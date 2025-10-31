English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Australia 2nd T20I: ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ১-২-৫-৭-৪-০-০-০, ১৭ বছরে প্রথমবার! এ কী পারফরম্যান্স বিশ্বসেরা ভারতের?

India vs Australia 2nd T20I: ঐতিহাসিক মাঠে হতশ্রী ক্রিকেট খেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হল ভারতের! কে বলবে তারা বিশ্বের ১ নম্বর দল? অস্ট্রেলিয়ার কাছে রীতিমতো ল্যাজে-গোবরে হতে হল!  

| Oct 31, 2025, 06:55 PM IST
ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ রে ননী ছিঃ'... চলতি বছর শুরুর দিকে বিখ্যাত উড়িয়া সঙ্গীত শিল্পী সত্য অধিকারীর গাওয়া এই গান ভাইরাল হয়েছিল। শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের পারফরম্যান্স দেখে এই গানের লাইনই মনে পড়ে যাচ্ছে।   

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজ খেলছে ভারত। গত ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরার মানুকা ওভালে, সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব ও মিচেল মার্শরা। কিন্তু তুমুল বৃষ্টিতে সেই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।  

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

শুক্রের মেলবোর্নে এ কী করল ভারত! কে বলবে সূর্যরা বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০ দল। এদিন বিশ্বের ২ নম্বর দলের কাছে, ল্যাজে-গোবরে হেরে সূর্যরা সিরিজে ০-১ পিছিয়ে গেল! আর ভারতের খেলা নিয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন মার্শ। ব্যাট হাতে নেমে ভারতের ভয়ংকর ভরাডুবি হয়।   

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

জশ হ্যাজেলউড (৩ উইকেট), জেভিয়ার বার্টলেট (২ উইকেট) ও নাথান এলিসের (২ উইকেট) সামনে দাঁড়াতেই পারল না ভারতের মাঠ কাপাঁনো ব্যাটাররা। ব্যতিক্রম- অভিষেক শর্মা (৩৭ বলে ৬৮) ও হর্ষিত রানা (৩৩ বলে ৩৫)। দলের আট ব্যাটার ১০ রানও করতে পারলেন না। তাঁদের রান জুড়লে মনে হবে যেন কোনও কম্বিনেশন লক-১-২-৫-৭-৪-০-০-০।  

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

ভারত ২০ ওভারও ক্রিজে টিকতে পারেনি। ১৮.৪ ওভার খেলে মাত্র ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় টিম। শুভমন গিল (৫), সঞ্জু স্যামসন (২), সূর্যকুমার (৭), অক্ষর প্যাটেল (৭), শিবম দুবে (৪) শুধু এলেন আর গেলেন! দেখতে গেলে ব্যাটিং অর্ডারে প্রমোশন পাওয়া হর্ষিত সাতে নেমে দারুণ খেললেন!   

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

ভারতের এই গুটিকয়েক রান অস্ট্রেলিয়া হেসেখেলে ১৪ ওভারের ভিতরেই তুলে ফেলে। ওপেনার মিচেল মার্শ (২৬ বলে ৪৬), ট্রাভিস হেড (১৫ বলে ২৮), জশ ইংলিশ (২০ বলে ২০), মিচেল ওয়েনরা (১০ বলে ১৪) মিলেই খেলা বার করে দেন। ভারতের হয়ে জসপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব ২ উইকেট করে নিয়েছেন।   

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-২০আই

India vs Australia 2nd T20I

২০০৮ সালের পর প্রথমবার ভারত এমসিজিতে টি-টোয়েন্টিতে হারল! যার ফলে এই আইকনিক ভেন্যুতে ভারতের টানা চার ম্যাচের জয়ের ধারা শেষ হয়ে গেল! ১৭ বছর পর লজ্জার ক্রিকেটে ভারতের মুখ ডুবল। আগামী ৩ নভেম্বর হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-২০আই। সূর্যরা এই ম্যাচ জিতে সিরিজে ফিরতে চাইবেন।   

