ATM cash withdrawals new rule: মধ্যবিত্তর মাথায় বাজ: এবার ATM থেকে টাকা তুলতে হলে লাগবে বাড়তি কড়ি? আসতে চলেছে বড় আপডেট

Written ByNabanita Sarkar
Published: May 29, 2026, 05:31 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:31 PM IST

ATM cash withdrawals costlier: সাধারণ মধ্যবিত্ত ও ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য সুখবর নয় মোটেও। শীঘ্রই এটিএম (ATM) থেকে টাকা তোলার খরচ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটিএম পরিচালনা করে-- সেই সব সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে ইন্টারচেঞ্জ ফি (Interchange Fee) বাড়ানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) এবং ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI)-র কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে প্রতিবার এটিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের পকেট থেকে আগের চেয়ে বেশি টাকা খসবে।

 

 

কনফেডারেশন অফ এটিএম ইন্ডাস্ট্রি-সহ সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই এটিএমের ইন্টারচেঞ্জ ফি প্রতি ট্রানজাকশনে ২১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩ বা ২৪ টাকা করার দাবি জানাচ্ছে। 

 

সহজ কথায়, একজন গ্রাহক যখন তাঁর নিজস্ব ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করে অন্য কোনো ব্যাংকের এটিএম থেকে টাকা তোলেন, তখন গ্রাহকের ব্যাংক সেই এটিএমের মালিক পক্ষ বা ব্যাংকটিকে একটি নির্দিষ্ট ফি দেয়। একেই বলা হয় ইন্টারচেঞ্জ ফি। ২০২১ সালে শেষবার এই ফি ১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭ টাকা করা হয়েছিল।

 

এটিএম অপারেটরদের দাবি, গত কয়েক বছরে এটিএম বুথ রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন, সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন এবং ক্যাশ লজিস্টিকস বা টাকা পরিবহনের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

 

বর্তমান ১৭ টাকার কাঠামোয় এটিএম ব্যবসা চালানো অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়েছে। 

 

বিশেষ করে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় নতুন এটিএম বসানো কিংবা পুরনো এটিএম সচল রাখার খরচ তুলতে হিমশিম খাচ্ছে সংস্থাগুলো।

 

বর্তমানে ভারতের প্রায় সব ব্যাংকই তাদের গ্রাহকদের প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ফ্রি ট্রানজাকশন বা বিনামূল্যে এটিএম ব্যবহারের সুবিধা দেয়। 

 

সাধারণত এটি নিজের ব্যাংকের এটিএমে ৫ বার এবং মেট্রো শহরগুলোতে অন্য ব্যাংকের এটিএমে ৩ বার হয়ে থাকে।

 

ফ্রি লিমিট বা বিনামূল্যে টাকা তোলার এই সীমা পার হয়ে গেলে, বর্তমানে গ্রাহকদের প্রতি ট্রানজাকশনে সর্বোচ্চ ২১ টাকা (সাথে জিএসটি) চার্জ দিতে হয়। 

যদি আরবিআই ইন্টারচেঞ্জ ফি বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করে, তবে ব্যাংকগুলো এই বাড়তি খরচের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে রাখবে না। 

স্বাভাবিক নিয়মেই তারা ফ্রি লিমিটের পরের ট্রানজাকশন চার্জ ২১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩ বা ২৫ টাকা পর্যন্ত করতে পারে।

 

মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইউপিআই (UPI)-এর ব্যাপক প্রসারের ফলে খুচরো বাজারে নগদ টাকার ব্যবহার কিছুটা কমলেও, ভারতে এখনও ক্যাশ বা নগদের চাহিদা ফুরিয়ে যায়নি। 

 

উৎসবের মরশুমে, বিয়ের সময়ে কিংবা প্রত্যন্ত এলাকায় জরুরি প্রয়োজনে মানুষকে এখনো এটিএমের ওপরই ভরসা করতে হয়। 

এই পরিস্থিতিতে ক্যাশ তোলার খরচ বাড়লে তা সাধারণ চাকুরিজীবী ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের মাসিক বাজেটে সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এটিএম চার্জ বাড়লে তা পরোক্ষভাবে সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

মানুষ যখন দেখবে এটিএম থেকে টাকা তুলতে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হচ্ছে, তখন তারা আরও বেশি করে ইউপিআই, নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি ডিজিটাল পেমেন্টে অভ্যস্ত হবে।

 

তবে অন্য অংশের মতে, গ্রামীণ ভারতে যেখানে এখনো ডিজিটাল পরিকাঠামো বা ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল, সেখানে এটিএমের খরচ বাড়ানো সাধারণ মানুষের ওপর এক ধরণের বাড়তি চাপ। 

এখন দেখার বিষয়, এটিএম অপারেটরদের এই দাবির মুখে গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা করে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) মধ্যপন্থার কোনো নতুন নির্দেশিকা জারি করে কি না।

 

