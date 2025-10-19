English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Railway Big Update: রেলের বড় ঘোষণা! ট্রেনের এসি কোচে আর পাওয়া যাবে না সাদা চাদর! শুনেছেন? তাহলে এবার...

Rail AC Compartment news Update: ভারতীয় রেল (Indian Railway) এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (AC compartment) (এসি) কামরার যাত্রীদের আর সাদা চাদর দেবে না। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে রেল। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (Railways Minister Ashwini Vaishnaw) বৃহস্পতিবার জয়পুরের (Jaipur) খাতিপুরা রেলওয়ে স্টেশনে ( Khatipura Railway Station) সাদা চাদরের জন্য নীল প্রিন্টেড কভারের (printed blanket covers having traditional Sanganeri designs)

| Oct 19, 2025, 01:50 PM IST
অশ্বিনী বৈষ্ণব জয়পুর-আসারওয়া এক্সপ্রেসের এসি যাত্রীদের জন্য এই সাদা চাদরের পরিবর্তে ছাপা কম্বলের কভারের সূচনা করেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য 'ভোকাল ফর লোকাল' মিশনকে প্রচার করা। 

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় রেলের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে, যা আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে'।

'প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্দেশনার ফলেই আজ আমরা রেল ক্ষেত্রে এই ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।'  

ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন। মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে সরকারের তৃণমূল স্তরের নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি পরিকাঠামোর বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে।

মন্ত্রী বলেন 'একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক রেল পরিকাঠামো এবং যাত্রী সুবিধা বড় মাপের উন্নতি সম্ভব হয়েছে।' বৈষ্ণব আরও বলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা—মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে স্বদেশী প্রযুক্তিতে তৈরি বন্দে ভারত ট্রেন—দেশের ক্রমবর্ধমান আত্মনির্ভরতাকে প্রতিফলিত করে।

একজন ব্যক্তি যিনি আগে রেলকে কম্বলের রঙ পরিবর্তন করার অনুরোধ করেছিলেন, তিনি লিখেছেন, 'অবশেষে ভারতীয় রেল আমার কথা শুনল (finally railways has listened to me)'

আরেকজন কমেন্টে লিখেছেন, 'এই পদক্ষেপকে স্বাগত'।  আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'অন্তত কামরাগুলো আর মর্গের মতো দেখাবে না।'

বৃহস্পতিবার, বৈষ্ণব উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে জোনের অধীন ৬৫টি স্টেশনে একাধিক যাত্রী সুবিধার উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করেন, যার মধ্যে রয়েছে নতুন প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ এবং একটি সমন্বিত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা (integrated passenger information system)।

