ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল...

ATM Safety Tips: বিভিন্ন বার্তায় ATM ব্যবহারকারীদের এটা 'অবশ্যই করা উচিত' বলা হয়ে থাকে! কিন্তু আসলে কী ঘটে?     

| Nov 19, 2025, 05:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যতই UPI এসে থাকুক, ATM থেকে টাকা তোলার দিন এখনই শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু আমরা অনেক সময়ই ATM থেকে টাকা তোলার পর ক্যান্সেল বোতামটি ২ বার টিপে থাকি। 

এটা বলা হয়ে থাকে যে ক্যানসেল বোতামটি ২ বার টিপলে হয়তো ATM জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে! হ্যাকারদের হাত থেকে অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত থাকবে! 

কার্ড স্কিমিংয়ের প্রচেষ্টা বানচাল হবে! ATM পিন চুরি রোধ করা সম্ভব হবে! তাই বিভিন্ন বার্তায় ATM ব্যবহারকারীদের এটা 'অবশ্যই করা উচিত' বলা হয়ে থাকে! কিন্তু আসলে কী ঘটে? 

এই বিষয়ে PIB জানিয়েছে যে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে দুবার ক্যানসেল বোতাম টেপার বিষয়ে কোনও নিয়ম নেই। 

RBI জানিয়েছে, ক্যানসেল বোতামের একমাত্র কাজ হল লেনদেন থেকে বেরিয়ে আসা বা লেনদেন বন্ধ করা। এই ক্যানসেল বোতাম ATM জালিয়াতি বা পিন চুরি রোধ করে না।

এখন এটিএম জালিয়াতির মধ্যে রয়েছে কার্ড স্লটে সংযুক্ত কার্ড স্কিমিং ডিভাইস, আপনার পিন ক্যাপচার করার জন্য তৈরি নকল কীপ্যাড এবং লুকানো ক্যামেরা।

তাই ATM মেশিনে নিজের কার্ড ঢোকানোর আগে এটিএম কার্ড স্লট এবং কীপ্যাড পরীক্ষা করে দেখুন। যদি অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় বা কোনও কিছু নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয়, তাহলে সেই ATM মেশিন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

