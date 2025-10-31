India vs Australia 2nd T20I: ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ১-২-৫-৭-৪-০-০-০, ১৭ বছরে প্রথমবার! এ কী পারফরম্যান্স বিশ্বসেরা ভারতের?
India vs Australia 2nd T20I: ঐতিহাসিক মাঠে হতশ্রী ক্রিকেট খেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হল ভারতের! কে বলবে তারা বিশ্বের ১ নম্বর দল? অস্ট্রেলিয়ার কাছে রীতিমতো ল্যাজে-গোবরে হতে হল!
জশ হ্যাজেলউড (৩ উইকেট), জেভিয়ার বার্টলেট (২ উইকেট) ও নাথান এলিসের (২ উইকেট) সামনে দাঁড়াতেই পারল না ভারতের মাঠ কাপাঁনো ব্যাটাররা। ব্যতিক্রম- অভিষেক শর্মা (৩৭ বলে ৬৮) ও হর্ষিত রানা (৩৩ বলে ৩৫)। দলের আট ব্যাটার ১০ রানও করতে পারলেন না। তাঁদের রান জুড়লে মনে হবে যেন কোনও কম্বিনেশন লক-১-২-৫-৭-৪-০-০-০।
