Deadliest Avalanche derailed train: পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল বরফের স্রোত, নিমেষে বেলাইন-ছিন্নভিন্ন ট্রেন! নিশ্চিহ্ন শতাধিক যাত্রী...

Deadliest Avalanche derailed train: পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল বরফের স্রোত, নিমেষে বেলাইন-ছিন্নভিন্ন ট্রেন! নিশ্চিহ্ন শতাধিক যাত্রী...
Swiss Train Accident: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালা সোমবার এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) সকাল সাতটা নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের ভ্যালাইস ক্যান্টনের গোপেনস্টাইনে একটি বিশাল তুষারধস সরাসরি আঘাত হানে চলন্ত ট্রেনের ওপর। তুষারের প্রচণ্ড চাপে ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। ঘটনায় ট্রেনের ভেতর থাকা প্রায় ৮০ জন যাত্রীর মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুইজারল্যান্ডের আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে সোমবার সকালে একটি ভয়াবহ তুষারধসের কবলে পড়ে প্রায় ৮০ জন যাত্রী-সহ ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। ভ্যালাইস (Valais) ক্যান্টনের অন্তর্গত গোপেনস্টাইন (Goppenstein) কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া ট্রেনটি থেকে বেশ কিছু যাত্রী হতাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।