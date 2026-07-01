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অফিসার বদল হতেই আরজি কর মামলায় বড়সড় অগ্রগতি, সিটের মুখোমুখি ৩ আইপিএস-সহ আরও ১৫

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 01, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:48 AM IST

R G Kar Case: তিন আইপিএস-সহ প্রায় ১৫ জনের বয়ান সংগ্রহ করেছে সিবিআই সিট। এমনটাই সূত্রের খবর

আরজিকর মামলা1/6

আরজিকর মামলা

আরজি কর মামলায় অফিসার বদল হতেই তদন্তে গতি! এমনটাই সূত্রের খবর। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

মামলার অগ্রগতি2/6

মামলার অগ্রগতি

অগ্রগতি রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

সিট3/6

সিট

হাইকোর্টের নির্দেশের পর নতুন সিটের মুখোমুখি আরও প্রায় ১৫ জন। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

 

সিট4/6

সিট

তিন আইপিএস-সহ প্রায় ১৫ জনের বয়ান সংগ্রহ করেছে সিবিআই সিট। এমনটাই সূত্রের খবর। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

নতুন জিজ্ঞাসাবাদ5/6

নতুন জিজ্ঞাসাবাদ

ঘটনার দিন সম্পর্কে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

হাসপাতাল থেকে শ্মশান6/6

হাসপাতাল থেকে শ্মশান

হাসপাতাল থেকে শ্মশান অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে বলেই রিপোর্টে উল্লেখ সিবিআইয়ের, সূত্র। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

TAGS:
rg kar
RG Kar student death

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