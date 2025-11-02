Robert Kiyosaki's prediction on economy: বিশ্ব অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস! বিশাল পতন শুরু, কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন...বাঁচতে হলে যা করবেন...

Robert Kiyosaki's prediction on economy: বিশ্ব অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস! বিশাল পতন শুরু, কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন...বাঁচতে হলে যা করবেন...
World Economy Fall: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X (আগের টুইটার)-এর একটি পোস্টে কিয়োসাকি বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য রূপা, সোনা, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মতো বাস্তব এবং ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যখন বাজার অস্থির হবে তখন এই সম্পদগুলি 'আপনাকে রক্ষা করবে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেস্ট সেলিং বই রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড এর লেখক রবার্ট কিয়োসাকি আবারও একটি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যা তিনি মনে করেন যে এটি একটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক ধসের শুরু। তাঁর বই দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি বেস্ট সেলার হিসাবে রয়ে গেছে, বিশ্বব্যাপী ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষকে মানুষকে অনুপ্রানিত করেছে।
কিয়োসাকি লিখেছেন, 'রূপা, সোনা, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম বিনিয়োগকারীরা আপনাকে রক্ষা করবে। নিজের যত্ন নিন।' তার পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়েছে, যা আর্থিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—কেউ কেউ একমত হয়েছেন যে ইতিহাস আসন্ন পতনের দিকে ইঙ্গিত করছে, আবার অনেকে এটিকে তার পুনরাবৃত্তিমূলক 'সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।
বাজারের পরিস্থিতি: সোনা এবং ক্রিপ্টো চাপের মুখে
আর্থিক ধস
বিটকয়েনেও অনিশ্চয়তা
