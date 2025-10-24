Terrible Bus Fire: বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ! মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাস, ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মৃত কমপক্ষে ২০...

Terrible Bus Fire: বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ! মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাস, ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মৃত কমপক্ষে ২০...
Andhra Pradesh Kurnool Bus Accident: শুক্রবার ভোরে, একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আগুন ধরে যায় বাসে। দুর্ঘটনার সময় চালক ও সহকারীসহ বাসে মোট ৪২ জন যাত্রী ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাসটি সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
1/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
2/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
photos
TRENDING NOW
3/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
4/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
5/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
6/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
7/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
দুবাইতে থাকা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু এই দুর্ঘটনার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি চিফ সেক্রেটারি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করতে, সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এবং নিহতদের পরিবারের সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনার পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
8/8
অন্ধ্রপ্রদেশ বাস দুর্ঘটনা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘটনার শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় দুর্ঘটনার কারণে প্রাণহানির খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। এই কঠিন সময়ে আমার সহানুভূিত আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সঙ্গে আছে। আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল (PMNRF) থেকে প্রতিটি নিহতের নিকটতম স্বজনকে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।
photos