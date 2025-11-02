English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Robert Kiyosaki's prediction on economy: বিশ্ব অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস! বিশাল পতন শুরু, কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন...বাঁচতে হলে যা করবেন...

World Economy Fall: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X (আগের টুইটার)-এর একটি পোস্টে কিয়োসাকি বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য রূপা, সোনা, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মতো বাস্তব এবং ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যখন বাজার অস্থির হবে তখন এই সম্পদগুলি 'আপনাকে রক্ষা করবে'।    

| Nov 02, 2025, 05:37 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেস্ট সেলিং বই রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড এর লেখক রবার্ট কিয়োসাকি আবারও একটি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যা তিনি মনে করেন যে এটি একটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক ধসের শুরু। তাঁর বই দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি বেস্ট সেলার হিসাবে রয়ে গেছে, বিশ্বব্যাপী ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষকে মানুষকে অনুপ্রানিত করেছে। 

1/12

কিয়োসাকি লিখেছেন, 'রূপা, সোনা, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম বিনিয়োগকারীরা আপনাকে রক্ষা করবে। নিজের যত্ন নিন।' তার পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়েছে, যা আর্থিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—কেউ কেউ একমত হয়েছেন যে ইতিহাস আসন্ন পতনের দিকে ইঙ্গিত করছে, আবার অনেকে এটিকে তার পুনরাবৃত্তিমূলক 'সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।  

2/12

বাজারের পরিস্থিতি: সোনা এবং ক্রিপ্টো চাপের মুখে

মূল্যবান ধাতু এবং ক্রিপ্টো দিয়ে হেজ করার জন্য কিয়োসাকির আহ্বান সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে এই দুটি সম্পদের দামে পতন দেখা দিয়েছে। 

3/12

শক্তিশালী মার্কিন ডলার এবং উন্নত বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি গ্রহণের কারণে সোনার দাম টানা দ্বিতীয় সপ্তাহে কমেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এ, ডিসেম্বরের গোল্ড ফিউচার্স গত সপ্তাহে ২,২১৯ টাকা (১.৮ শতাংশ) কমে ২৮ অক্টোবর প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৭,৬২৮ টাকায় নেমে আসে, যা মাসের সবচেয়ে বড় পতনগুলির মধ্যে একটি।  

4/12

বিটকয়েনও তার শক্তি হারাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম এই ক্রিপ্টোকারেন্সিটি এই মাসে প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে। অক্টোবরের শুরুতে ১,২৬,০০০ ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এটি ১,০৪,৭৮২ ডলারের নিচে নেমে গেছে। 

5/12

ইথেরিয়াম এবং অন্যান্য অল্টকয়েনগুলিও একই ধরন অনুসরণ করেছে। এগুলো বিনিয়োগকারীদের অবহেলার কারণে চাপের মুখে।

6/12

কিয়োসাকি, ১৯৯৭ সালে ব্যক্তিগত অর্থ বিষয়ক ক্লাসিক বই 'রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড' তাকে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এনে দেয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত ঋণ, মুদ্রাস্ফীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির কারণে সৃষ্ট একটি আর্থিক বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন।

7/12

তিনি যুক্তি দেন যে স্টক এবং বন্ডের মতো কাগজের সম্পদ হল 'নকল টাকা' যা পতনের ঝুঁকিতে থাকে, অন্যদিকে সোনা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো বাস্তব সম্পদগুলি ফিয়াট (কাগজের) মুদ্রার পতন থেকে সুরক্ষা দেয়।

8/12

তার এই সর্বশেষ মন্তব্য কোভিড-১৯ মহামারীর সময় এবং ২০২২ সালে তার দেওয়া আগের সতর্কবার্তাগুলো প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে 'বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন' আসন্ন।  

9/12

Cointraders.org-এর একটি রিপোর্টে ট্রেডার জোনসিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যিনি উল্লেখ করেছেন যে সুদের হার কমানো প্রায়শই বড় ধরনের বাজার মন্দার আগে আসে। 

10/12

আর্থিক ধস

তিনি বলেন, '২০০০, ২০০৭ এবং ২০২০ সালের পতন, যখন বাজার ৫৬% পর্যন্ত কমেছিল, তখন সুদের হার কমানোর ফলে শুরু হয়েছিল,' তারপর আরও বড় আর্থিক ধস নামে। 

11/12

ফেডারেল রিজার্ভের নীতি স্থির রাখা এবং বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা বাড়ার কারণে, বিনিয়োগকারীরা সোনা, রূপা এবং বিটকয়েনের মাধ্যমে হেজ করছেন, যদিও স্বল্প মেয়াদে এই তিনটিই দুর্বলতা দেখাচ্ছে।

12/12

বিটকয়েনেও অনিশ্চয়তা

বিটকয়েন এখনও ১,০৮,০০০ এর উপরে ঘোরাফেরা করছে, তবে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। তবে কিয়োসাকির মূল বার্তাটি অপরিবর্তিত রয়েছে: 'সিস্টেমকে বিশ্বাস করবেন না, আপনার নিজস্ব সুরক্ষা জাল তৈরি করুন।'

পরবর্তী
অ্যালবাম

KKR Captain For IPL 2026: শাহরুখের জন্মদিনে KKR-এ ব্লকবাস্টার এন্ট্রি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী সুপারস্টারই কলকাতার নেতা!

পরবর্তী অ্যালবাম

KKR Captain For IPL 2026: শাহরুখের জন্মদিনে KKR-এ ব্লকবাস্টার এন্ট্রি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী সুপারস্টারই কলকাতার নেতা!

KKR Captain For IPL 2026: শাহরুখের জন্মদিনে KKR-এ ব্লকবাস্টার এন্ট্রি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী সুপারস্টারই কলকাতার নেতা!

KKR Captain For IPL 2026: শাহরুখের জন্মদিনে KKR-এ ব্লকবাস্টার এন্ট্রি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী সুপারস্টারই কলকাতার নেতা! 10
Uric Acid: ঔষুধ নয় অভ্যাস বদলান, ৭ দিনে হুড়মুড়িয়ে নামবে ইউরিক অ্যাসিড

Uric Acid: ঔষুধ নয় অভ্যাস বদলান, ৭ দিনে হুড়মুড়িয়ে নামবে ইউরিক অ্যাসিড

Uric Acid: ঔষুধ নয় অভ্যাস বদলান, ৭ দিনে হুড়মুড়িয়ে নামবে ইউরিক অ্যাসিড 13
Gold Price Fall: এ কী চলছে, হু হু করে কমছে সোনার দাম! একলাফে ২৬২০ টাকা কমল মাত্র ১...

Gold Price Fall: এ কী চলছে, হু হু করে কমছে সোনার দাম! একলাফে ২৬২০ টাকা কমল মাত্র ১...

Gold Price Fall: এ কী চলছে, হু হু করে কমছে সোনার দাম! একলাফে ২৬২০ টাকা কমল মাত্র ১... 7
Shani Margi: মার্গী হচ্ছেন শনি! এই শুভক্ষণে শনির অঢেল কৃপা পাবেন যে কয়েকটি রাশি... ২০২৬ সালে কপাল খুলবে যাঁদের, টাকার উপর টাকা...

Shani Margi: মার্গী হচ্ছেন শনি! এই শুভক্ষণে শনির অঢেল কৃপা পাবেন যে কয়েকটি রাশি... ২০২৬ সালে কপাল খুলবে যাঁদের, টাকার উপর টাকা...

Shani Margi: মার্গী হচ্ছেন শনি! এই শুভক্ষণে শনির অঢেল কৃপা পাবেন যে কয়েকটি রাশি... ২০২৬ সালে কপাল খুলবে যাঁদের, টাকার উপর টাকা... 7