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ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিরাট খবর: অগাস্ট মাসে টানা ১২ দিন ছুটি, বন্ধ থাকবে স্কুল-কলেজ-- কোন কোন দিন? লিস্ট মিলিয়ে প্ল্যান করুন হলিডে

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:15 PM IST

August school holiday: জুলাই মাসের টানা পড়াশোনা ও ক্লাস শেষে আগস্ট মাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে একগুচ্ছ ছুটির আনন্দ। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগস্টের ৩১ দিনের মধ্যে মাত্র ১৯ দিন খোলা থাকবে স্কুল, আর বাকি ১২ দিনই নানা উৎসব, পার্বণ ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে বন্ধ থাকবে পঠনপাঠন। জন্মাষ্টমী, স্বাধীনতা দিবস থেকে শুরু করে রাখীবন্ধন-- একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক উৎসবের কারণে চলতি মাসে একাধিক ‘লং উইকেন্ড’ বা টানা ছুটির সুযোগ মিলছে।

 

আগস্টের শুরুতেই ‘লং উইকেন্ড’-এর আনন্দ1/12

আগস্টের শুরুতেই ‘লং উইকেন্ড’-এর আনন্দ

মাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হচ্ছে ছুটির আবহ। ১ আগস্ট বকরিদ উপলক্ষে বন্ধ থাকবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পরপরই আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাওয়া যাবে টানা তিন দিনের ছুটির সুযোগ।

৮ আগস্ট (দ্বিতীয় শনিবার): 2/12

৮ আগস্ট (দ্বিতীয় শনিবার):

দেশের প্রায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ এবং সরকারি দপ্তর বন্ধ থাকবে।

১০ আগস্ট (সোমবার):3/12

১০ আগস্ট (সোমবার):

 প্রতিবেশী রাজ্য তেলেঙ্গানায় 'বোনালু' উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকার বিশেষ ছুটি ঘোষণা করেছে। যদিও পার্শ্ববর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে ওই দিন স্বাভাবিক নিয়মেই স্কুল খোলা থাকবে।

স্বাধীনতা দিবস ও সাপ্তাহিক ছুটি4/12

স্বাধীনতা দিবস ও সাপ্তাহিক ছুটি

দেশের জাতীয় দিবস উদযাপন ও ছুটির আমেজ একই সঙ্গে পেতে চলেছে ছাত্রছাত্রীরা।

 

১৫ আগস্ট (শনিবার): 5/12

১৫ আগস্ট (শনিবার):

দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্কুল-কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তবে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে এটি জাতীয় ছুটি হিসেবে পালিত হবে।

১৬ আগস্ট (রবিবার): 6/12

১৬ আগস্ট (রবিবার):

স্বাধীনতা দিবসের ঠিক পরের দিনই রবিবার হওয়ায় আগস্টের মাঝপথে আরও একটি 'লং উইকেন্ড' উপভোগ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

 

২৬ আগস্ট (বুধবার): 7/12

২৬ আগস্ট (বুধবার):

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী এবং একই দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্র উৎসব 'মিলাদ-উন-নবী' (বা ইদ-ই-মিলাদ)। এই বিশেষ দিনে তেলেগু রাজ্যগুলি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুলে ছুটি থাকবে।

২৮ আগস্ট (শুক্রবার): 8/12

২৮ আগস্ট (শুক্রবার):

মাসের শেষে ভাই-বোনের ভালোবাসার উৎসব 'রাখীবন্ধন' উপলক্ষে ছুটির ঘোষণা রয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের আগে শুক্রবার এই ছুটি পড়ায় মাসের শেষেই মিলবে টানা ছুটির আমেজ।

 

সাপ্তাহিক রবিবার9/12

সাপ্তাহিক রবিবার

 পুরো আগস্ট মাস জুড়ে রয়েছে মোট ৫টি রবিবার (২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ আগস্ট), যা শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ছুটির দিন।

 

আগস্ট মাসের ঐচ্ছিক ছুটি10/12

আগস্ট মাসের ঐচ্ছিক ছুটি

সাধারণ ছুটির পাশাপাশি কয়েকটি বিশেষ ঐচ্ছিক ছুটিও রয়েছে এই মাসে, যা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিতে পারেন:

কোন কোন দিন ছুটি?11/12

কোন কোন দিন ছুটি?

৪ আগস্ট (মঙ্গলবার): মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় দিন ‘আরবাইন’।

১৫ আগস্ট (শনিবার): পার্সি নববর্ষ (তবে স্বাধীনতা দিবস থাকায় এটি সাধারণ ছুটির মধ্যেই পড়ছে)।

২১ আগস্ট (শুক্রবার): হিন্দু নারীদের বিশেষ ব্রত 'বরলক্ষ্মী ব্রতম'।

২৮ আগস্ট (শুক্রবার): শ্রাবণ পূর্ণিমা পূজা উপলক্ষে বিশেষ ঐচ্ছিক ছুটি।

দীর্ঘ ছুটির তালিকা12/12

দীর্ঘ ছুটির তালিকা

সামগ্রিকভাবে, পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেতে আগস্ট মাসের এই দীর্ঘ ছুটির তালিকা ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য বেশ আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে।

TAGS:
School Holidays
August 2026 holidays
Long Weekends
Independence Day
Janmashtami
Raksha Bandhan
education news
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