটি নিহতের নিকটতম স্বজনকে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

