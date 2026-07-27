/ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিরাট খবর: অগাস্ট মাসে টানা ১২ দিন ছুটি, বন্ধ থাকবে স্কুল-কলেজ-- কোন কোন দিন? লিস্ট মিলিয়ে প্ল্যান করুন হলিডে

August school holiday: জুলাই মাসের টানা পড়াশোনা ও ক্লাস শেষে আগস্ট মাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে একগুচ্ছ ছুটির আনন্দ। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগস্টের ৩১ দিনের মধ্যে মাত্র ১৯ দিন খোলা থাকবে স্কুল, আর বাকি ১২ দিনই নানা উৎসব, পার্বণ ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে বন্ধ থাকবে পঠনপাঠন। জন্মাষ্টমী, স্বাধীনতা দিবস থেকে শুরু করে রাখীবন্ধন-- একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক উৎসবের কারণে চলতি মাসে একাধিক ‘লং উইকেন্ড’ বা টানা ছুটির সুযোগ মিলছে।
মাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হচ্ছে ছুটির আবহ। ১ আগস্ট বকরিদ উপলক্ষে বন্ধ থাকবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পরপরই আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাওয়া যাবে টানা তিন দিনের ছুটির সুযোগ।
দেশের প্রায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ এবং সরকারি দপ্তর বন্ধ থাকবে।
প্রতিবেশী রাজ্য তেলেঙ্গানায় 'বোনালু' উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকার বিশেষ ছুটি ঘোষণা করেছে। যদিও পার্শ্ববর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে ওই দিন স্বাভাবিক নিয়মেই স্কুল খোলা থাকবে।
দেশের জাতীয় দিবস উদযাপন ও ছুটির আমেজ একই সঙ্গে পেতে চলেছে ছাত্রছাত্রীরা।
দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্কুল-কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তবে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে এটি জাতীয় ছুটি হিসেবে পালিত হবে।
স্বাধীনতা দিবসের ঠিক পরের দিনই রবিবার হওয়ায় আগস্টের মাঝপথে আরও একটি 'লং উইকেন্ড' উপভোগ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।
পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী এবং একই দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্র উৎসব 'মিলাদ-উন-নবী' (বা ইদ-ই-মিলাদ)। এই বিশেষ দিনে তেলেগু রাজ্যগুলি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুলে ছুটি থাকবে।
মাসের শেষে ভাই-বোনের ভালোবাসার উৎসব 'রাখীবন্ধন' উপলক্ষে ছুটির ঘোষণা রয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের আগে শুক্রবার এই ছুটি পড়ায় মাসের শেষেই মিলবে টানা ছুটির আমেজ।
পুরো আগস্ট মাস জুড়ে রয়েছে মোট ৫টি রবিবার (২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ আগস্ট), যা শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ছুটির দিন।
সাধারণ ছুটির পাশাপাশি কয়েকটি বিশেষ ঐচ্ছিক ছুটিও রয়েছে এই মাসে, যা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিতে পারেন:
৪ আগস্ট (মঙ্গলবার): মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় দিন ‘আরবাইন’।
১৫ আগস্ট (শনিবার): পার্সি নববর্ষ (তবে স্বাধীনতা দিবস থাকায় এটি সাধারণ ছুটির মধ্যেই পড়ছে)।
২১ আগস্ট (শুক্রবার): হিন্দু নারীদের বিশেষ ব্রত 'বরলক্ষ্মী ব্রতম'।
২৮ আগস্ট (শুক্রবার): শ্রাবণ পূর্ণিমা পূজা উপলক্ষে বিশেষ ঐচ্ছিক ছুটি।
সামগ্রিকভাবে, পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেতে আগস্ট মাসের এই দীর্ঘ ছুটির তালিকা ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য বেশ আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে।