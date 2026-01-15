Loan on PAN Card: প্যান কার্ডের মাধ্যমেও পাওয়া যায় ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন, কীভাবে আবেদন করবেন...

Loan on PAN Card: প্যান কার্ডের মাধ্যমেও পাওয়া যায় ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন, কীভাবে আবেদন করবেন...
Loan on PAN Card: প্যান কার্ড ব্যবহার করে লোনের আবেদন করার জন্য আপনার অবশ্যই প্যান এবং আধার কার্ড থাকতে হবে এবং এই দুটি একে অপরের সাথে যুক্ত (Link) থাকা নিশ্চিত করতে হবে
1/6
প্যান
বহু সরকারি কাজে প্যান কার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন, ইনস্যুরেন্স পলিসির টাকা তোলা, সম্পত্তি কেনা-বেচায় জরুরি এই প্যান কার্ড। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই প্যান কার্ড দেখিয়েই পাওয়া যায় মোটা টাকা লোন। এই লোনের অঙ্ক ৫ লাখ পর্যন্ত হতে পারে। ব্যক্তিগত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্যান (PAN) কার্ড একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, তাই আপনার সবকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে প্যান নম্বর যুক্ত রাখা জরুরি; এতে ঋণদাতার পক্ষে আপনার কেওয়াইসি (KYC) যাচাই করা সহজ হয়। যেহেতু প্যান কার্ড এখন আধার কার্ডের সাথে যুক্ত, তাই এটি আপনার পরিচয় নিশ্চিত করতে এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বাড়তি স্তর যোগ করে। আধার কার্ডের সাথে যুক্ত থাকলে প্যান কার্ড ব্যবহার করেও এখন ব্যক্তিগত ঋণ নেওয়া সম্ভব। এই সুবিধার কারণে বর্তমান সময়ে প্যান কার্ডের মাধ্যমে লোন নেওয়ার বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
2/6
প্যান-আধার লিঙ্ক জরুরি
প্যান কার্ড ব্যবহার করে লোনের আবেদন করার জন্য আপনার অবশ্যই প্যান এবং আধার কার্ড থাকতে হবে এবং এই দুটি একে অপরের সাথে যুক্ত (Link) থাকা নিশ্চিত করতে হবে। প্যান কার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল, তাই এটি আধারের সাথে যুক্ত না থাকলে অনলাইন লোন পেতে দেরি হতে পারে; কিন্তু দুটি কার্ড যুক্ত থাকলে লোন অনুমোদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই টাকা পাওয়া সম্ভব। মনে রাখবেন, প্যান কার্ড না থাকলে ভারতের যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।
photos
TRENDING NOW
3/6
পাঁচ লক্ষ টাকা লোনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি
১. পরিচয়পত্র: আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার আইডি কার্ডের কপি। ২. ঠিকানার প্রমাণ: আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার আইডি কার্ডের কপি। ৩. ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট: গত তিন মাসের ব্যাঙ্ক লেনদেনের বিবরণ। ৪. আয়ের প্রমাণ: গত দুই মাসের বেতনের রসিদ (Salary Slip) অথবা বর্তমান সময়ের বেতনপত্র (Salary Certificate) এবং সেই সাথে ফর্ম ১৬ (Form 16)।
4/6
এই ঋণের সুবিধে
১. ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোনের আবেদন করা খুবই সহজ। অনলাইনে আবেদনের জন্য শুধু আপনার মৌলিক তথ্যগুলো দিতে হবে এবং প্যান কার্ডের মাধ্যমে ই-কেওয়াইসি (e-KYC) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ২. এই লোন খুব দ্রুত অনুমোদিত হয়, ফলে জরুরি প্রয়োজনে আপনি তৎক্ষণাৎ টাকা হাতে পেয়ে যাবেন। ৩. বিভিন্ন লোন দাতা প্রতিষ্ঠানের সুদের হার তুলনা করে আপনি নিজের পছন্দমতো সাশ্রয়ী সুদে লোন নিতে পারেন। ৪. এই লোন পাওয়ার জন্য মূলত প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড থাকলেই চলে, খুব বেশি কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় না। ৫. ঋণগ্রহীতারা তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধের জন্য নমনীয় এবং বিভিন্ন ধরনের সময়সীমা বেছে নেওয়ার সুযোগ পান।
5/6
শর্তাবলী
১. আপনার প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড অবশ্যই একে অপরের সাথে যুক্ত (Link) থাকতে হবে। ২. আপনার বয়স ২১ থেকে ৫৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। ৩. আপনার হাতে পাওয়া মাসিক বেতনের পরিমাণ (In-hand salary) কমপক্ষে ২৫,০০০ টাকা হতে হবে। ৪. আপনার একটি বৈধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ৫. আপনার সিবিল (CIBIL) স্কোর ৬৫০ বা তার বেশি থাকতে হবে।
6/6
আবেদনের পদ্ধতি
প্রথমে আপনাকে সেইসব ব্যাঙ্ক খুঁজে বের করতে হবে যারা প্যান কার্ডের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ বা ইনস্ট্যান্ট লোন দেয়। এরপর সেরা অফারটি বেছে নিতে সেই ব্যাঙ্কগুলোর সুদের হার এবং লোন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য যাচাই করে নিন। এবার পছন্দের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে গিয়ে 'ইনস্ট্যান্ট লোন' অপশনে ক্লিক করুন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে নিজের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করে লোনের জন্য আবেদন করুন এবং আপনার সব নথিপত্র আপলোড করুন। সবশেষে লোনের পরিমাণ, মেয়াদ এবং ইএমআই (EMI)-এর তথ্যগুলো ভালো করে দেখে নিন। আপনার দেওয়া তথ্য যাচাই হওয়ার পর লোনের টাকা সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে আসবে।
photos