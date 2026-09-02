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যারা একবারও অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা পাননি আর যাঁরা একবার পেয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁরা কবে পাবেন? বড় আপডেট জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:46 PM IST

Annapurna Yojana: সেপ্টেম্বর মাস শুরু হতেই রাজ্যের অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছেন লাখ লাখ মহিলা। গত অগাস্ট মাসে রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ যোগ্য মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৩,০০০ টাকা পাঠানো হয়েছিল। ১৭ থেকে ২০ অগাস্টের মধ্যে ধাপে ধাপে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই অর্থ পৌঁছয়। তবে আবেদন করার পরেও এখনও পর্যন্ত বহু মহিলার অ্যাকাউন্টে একবারও টাকা ঢোকেনি। আবার অনেকের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যাচাই বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে সুবিধা আটকে রয়েছে। ফলে সাধারণ উপভোক্তাদের একটাই প্রশ্ন-- বঞ্চিত মহিলারা কবে পাবেন এই টাকা এবং যাঁদের অর্থ আসা আটকে গিয়েছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী?

 

১০ জুলাইয়ের পর আবেদনকারীরা কবে পাবেন?1/16

১০ জুলাইয়ের পর আবেদনকারীরা কবে পাবেন?

প্রকল্পে মোট প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। প্রথম দফায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদন খতিয়ে দেখে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ উপভোক্তাকে যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 

১০ জুলাইয়ের পর আবেদনকারীরা কবে পাবেন?2/16

১০ জুলাইয়ের পর আবেদনকারীরা কবে পাবেন?

ফলে যাঁরা ১০ জুলাইয়ের পর আবেদন জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের একটি বড় অংশের নাম আগস্টের প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

 

১০ জুলাইয়ের পর আবেদনকারীরা কবে পাবেন?3/16

১০ জুলাইয়ের পর আবেদনকারীরা কবে পাবেন?

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। 

আবেদনপত্র 4/16

আবেদনপত্র

ফলে যে সমস্ত মহিলার আবেদনপত্র ইতোমধ্যেই খতিয়ে দেখে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে চলতি সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ধাপে ধাপে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা ঢোকার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

 

স্ট্যাটাস ‘Under Process’5/16

স্ট্যাটাস ‘Under Process’

যাঁরা এখনও পর্যন্ত একবারও টাকা পাননি এবং পোর্টালে যাঁদের আবেদনের স্ট্যাটাস ‘Under Process’ দেখাচ্ছে, তাঁদের এখনই আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

 

নথি ও তথ্যের যাচাই6/16

নথি ও তথ্যের যাচাই

এর অর্থ হল, আবেদনটি বাতিল হয়নি; বরং প্রশাসনিক স্তরে নথি ও তথ্যের যাচাই পর্ব এখনও চলছে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা7/16

অন্নপূর্ণা যোজনা

যাচাই প্রক্রিয়া সফলভাবে শেষ হলেই পরবর্তী অর্থপ্রদানের ধাপে তাঁদের নাম যুক্ত করে দেওয়া হবে।

 

আগস্টে টাকা পাননি8/16

আগস্টে টাকা পাননি

আগস্টে টাকা পাননি মানেই আবেদন খারিজ হয়ে গেছে-- এমনটা ভেবে নতুন করে ভুল আবেদন করার দরকার নেই।

 

১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল: যাঁদের সুবিধা বন্ধ তাঁদের কী হবে?9/16

১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল: যাঁদের সুবিধা বন্ধ তাঁদের কী হবে?

প্রাথমিক পর্যায়ের স্ক্রুটিনিতে প্রায় ১৭ লক্ষ আবেদন বিভিন্ন অসঙ্গতির কারণে বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে পরিচয়পত্রের সংযোগ না থাকা, ভুল ব্যাঙ্ক বিবরণ কিংবা কেওয়াইসি (KYC) সংক্রান্ত জটিলতা।

 

১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল: যাঁদের সুবিধা বন্ধ তাঁদের কী হবে?10/16

১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল: যাঁদের সুবিধা বন্ধ তাঁদের কী হবে?

যাঁরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বা নথির ত্রুটির জন্য টাকা পাননি বা যাঁদের লেনদেন আটকে গিয়েছে, তাঁদের জন্য সংশোধনের সুযোগ থাকছে। সরকার নির্দিষ্টভাবে তথ্য পরিমার্জন ও পুনরায় নথি যাচাইয়ের সুযোগ দিচ্ছে। 

 

১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল: যাঁদের সুবিধা বন্ধ তাঁদের কী হবে?11/16

১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল: যাঁদের সুবিধা বন্ধ তাঁদের কী হবে?

ভুল তথ্য সংশোধন করিয়ে নিলে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় করে আধার-সংযোগ নিশ্চিত করলে পরবর্তী কিস্তির সঙ্গে তাঁরা প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবেন।

 

উপভোক্তাদের জন্য জরুরি সতর্কতা12/16

উপভোক্তাদের জন্য জরুরি সতর্কতা

টাকা পাওয়ার পথ মসৃণ রাখতে আবেদনকারীদের কয়েকটি বিষয় অবিলম্বে খতিয়ে দেখতে হবে

উপভোক্তাদের জন্য জরুরি সতর্কতা13/16

উপভোক্তাদের জন্য জরুরি সতর্কতা

নিজের আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস অনলাইন পোর্টালে যাচাই করা।

 

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট14/16

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি সম্পূর্ণ সক্রিয় ও লেনদেনের উপযোগী রয়েছে কি না দেখা।

 

ডিবিটি (DBT) সক্রিয়15/16

ডিবিটি (DBT) সক্রিয়

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে পরিচয়পত্রের তথ্য ও ডিবিটি (DBT) সক্রিয় রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা।

 

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ16/16

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ

যাঁদের সমস্ত কাগজপত্র সঠিক রয়েছে এবং অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে, তাঁদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

 

TAGS:
Annapurna Yojana

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