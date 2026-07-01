/অফিসার বদল হতেই আরজি কর মামলায় বড়সড় অগ্রগতি, সিটের মুখোমুখি ৩ আইপিএস-সহ আরও ১৫

R G Kar Case: তিন আইপিএস-সহ প্রায় ১৫ জনের বয়ান সংগ্রহ করেছে সিবিআই সিট। এমনটাই সূত্রের খবর
আরজি কর মামলায় অফিসার বদল হতেই তদন্তে গতি! এমনটাই সূত্রের খবর। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
অগ্রগতি রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
হাইকোর্টের নির্দেশের পর নতুন সিটের মুখোমুখি আরও প্রায় ১৫ জন। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
তিন আইপিএস-সহ প্রায় ১৫ জনের বয়ান সংগ্রহ করেছে সিবিআই সিট। এমনটাই সূত্রের খবর। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
ঘটনার দিন সম্পর্কে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
হাসপাতাল থেকে শ্মশান অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে বলেই রিপোর্টে উল্লেখ সিবিআইয়ের, সূত্র। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী