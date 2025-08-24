English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Australia Script History: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! তিন সেঞ্চুরিতে ৪৩১/২, বাইশ গজ দেখল এক বিরল দিন...

AUS vs SA: বাইশ গজে অস্ট্রেলিয়া ইতিহাস লিখল রবিবার। বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পঞ্চমবার বিরল নজির মিচেল মার্শদের। প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন ঠিক কী ঘটল...

| Aug 24, 2025, 05:30 PM IST
1/6

অস্ট্রেলিয়া সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা

South Africa Tour Of Australia 2025

অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচের টি-২০ ও সমসংখ্যক ওডিআই খেলল দুই দেশ। টি-২০ সিরিজ অজিরা জিতেছে ২-১ মার্জিনে। আর একই ব্যবধানে প্রোটিয়া ওডিআই সিরিজ জিতে বদলা নিল। তবে রবিবার সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে ইতিহাস লিখল অজিরা...  

2/6

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় ওডিআই

Australia vs South Africa 3rd ODI

সিরিজের প্রথম দুই ওডিআই ৯৮ ও ৮৪ রানে হারা অস্ট্রেলিয়া শেষ ওডিআই-তে দারুণ ভাবে ফিরল। এদিন কুইন্সল্যান্ডের ম্যাকেতে মিচেল মার্শরা টস জিতে টেম্বা বাভুমাদের বল করতে পাঠান। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া নির্ধারিত ওভারে তুলে ফেলে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৩২ রান। ওডিআই ইতিহাসে যা নবম সর্বাধিক ইনিংস স্কোর! অজিদের রান তাড়া করে রামধনু দেশ গুটিয়ে গেল ১৫৫ রানে। অজিদের ২৭৬ রানে ঐতিহাসিক জয়ের দিনে বল হাতে ৫ উইকেট তুলে নায়ক হয়েছেন কুপার কনোলি   

3/6

হেড-মার্শ-গ্রিন

Head-Marsh-Green

ট্রাভিস হেড (১০৩ বলে ১৪২), মিচেল মার্শ (১০৬ বলে ১০০) ও ক্যামেরন গ্রিনের (৫৫ বলে অপরাজিত ১১৮) ত্রয়ী দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। হেড-মার্শের ওপেনিং জুটি ৩৪.১ ওভারে ২৫০ রান কুলে ফেলেছিল। এরপর হেড ফিরে যাওয়ার পর মার্শ-গ্রিন তাণ্ডব চালিয়েছেন। চারে নামা অ্যালেক্স ক্যারেও ৩৭ বলে ৫০ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলেছেন।  

4/6

ইতিহাস লিখেছে অস্ট্রেলিয়া

Australia Script History

অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারের ট্রিপল সেঞ্চুরিতেই লেখা হয়েছে ওডিআই ইতিহাস! এই প্রথমবার তারা এই মাইলস্টোন তৈরি করল। এর আগে মাত্র চারবার এমন ঘটনা ঘটেছে, যখন কোনও দলের তিন ব্যাটার এক ওডিআই ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি করেছে। অস্ট্রেলিয়াকে সেই এলিট ক্লাবে আনলেন মার্শ-হেড -গ্রিন।  

5/6

দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

South Africa-England-Australia

অস্ট্রেলিয়ার আগে মাত্র দু'টি দল (দক্ষিণ আফ্রিকা তিনবার এবং ইংল্যান্ড একবার) এক ওডিআই ইনিংসে তিন সেঞ্চুরি করেছে। এদিনের আগে শেষবার ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে এই ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪২৮ রান তুলেছিল। ৭ অক্টোবর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে কুইন্টন ডি কক (৮৪ বলে ১০০), রাসি ভ্যান ডের ডুসেন (১১০ বলে ১০৮) ও আইডেন মারক্রম (৫৪ বলে ১০৬) আগুনে শতরান করেছিলেন। শ্রীলঙ্কা জবাবে ৩২৬ রান তুলেছিল। প্রোটিয়া ১০২ রানে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই অনন্য নজির প্রথমবারের মতো ঘটল। অতীতের ঘটনা ঘটেছে ভারত, নেদারল্যান্ডস এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়।  

6/6

এক ওডিআই ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত শতরান

Most individual hundreds in an ODI innings

২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে শতরান করেছিলেন  হাশিম আমলা, রিলি রসু ও এবি ডি ভিলিয়ার্স। আবারও আসবে দক্ষিণ আফ্রিকারই নাম। ২০১৫ সালেই ওয়াংখেড়েতে ভারতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে তিন শতরানকারী ছিলেন-কুইন্টন ডি কক, ফাফ ডু প্লেসিস ও এবি ডি ভিলিয়ার্স। ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে অ্যামস্টেলভিন ইংল্যান্ডের হয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন-ফিল সল্ট, ডেভিড মালান ও জস বাটলার। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে কুইন্টন ডি কক, রাসি ভ্যান ডের ডুসেন ও আইডেন মারক্রম সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর এদিন পঞ্চমবার এই বিরল নজিরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নাম লেখালেন অস্ট্রেলিয়ার-হেড-মার্শ-গ্রিন  

