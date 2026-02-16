English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Deadliest Avalanche derailed train: পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল বরফের স্রোত, নিমেষে বেলাইন-ছিন্নভিন্ন ট্রেন! নিশ্চিহ্ন শতাধিক যাত্রী...

Swiss Train Accident: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালা সোমবার এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) সকাল সাতটা নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের ভ্যালাইস ক্যান্টনের গোপেনস্টাইনে একটি বিশাল তুষারধস সরাসরি আঘাত হানে চলন্ত ট্রেনের ওপর। তুষারের প্রচণ্ড চাপে ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। ঘটনায় ট্রেনের ভেতর থাকা প্রায় ৮০ জন যাত্রীর মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।  

| Feb 16, 2026, 08:48 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুইজারল্যান্ডের আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে সোমবার সকালে একটি ভয়াবহ তুষারধসের কবলে পড়ে প্রায় ৮০ জন যাত্রী-সহ ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। ভ্যালাইস (Valais) ক্যান্টনের অন্তর্গত গোপেনস্টাইন (Goppenstein)  কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া ট্রেনটি থেকে বেশ কিছু যাত্রী হতাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

 

রেল অপারেটর 'বার্ন-লোটসবার্গ-সিম্পলন' (BLS)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ট্রেনটি স্পিজ (Spiez) শহর থেকে সকাল ৬টা ১২ মিনিটে যাত্রা শুরু করেছিল এবং ব্রিগ (Brig)-এর দিকে যাচ্ছিল। সকাল ৭টা নাগাদ যখন ট্রেনটি গোপেনস্টাইন এবং হোহটেন (Hohtenn)-এর মধ্যবর্তী 'স্টকগ্রাবেন' (Stockgraben) সুড়ঙ্গ এলাকা অতিক্রম করছিল, তখনই পাহাড়ের ওপর থেকে বিশাল এক বরফের চাঁই ট্রেনের ওপর আছড়ে পড়ে।  

তুষারধসের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায় এবং রেললাইন বরফে ঢেকে যায়। দুর্ঘটনার সময় এলাকায় প্রবল তুষারপাত ও অন্ধকার থাকায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।  

দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ভ্যালাইস ক্যান্টনের আঞ্চলিক পুলিস এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।  উদ্ধার কাজে গতি আনতে এয়ার জেরম্যাট (Air Zermatt)-এর হেলিকপ্টার এবং বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়। 

সকাল ১০টা নাগাদ পুলিস নিশ্চিত করেছে যে, অন্তত ৩০ জন যাত্রীকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে বাকি যাত্রীদের উদ্ধার করতে পাহাড়ি ভূখণ্ড ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বেগ পেতে হচ্ছে।   

পাহাড়ের খাঁজে আটকা পড়া ট্রেনটি থেকে জখম যাত্রীদের উদ্ধার করতে আটজন পর্বতারোহী বিশেষজ্ঞ এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনী একযোগে কাজ করছে।  

এই দুর্ঘটনার পর ফ্রুটিগেন-ব্রিগ (Frutigen-Brig) রেলপথে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।   

সুইস ফেডারেল রেলওয়ে (SBB) জানিয়েছে, তুষার সরিয়ে রেললাইন পুনরায় চলাচলের যোগ্য করতে মঙ্গলবার ভোর ৪টে পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যাত্রীদের বিকল্প পথে যাতায়াতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই ওই অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত এবং ঝোড়ো হাওয়া চলছিল। এর ফলে বরফের স্তর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।   

গত বুধবারই কর্তৃপক্ষ তুষারধসের সতর্কতা 'লেভেল ৪'-এ উন্নীত করেছিল, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হয়। 

উল্লেখ্য যে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি একই এলাকায় আরও একটি তুষারধসের ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে লোটশেনটাল উপত্যকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।  

এখনও পর্যন্ত সঠিক কতজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন বা প্রাণ হারিয়েছেন, তা নিয়ে সরকারিভাবে কোনো চূড়ান্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।   

তবে সুইস সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, বেশ কয়েকজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হতে পারে।   

ভ্যালাইস ক্যান্টন পুলিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে অন্তত একজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।   

তুষারধস কেন এবং কীভাবে সরাসরি রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছাল, তা খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।  

শীতের মরসুমে আল্পসের এই তুষারধস কেবল ট্রেন দুর্ঘটনাই নয়, বরং গত রবিবার ইতালির সীমান্তের কাছে আরও দুই স্কিয়ারের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।   

সামগ্রিকভাবে আল্পস অঞ্চল জুড়ে এখন রেড অ্যালার্ট জারি রয়েছে।  

