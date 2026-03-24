8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা মালামাল: অষ্টম পে কমিশনে ৩০% বেতন বাড়ছেই, বকেয়া বাবদ একেক জনের হাতে ১৫ লক্ষ

8th Pay Commission: বেতন বৃদ্ধির আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বকেয়া টাকা

| Mar 24, 2026, 04:03 PM IST
অষ্টম বেতন কমিশনে বিরাট বেতন

অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশে বিরাট বেতন বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের। পেনশনাররাও পাবেন সমান সুবিধে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে বতেন বাড়তে পারে ৩০-৩৪ শতাংশ। তবে তা নির্ভর করবে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপরে।

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর

বেতন বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হল 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' (Fitment Factor)। এটি এমন একটি সংখ্যা যা আপনার বর্তমান মূল বেতনের (Basic Pay) সাথে গুণ করা হয়। এই গুণের মাধ্যমেই নতুন বেতন নির্ধারিত হয়। ধরুন, আপনার বর্তমান মূল বেতন ২০,০০০ টাকা। যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫ হয়, তবে নতুন মূল বেতন হবে: ২০,০০০×২.৫=৫০,০০০ টাকা। যদি এটি বাড়িয়ে ৩.০ করা হয়, তবে বেতন হবে ৬০,০০০ টাকা।

এরিয়ার

বেতন বৃদ্ধির আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বকেয়া টাকা (Arrears)। মনে করা হচ্ছে যে, উচ্চপদস্থ কর্মীরা তাঁদের বেতন এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ওপর ভিত্তি করে প্রায় ১৪-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বকেয়া বা এককালীন পাওনা পেতে পারেন।

এরিয়ার কী

সাধারণত নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করতে দেরি হয়, কিন্তু তা কার্যকর করা হয় পেছনের কোনো তারিখ থেকে। এই মাঝখানের সময়টাতে আপনি পুরনো হারেই বেতন পান। ফলে নতুন এবং পুরনো বেতনের যে পার্থক্য বা বাড়তি টাকাটা জমে থাকে, তা পরে একবারে দেওয়া হয়—এটাই হল বকেয়া বা এরিয়ার।

এরিয়ারের হার

মোট কত টাকা বকেয়া (Arrear) পাবেন, তা নির্ভর করে আপনার পুরনো বেতন এবং নতুন সংশোধিত বেতনের পার্থক্যের ওপর। এই পার্থক্যের টাকাকে যত মাস দেরি হয়েছে সেই মাসের সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয়। মাসে যদি সামান্য টাকাও বৃদ্ধি পায়, তবে দীর্ঘ সময় ধরে সেই টাকা জমতে জমতে শেষে একবারে অনেক বড় অংকের একটি পাওনা হয়ে দাঁড়ায়।

কবে থেকে কার্যকর

প্রত্যাশা অনেক থাকলেও, নতুন বেতন কাঠামো কবে থেকে কার্যকর হবে বা শেষ পর্যন্ত কত টাকা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে এখনও কোনো সরকারি ঘোষণা আসেনি। সরকার বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি

পরবর্তী অ্যালবাম

Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি

Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি

Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি 10
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন 12
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল 12
Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12